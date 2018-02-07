Пушков поставил диагноз норвежским олимпийцам

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что норвежские спортсмены привезли на Олимпийские игры в Пхенчхане около шести тысяч доз противоастматических препаратов.
«Судя по шести тысячам доз препаратов, привезенных на Олимпийские игры, в сборной Норвегии — одни астматики. На этом фоне Бах (глава МОК) становится просто комической фигурой», — написал Пушков в твиттере.
Ранее сообщалось, что норвежцы привезли на Олимпиаду препаратов больше, чем спортсмены из Финляндии, Швеции и Германии.
Судя по 6 тыс.доз препаратов, привезенных на ОИ, в сборной Норвегии - одни астматики. На этом фоне Бах становится просто комической фигурой.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 февраля 2018 г.