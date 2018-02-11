Российские керлингисты проиграли Швейцарии в дабл-миксте на Олимпиаде

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова проиграли сборной Швейцарии в седьмом матче группового этапа олимпийского турнира в Пхенчхане в дабл-миксте, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 9:8 в пользу швейцарцев.

По итогам группового этапа россияне расположились на третьем месте. В полуфинале, который состоится 12 февраля, Крушельницкий и Брызгалова вновь сыграют с командой Швейцарии.

Ранее сообщалось, что российские керлингисты досрочно вышли в полуфинал Олимпиады.