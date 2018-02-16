Фигурист Алиев идет пятым после короткой программы на Олимпиаде-2018

Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает пятое место после короткой программы на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

По итогам проката россиянин набрал 98,98 балла. Лидером является японец Юдзуру Ханю (111,68), вторым идет испанец Хавьер Фернандес (107,58), третье место занимает еще один представитель Японии Сома Уно (104,17).

Другой российский фигурист Михаил Коляда (86,69) располагается на восьмой строчке.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции седьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».

Олимпийские игры — 2018. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 111,68

2. Хавьер Фернандес (Испания) — 107,58

3. Сома Уно (Япония) — 104,17...

5. Дмитрий Алиев (Россия) — 98,98...

8. Михаил Коляда (Россия) — 86,69