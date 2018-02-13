Выигравший бронзу Игр россиянин назвал Олимпиаду «первенством водокачки»

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде-2018. Слова спортсмена приводит специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«Что говорил тренер? Никого не жди, не играйся в кошки-мышки, а держи свой темп. Жаль, что здесь нет наших лучших спортсменов, Сереги Устюгова и Глеба Ретивых.

Было тяжело себя завести, но я пытался. Такое состояние было, что все пофигу. Никакого волнения. Словно первенство водокачки.

Что советовали родители? Не суетиться, быть спокойным и показать результат. Вообще главный мой соперник — это я сам. Сумеешь преодолеть, тогда все получится», — рассказал Большунов.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции четвертого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».