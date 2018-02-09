Российские керлингисты одержали вторую победу на Олимпиаде в дабл-миксте

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали победу над финнами Оона Каусте и Томи Рантамяки в третьем матче олимпийского турнира в Пхенчхане в дабл-миксте, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 7:5 в пользу россиян.

Брызгалова и Крушельницкий одержали вторую победу на Олимпиаде-2018. Следующую встречу российские керлингисты проведут 9 февраля против сборной Китая.

Керлинг. Пхенчхан Олимпийские игры — 2018. Микст. 3-й матч

Россия — Финляндия — 7:5 (0:2, 0:1, 4:0, 0:1, 1:0, 2:0, 0:1, 0:0)