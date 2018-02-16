Скелетонист Трегубов не собирался ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане скелетонист Никита Трегубов заявил, что поехать на Игры-2018 под нейтральным флагом его убедили родители. Слова призера передает специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«Изначально я вообще не собирался ехать на Олимпиаду, потому что хотел выступать под флагом своей страны. Но родители убедили. Я тренируюсь, работаю — и надо доказать, что способен хорошо выступать. Кого бы ни отстраняли, медаль в мужском скелетоне у нас есть», — сказал Трегубов.

Ранее Трегубов признался, что чуть не сорвал голос после завоевания серебра Олимпиады-2018.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции седьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».