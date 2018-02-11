Фристайлистка Рахимова не уверена в своем участии в Олимпиаде-2022

Российская фристайлистка Регина Рахимова еще не знает, будет ли принимать участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«У некоторых здесь программа проще, чем у меня. У меня была допущена ошибка после первого трамплина.

По поводу Пекина — не знаю, больше склоняюсь к тому, что нет, возраст же еще. Здесь же я проиграла себе, а не соперницам», — отметила спортсменка.

Ранее сообщалось, что 28-летняя Рахимова заняла десятое место в могуле.

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