Тренер сборной Белоруссии по биатлону рассказал о задачах Бьорндалена на Играх

Старший тренер сборной Белоруссии по биатлону Юрий Альберс рассказал, что восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, вошедший в состав белорусской делегации на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане будет участвовать в откатке лыж. Слова наставника приводит БЕЛТА.

«Бьорндален спрашивает, что ему нужно делать. Будет участвовать в откатке лыж», — сказал Альберс.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет разрешил Бьорндалену поехать на Олимпиаду в составе сборной Белоруссии.