Медведев поздравил российских лыжников с бронзовыми медалями Олимпиады

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских лыжников с бронзовыми медалями на Олимпийских играх — 2018.
«Бронзовые медали Олимпиады в спринтерских гонках у наших лыжников. Юлия Белорукова, Александр Большунов, поздравляю», — написал Медведев в твиттере.
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Бронзовые медали Олимпиады в спринтерских гонках у наших лыжников. Юлия Белорукова, Александр Большунов, поздравляю! #PyeongChang2018 #Olympics— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 13 февраля 2018 г.