Пушков поставил диагноз норвежским олимпийцам

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что норвежские спортсмены привезли на Олимпийские игры в Пхенчхане около шести тысяч доз противоастматических препаратов.

«Судя по шести тысячам доз препаратов, привезенных на Олимпийские игры, в сборной Норвегии — одни астматики. На этом фоне Бах (глава МОК) становится просто комической фигурой», — написал Пушков в твиттере.

Ранее сообщалось, что норвежцы привезли на Олимпиаду препаратов больше, чем спортсмены из Финляндии, Швеции и Германии.