Разин поделился ожиданиями от матча сборной России по хоккею с командой США

Бывший нападающий столичного ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в интервью «Газете.Ru» дал прогноз на третий матч сборной России по хоккею на Олимпиаде с командой США.

«Чего-то сверх возможностей российских хоккеистов от матча с США ждать не стоит.

Хочется опять же получить удовольствие от игры и положительные эмоции в случае победы. Нужно, чтобы наши ребята выиграли, почувствовали игру, как это было сегодня», — сказал Разин.

Также специалист отметил, что удачный матч против словенцев в большей степени зависел от запредельного настроя хоккеистов.

«Это было видно по тому, как радовались ребята первым голам, особенно Мозякин и Ковальчук. Хорошо, что многие ребята отличились, это придаст им уверенности на будущих играх», — добавил Разин.

Ранее Кирилл Капризов посвятил победу над словенцами болельщикам.

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