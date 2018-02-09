CAS отклонил апелляции 47 россиян по допуску к Играм-2018

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) полностью отказала в апелляции россиян, которым Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

47 российских спортсменов, в число которых входят Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Максим Цветков, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Фаткулина, не выступят на Играх-2018.

CAS рассмотрел апелляции 32 спортсменов, которым не были выданы индивидуальные приглашения для участия в Олимпиаде-2018, а также 13 атлетов и двух тренеров, которым было отказано в приглашении на Игры, несмотря на то, что CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении.

В состав судей CAS вошли канадка Кэрол Робертс (председатель), швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию решения CAS по россиянам.