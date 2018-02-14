Сборная России во второй раз в истории стартовала на Играх с поражения

Сборная России по хоккею проиграла команде Словакии в первом матче группового этапа на Олимпийских играх 2018, сообщает ТАСС.

Для россиян поражение на старте Олимпиады стало вторым в истории. До этого российские хоккеисты проиграли все тем же словакам со счетом 3:5 на Олимпийских играх 2006 года. По итогам Игр в Турине сборная России проиграла в полуфинале, а затем уступила команде Чехии в матче за третье место.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла в первом матче на Олимпиаде-2018.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции пятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».