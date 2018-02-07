Тренер сборной Белоруссии по биатлону рассказал о задачах Бьорндалена на Играх

Новости Календарь Об Олимпиаде Хроника Хоккей
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раздела Спорт
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
online
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
–:–
online
03:05
Канада Норвегия
–:–
online
03:05
Южная Корея Финляндия
–:–
online
03:05
Китай Швейцария
–:–
online
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:04
Финляндия Швейцария
–:–
online
14:04
Южная Корея Китай
–:–
online
14:04
Россия Норвегия
–:–
online
14:04
США Канада
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
online
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
online
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
online
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
–:–
online
02:35
США Швейцария
–:–
online
02:35
Китай Канада
–:–
online
02:35
Россия Финляндия
–:–
online
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
–:–
online
07:35
Китай Россия
–:–
online
07:35
США Южная Корея
–:–
online
07:35
Швейцария Норвегия
–:–
online
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
online
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
online
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:20
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
online
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
–:–
online
03:05
Норвегия Финляндия
–:–
online
03:05
Канада Швейцария
–:–
online
03:05
Южная Корея Россия
–:–
online
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:04
Россия Канада
–:–
online
14:04
Швейцария Южная Корея
–:–
online
14:04
Норвегия США
–:–
online
14:04
Финляндия Канада
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Япония Швеция
–:–
online
15:10
Швейцария Южная Корея
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
online
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
online
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 12:50
online
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
online
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 14:50
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:05
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:40
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:15
online
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
–:–
online
03:05
Финляндия США
–:–
online
03:05
Швейцария Россия
–:–
online
03:05
Канада Южная Корея
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
–:–
online
15:10
Канада Россия
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
online
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:10
online
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
online
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
online
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:25
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
online
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:25
online
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
online
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
online
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Команды не определены
–:–
online
14:04
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
–:–
online
15:10
Швеция Южная Корея
–:–
online
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
online
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
online
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 11:30
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:20
online
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Команды не определены
–:–
online
Керлинг
Микст. Финал
14:04
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
–:–
online
15:10
США Россия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
Словакия Россия
–:–
online
15:10
США Словения
–:–
online
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
online
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:00
online
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 11:45
online
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
online
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 14:05
online
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
online
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
–:–
online
03:05
Канада Италия
–:–
online
03:05
Южная Корея США
–:–
online
03:05
Швейцария Великобритания
–:–
online
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
–:–
online
08:05
Россия Великобритания
–:–
online
08:05
Дания Швеция
–:–
online
08:05
Швейцария Китай
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
–:–
online
14:05
Южная Корея Швеция
–:–
online
14:05
Швейцария Италия
–:–
online
14:05
Норвегия Япония
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
–:–
online
10:40
Южная Корея Япония
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Финляндия Германия
–:–
online
10:40
Норвегия Швеция
–:–
online
15:10
Чехия Южная Корея
–:–
online
15:10
Швейцария Канада
–:–
online
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
online
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
online
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
online
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
online
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
online
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
online
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
–:–
online
03:05
Дания Япония
–:–
online
03:05
Китай Россия
–:–
online
03:05
Великобритания США
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
–:–
online
08:05
Норвегия Канада
–:–
online
08:05
Великобритания Япония
–:–
online
08:05
Дания Швейцария
–:–
online
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
–:–
online
14:05
Канада Швеция
–:–
online
14:05
США Швейцария
–:–
online
14:05
Южная Корея Япония
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
–:–
online
10:40
Россия Финляндия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
США Словакия
–:–
online
10:40
Россия Словения
–:–
online
15:10
Финляндия Норвегия
–:–
online
15:10
Швеция Германия
–:–
online
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
online
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:00
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
online
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
online
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
online
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
online
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
–:–
online
03:05
Норвегия Южная Корея
–:–
online
03:05
Швеция США
–:–
online
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
online
08:05
Южная Корея Швейцария
–:–
online
08:05
Швеция Россия
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
–:–
online
14:05
Швеция Великобритания
–:–
online
14:05
Дания США
–:–
online
14:05
Канада Южная Корея
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Канада Чехия
