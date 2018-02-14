В МОК прокомментировали информацию об ошибочном недопуске россиян к Играм-2018

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что у организации было достаточно оснований, чтобы не приглашать на Олимпиаду-2018 конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова.

«У нас есть группа, которая занимается реализацией принятых решений. И если там есть проблемные вопросы, то CAS и будет их решать. Но группа, видимо, поняла, что возникли спорные моменты и им надо еще уточнить их у спортсменов. Надо или задать вопрос напрямую группе по имплементации, или ждать официального заявления от них», — приводит слова Адамса ТАСС.

Ранее сообщалось, что МОК ошибочно не пригласил на Олимпиаду-2018 двух российских спортсменов.

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