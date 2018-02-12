Россиянка Аввакумова заняла четвертое место на Олимпиаде-2018

Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова заняла четвертое место на Олимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.

Аввакумова набрала 230,7 балла.

Олимпийской чемпионкой стала Марен Лундбю. За свой прыжок она получила 264,6 балла. Серебряным призером стала немка Катарина Альтхаус — 252,6. Тройку лидеров замкнула японская спортсменка Сара Таканаси, набравшая 243,8 балла.

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Олимпиада-2018. Прыжки с трамплина

Женщины

1. Лундбю (Норвегия) — 264,6,

2. Альтхаус (Германия) — 252,6,

3. Таканаси (Япония) — 243,8,

4. Аввакумова (Россия) — 230,7.