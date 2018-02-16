Скелетонист Трегубов чуть не сорвал голос после завоевания серебра на ОИ-2018

Российский скелетонист Никита Трегубов, взявший серебро Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, заявил, что у него не было мыслей после ошибок конкурентов за второе место. Слова призера передает специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«Не знаю, как это описать. Таких эмоций никогда не испытывал! Я так радовался, так кричал, даже голос чуть сорвал. У меня никаких мыслей после ошибок британца и латвийца не было. Кореец — молодец, и я его уважаю. Он и бежит быстро, и техника хорошая, и дома у него накат хороший», — сказал Трегубов.

Ранее Трегубов заявил, что на Олимпиаде бился не только за себя, но и за неприглашенных на Игры-2018 товарищей по команде.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции седьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».