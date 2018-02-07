Бывший судья CAS: МОК должен исполнить решение CAS о допуске россиян на Олимпиаду

Бывший судья Спортивного арбитражного суда (CAS) Борд Расин Мелдведт заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен подчиниться решению суда и допустить оправданных спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане. Слова чиновника приводит ТАСС.

«В вынесенную панель CAS входят трое судей, решение по отдельному человеку принимается простым большинством голосов.

МОК должен будет подчиниться тому решению, которое примет вынесенная панель CAS, ведь 61-й пункт Олимпийской хартии гласит, что МОК должен исполнять решение CAS», — сказал Мелдведт.

Ранее сообщалось, что еще тринадцать российских атлетов пожаловались в CAS на недопуск до Игр-2018.