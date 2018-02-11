Фигуристка Медведева победила в короткой программе командного турнира Игр

Российская фигуристка Евгения Медведева стала первой в короткой программе в рамках командного олимпийского турнира, сообщает ТАСС.

Медведева за свое выступление получила 81,06 балла.

Второй с 75,10 балла стала итальянка Каролина Костнер. Тройку лидеров замкнула канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд — 71,38.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Следить за всеми соревнованиями второго дня Олимпиады можно в подробной трансляции «Газеты.Ru».

Олимпиада 2018. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа

1. Медведева (Россия) — 81,06,

2. Костнер (Италия) — 75,10,

3. Осмонд (Канада) — 71,38.