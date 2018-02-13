Медведев поздравил российских лыжников с бронзовыми медалями Олимпиады

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских лыжников с бронзовыми медалями на Олимпийских играх — 2018.

«Бронзовые медали Олимпиады в спринтерских гонках у наших лыжников. Юлия Белорукова, Александр Большунов, поздравляю», — написал Медведев в твиттере.

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