Шестеро российских атлетов могут подать апелляции в CAS на неприглашение на ОИ

Шестеро российских спортсменов могут подать апелляции в вынесенную панель Спортивного арбитражного суда (CAS) на решение Международного олимпийского комитета не приглашать их на Игры-2018 в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Апелляции могут подать конькобежцы Павел Кулижников, Денис Юсков, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев.

«Данный орган по формату работы отличается тем, что CAS формирует панель судей (в составе трех или одного арбитра) по каждому отдельному случаю без учета пожеланий сторон, а на рассмотрение дела и принятие решения отводится 24 часа. Иски будут рассмотрены в Пхенчхане в самое ближайшее время, так как вердикт должен быть вынесен до начала Игр, а они стартуют в пятницу, 9 февраля.

Интересы российской стороны в обоих случаях представляют адвокатские бюро из Швейцарии», — сказано в заявлении Олимпийского комитета России.

Ранее в МОК заявили, что CAS не удовлетворит апелляции 32 российских спортсменов.