Трамп уверен, что Южная Корея проведет Олимпиаду-2018 на великолепном уровне

Президент США Дональд Трамп заявил, что Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане пройдут на высоком уровне, сообщает RT.

«Поздравляю Республику Корея с тем, что это будет великолепная зимняя Олимпиада! То, что построил южнокорейский народ, действительно вдохновляет!» — написал Трамп в твиттере.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к перемирию на время Олимпиады-2018.

Congratulations to the Republic of Korea on what will be a MAGNIFICENT Winter Olympics! What the South Korean people have built is truly an inspiration! pic.twitter.com/giN2B1h6Ph