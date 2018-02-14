Российский сноубордист отказался от выступления на Играх за сборную Италии

Российский сноубордист Владислав Хадарин заявил, что отказался от предложения выступать за сборную Италии.

«Все и так будут знать, что под нейтральным флагом выступают русские ребята. А если мы, несмотря на все проблемы и отстранение лидеров, еще и надерем всех, это будет вдвойне котироваться. У меня безлимитный вид на жительство в Италии, и мне предлагали выступать за сборную, но я категорически отказался.

Да, я там живу и моментами говорю на итальянском лучше, чем на родном языке, но все равно ощущаю себя русским», — приводит слова Хадарина Forbes.

Ранее Хадарин прокомментировал свое выступление в квалификации в слоупстайле.