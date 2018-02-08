CAS начал рассмотрение апелляций россиян на неприглашение на Игры-2018

Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) начала рассмотрение апелляций 47 россиян на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Игры-2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

CAS рассмотрит апелляции 32 спортсменов, которым не были выданы индивидуальные приглашения для участия в Олимпиаде-2018, в числе которых биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов.

Также суд рассмотрит иски 13 российских спортсменов и двух тренеров, которым было отказано в приглашении на Игры, несмотря на то, что CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, саночница Татьяна Иванова и скелетонистка Елена Никитина примут участие в слушаниях CAS.