В МОК рассказали о встрече Баха с российскими олимпийцами

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал о встрече главы организации Томаса Баха с российскими спортсменами, сообщает ТАСС.

«Это уже вторая встреча Томаса Баха с россиянами, до начала Игр прошла встреча на уровне шефов делегаций. Разговор получился откровенным, без обиняков. Было отмечено, что за соблюдением правил следит специальная группа, и если возникают проблемные вопросы, нарекания, которые касаются членов команды, то информация доходит до исполкома МОК», — сказал Адамс.

По словам директора, решение о восстановлении Олимпийского комитета России в правах будет принято на голосовании исполкома МОК.

Ранее сообщалось, что Бах лично объяснил российским спортсменам причины недопуска на Игры.

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