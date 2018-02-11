Канадский журналист: благослови бог оскорбившего русских на Играх тренера

Канадский журналист Брюс Артур выразил мнение, что один из тренеров олимпийской сборной Канады поступил правильно, проявив негатив по отношению к представителю российской делегации на Играх в Пхенчхане, сообщает Toronto Star. По его мнению, в России активно работает система государственной поддержки допинга.

«Россия приехала на Игры в статусе изгоя на фоне вопиющей государственной допинговой системы, которую они использовали в Сочи. Когда мы говорим о России, словесная перепалка может быть только по теме их программы использования допинга, спонсируемой государством. Это главная тема всей Олимпиады. Русские предали олимпийское движение, это очевидно. Так что, оскорбив русского, канадский тренер все сделал правильно. Благослови его бог», — написал он в своей статье.

Ранее глава российской делегации на зимней Олимпиаде в Пхенчхане Станислав Поздняков рассказал о случае притеснения спортсменов во время Игр-2018 в Пхенчхане.