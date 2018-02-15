Определился голкипер сборной России по хоккею на игру со Словенией

Голкипер Василий Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче второго тура Олимпиады со Словенией. Об этом сообщил тренер российской сборной Хайрис Витолиньш, слова которого приводит ТАСС.

«Завтра будет стоять Кошечкин.

В поражении от Словакии виноваты мы все. Знаю, что вратарю очень сложно, когда по три броска за период, и приходится стоять и ждать. Василий — молодец, в конце он нас дважды выручил, оставил в игре», — сказал Витолиньш.

Голкипер сборной России полностью отыграл встречу со Словакией, в которой отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.

Россияне проиграли со счетом 2:3.

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