Завоевавший бронзу на Играх российский лыжник бежал гонку с болезнью

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде-2018. Слова спортсмена приводит специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«Решение о выступлении было принято за четыре дня до спринта. Еще числа девятого смотрели с тренером олимпийский биатлон, находясь в Австрии.

Он сомневался насчет целесообразности приезда сюда, но я сказал, что медали на дороге не валяются. Сказал ему: либо еду и борюсь, либо остаюсь дома. Примерно неделю думал об этом спринте.

Понимал, что в спринте могу бороться, даже несмотря на свое текущее состояние. Я сейчас болею», — рассказал Большунов.

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