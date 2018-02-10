Лыжник Петухов: глава МОК Бах ломает судьбы честных спортсменов

Российский лыжник Алексей Петухов раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить до участия в Олимпиаде-2018 россиян Сергея Устюгова и Глеба Ретивых. По его мнению, отстранение спортсменов из России является несправедливым. Петухов также обвинил МОК в коррумпированности, сообщает ТАСС.
«Девятое февраля стало черным днем в истории олимпийского движения, которое необоснованно, нагло и несправедливо не допустило Устюгова и Ретивых до Игр-2018. Это не придает МОК авторитета и независимости. Он подкуплен и грязен, зарубежные спортивные чиновники совсем заигрались, забыв о честности и Олимпийской хартии, в их умах только доллары и засиженные кресла», — написал лыжник в своем инстаграме.
Кроме того, спортсмен выдвинул обвинения в адрес главы МОК Томаса Баха. По его мнению, чиновник «ломает судьбы честных и сильных спортсменов».
«Я хотел бы, чтобы именно он со своими компаньонами по грязной организации под названием МОК испытал бы эти эмоции, эту боль и неопределенность, мы жили этим на протяжении более года, и у нас забрали самое ценное, что есть у спортсмена, — это Олимпийские игры, к которым человек идет не четыре года, а всю свою жизнь», — добавил Петухов.
5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.
1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.
Ранее сообщалось, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) полностью отказала в апелляции россиян, которым Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.
Сегодня в мире спорта праздник, стартовала зимняя Олимпиада в Южной Корее. Но так же 9 февраля для наших парней чёрный день в истории олимпийского движения, которое необоснованно, нагло и несправедливо не допустило Серегу @sergei86m и Глеба @retivykh_gleb до Олимпийских игр. Это не придаёт МОК авторитета и независимости! Он подкупен и грязен, зарубежные спортивные чиновники совсем заигрались, забыв о честности и олимпийской хартии, в их умах только $$$$$ и засиженные кресла. Господин Бах не понимает что делает , он ломает судьбы честных и сильных спортсменов. Я хотел бы чтоб именно он со своими компаньонами по грязной организации под названием МОК , испытал бы эти эмоции, эту боль и неопределенность. Мы жили этим на протяжении более года и у нас забрали самое ценное что есть у спортсмена-это Олимпийские игры, к которым человек идёт не 4 года, а всю свою жизнь. Для Сергея после неудачного спринта в Сочи 2014 года, эта Олимпиада была бы триумфальной, для Глеба эти игры были бы первыми и я думаю он проявил бы себя. Я верю в наших русских спортсменов кто сейчас на Олимпиаде и хочу пожелать вам крепкости, стойкости и спортивной злости чтоб удача была на вашей стороне и в вашей душе играл праздник побед за всех нас������������