В церемонии открытия Олимпиады примут участие более 70 россиян

Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил о примерном числе спортсменов, которые примут участие в церемонии открытия Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщает ТАСС.

«С учетом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие еще не прибыли в Пхенчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70-75 человек.

В их числе игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы», — говорится в сообщении службы информации ОКР.

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