Родченков недоволен решением CAS оправдать 39 российских спортсменов

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков остался недоволен решеним Спортивного арбитражного суда (CAS) одобрить апелляции ряда российских спортсменов. Слова химика проиводит Associated Press.

«Решение CAS по 39 российским спортсменам было неприемлемым. Качество доказательной базы было слишком высоким. И CAS должен был рассмотреть все доказательства…

«Чистые» спортсмены, заслуживающие надлежащего разбирательства, получают четкий сигнал: «Нас не волнуют ваши интересы»», — сказал информатор.

Ранее CAS опубликовал мотивировочную часть решения недопустить 13 россиян к Играм в Пхенчхане