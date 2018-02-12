Фуркад: МОК должен объяснить свое решение о недопуске россиян на Олимпиаду

Французский биатлонист Мартен Фуркад выразил мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен объяснить причины недопуска многих российских спортсменов на Олимпиаду-2018. Он также заявил, что расстроен решением не выдать приглашение для участия в соревнованиях россиянину Антону Шипулину. Слова Фуркада приводит «Чемпионат.com».

«Как спортсмены, мы хотели бы знать больше об этой ситуации. Мы счастливы, что Антон Бабиков и Матвей Елисеев могут участвовать в соревнованиях. И сложно понять, почему Антону Шипулину не разрешили участвовать. Мы хотели бы понять это решение МОК: он сделал что-то не так или все потому, что участвовал в Олимпиаде в Сочи? Если дело в Сочи, то в это сложно поверить: некоторые спортсмены, участвовавшие в сочинской Олимпиаде, присутствуют здесь», — сказал француз.

Кроме того он подчеркнул, что приносит свои извинения за критику и обвинение в нарушении антидопинговых правилах тем россиянам, которых наказали несправедливо и необоснованно.

«Я разговаривал с российскими болельщиками — у них есть ощущение, что против России ведется война. Мне это очень не нравится. Я считаю, что борьба с допингом — это не борьба конкретно против России. Нет никакого смысла в том, чтобы винить россиян за все грехи, связанные с допингом. Многие спортсмены по всему миру используют допинг. Я бы хотел, чтобы нам объяснили, почему некоторые спортсмены не получили права участвовать в Олимпиаде. Если их несправедливо обделили приглашением, я хотел бы перед ними извиниться. Это ненормально», — заявил Фуркад.

Спортсмен также предложил вариант разрешения данной ситуации. По мнению француза, Шипулину необходимо обратиться в МОК за объяснением причин недопуска на Игры, а те в свою очередь должны дать официальный ответ.

Ранее сообщалось, что Фуркад выиграл гонку преследования и завоевал золотую медаль Олимпиады-2018.

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