–:–
online
10:40
Южная Корея Швейцария
–:–
online
15:10
Россия США
–:–
online
15:10
Словения Словакия
–:–
online
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
online
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
online
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
online
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
online
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
online
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
online
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
–:–
online
03:05
Россия США
–:–
online
03:05
Япония Китай
–:–
online
03:05
Дания Великобритания
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
–:–
online
08:05
Швейцария Норвегия
–:–
online
08:05
Канада Швеция
–:–
online
08:05
Япония Италия
–:–
online
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
–:–
online
14:05
Китай Дания
–:–
online
14:05
Южная Корея Великобритания
–:–
online
14:05
США Канада
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
10:40
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Германия Норвегия
–:–
online
10:40
Чехия Швейцария
–:–
online
15:10
Канада Южная Корея
–:–
online
15:10
Швеция Финляндия
–:–
online
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
online
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
online
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
online
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
–:–
online
03:05
США Япония
–:–
online
03:05
Швейцария Канада
–:–
online
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
–:–
online
08:05
Канада Швейцария
–:–
online
08:05
Китай Южная Корея
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
–:–
online
14:05
Дания Южная Корея
–:–
online
14:05
Италия Великобритания
–:–
online
14:05
США Норвегия
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
online
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
–:–
online
03:05
Япония Канада
–:–
online
03:05
Швеция Южная Корея
–:–
online
03:05
Россия Швейцария
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
–:–
online
08:05
Швеция Швейцария
–:–
online
08:05
США Канада
–:–
online
08:05
Великобритания Дания
–:–
online
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
–:–
online
14:05
Дания Россия
–:–
online
14:05
Китай США
–:–
online
14:05
Япония Швеция
–:–
online
Хоккей
Женщины
07:10
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
12:10
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
QP1 | Квалификация
–:–
online
10:40
QP2 | Квалификация
–:–
online
15:10
QP3 | Квалификация
–:–
online
15:10
QP4 | Квалификация
–:–
online
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
online
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
online
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
online
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
online
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
online
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
online
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
–:–
online
03:05
Япония Канада
–:–
online
03:05
Южная Корея Швейцария
–:–
online
03:05
Италия Швеция
–:–
online
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
–:–
online
08:05
США Южная Корея
–:–
online
08:05
Великобритания Япония
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
–:–
online
14:05
Норвегия Италия
–:–
online
14:05
Япония Дания
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 7-е место
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-е место
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
QF1 | 1/4 финала
–:–
online
10:40
QF2 | 1/4 финала
–:–
online
15:10
QF3 | 1/4 финала
–:–
online
15:10
QF4 | 1/4 финала
–:–
online
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
online
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 11:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 11:00
online
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
online
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
online
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
–:–
online
03:05
Швеция Китай
–:–
online
03:05
Швейцария Дания
–:–
online
03:05
Канада Великобритания
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
online
08:05
Великобритания США
–:–
online
08:05
Швеция Норвегия
–:–
online
08:05
Южная Корея Япония
–:–
online
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
–:–
online
14:05
Швейцария Япония
–:–
online
14:05
Россия Канада
–:–
online
14:05
Южная Корея Дания
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Женщины. Матч за 3-е место
–:–
online
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:27
online
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
online
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
online
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
online
14:05
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Женщины
07:10
Женщины. Финал
–:–
online
Хоккей
Мужчины
10:40
SF1 | 1/2 финала
–:–
online
15:10
SF2 | 1/2 финала
–:–
online
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
online
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
online
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
online
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
online
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Команды не определены
–:–
online
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
online
14:05
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
F3 | За 3-е место
–:–
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
online
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 06:58
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 07:04
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
online
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
online
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Команды не определены
–:–
online
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Мужчины
07:10
F1 | Финал
–:–
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
online
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
online
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
online
Керлинг
Женщины. Финал
03:05
Команды не определены
–:–
online
Полное расписание
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Тренер сборной Белоруссии по биатлону рассказал о задачах Бьорндалена на Играх

Великий Уле-Эйнар Бьорндален в Рупольдинге РИА Новости

Старший тренер сборной Белоруссии по биатлону Юрий Альберс рассказал, что восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, вошедший в состав белорусской делегации на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане будет участвовать в откатке лыж. Слова наставника приводит БЕЛТА.

«Бьорндален спрашивает, что ему нужно делать. Будет участвовать в откатке лыж», — сказал Альберс.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет разрешил Бьорндалену поехать на Олимпиаду в составе сборной Белоруссии.
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