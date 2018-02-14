Член норвежской делегации на Играх-2018 исключен из заявки за хулиганство

Член норвежской делегации на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане выведен из состава команды за хулиганство, сообщает ТАСС.

По информации NRK, неназванный норвежец, выполнявший в сборной функции ассистента, был арестован за причинение вреда имуществу в состоянии алкогольного опьянения.

Глава тренерской организации Olympiatoppen Торе Эвребо заявил, что после урегулирования всех вопросов с полицией, член делегации будет отправлен домой.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции пятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».