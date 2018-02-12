Родченков рассказал американскому каналу о роли Путина в российском допинге

Информатор WADA Григорий Родченков дал большое интервью американскому телеканалу CBS, где подробно рассказал о якобы существовавшей в России государственной поддержке допинга. Первая часть программы доступна на сайте канала.

«Министр спорта Виталий Мутко докладывал обо всем президенту страну Владимиру Путину. Они познакомились еще в 90-е годы в Санкт-Петербурге.

Был ли Путин осведомлен о поддержке допинга? Да, я верю в это. Более того, Мутко рассказывал мне, что Путин был постоянно озабочен по поводу того, как идет подготовка к Олимпиаде-2014 в Сочи, есть ли у нас какие-либо проблемы и нужна ли нам дополнительная поддержка», — заявил Родченков.

Ранее пластический хирург оценил новый внешний вид Родченкова после операции.