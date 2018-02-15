Норвежский горнолыжник Свиндаль взял золото в скоростном спуске на Играх-2018

Норвежец Аксель Лунд Свиндаль завоевал золотую медаль в горных лыжах в скоростном спуске на Олимпиаде-2018, сообщает ТАСС.

Норвежский горнолыжник показал результат одна минута 40,25 секунды. Вторым стал его соотечественник Кьетил Янсруд (+0,12), бронза досталась швейцарцу Биту Фойцу (+0,18).

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции шестого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».

Олимпийские игры — 2018. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины

1. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) — 1.40,25

2. Кьетил Янсруд (Норвегия) — +0,12

3. Бит Фойц (Швейцария) — +0,18