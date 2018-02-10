Елистратов посвятил бронзовую медаль отстраненным российским спортсменам

Шорт-трекист Семен Елистратов, завоевавший бронзовую медаль на дистанции 1500 м, отметил, что посвящает награду всем отстраненным российским спортсменам. Слова Елистратова передает специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«После финиша я еле сдерживал слезы, потому что для меня это очень тяжелая медаль. По-настоящему выстраданная. У меня было много взлетов и падений. Многие люди говорили: Семен, да какие тебе уже Олимпийские игры? Куда ты вообще едешь?

А я взял и показал, что кое-что еще могу. Не отступил там, где другие отступали. И не сдался, когда другие сдались. Я безумно рад и горд.

Посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так подло и мерзко отстранили без объяснения причин. Ребята, это для вас! Не сдавайтесь и боритесь до конца», — сказал Елистратов.

Ранее Елистратов назвал свою бронзовую медаль платиновой.

Подробнее за развитием событий первого медального дня Олимпиады можно следить в трансляции «Газеты.Ru».