Губерниев отреагировал на недопуск оправданных россиян к Играм-2018

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить 15 российских спортсменов к Играм-2018 в Пхенчхане, сообщает RT.
«Продолжаем борьбу в судах! Пойдем до конца! Зло должно быть наказано!» — написал Губерниев в инстаграме.
«Еще раз: это не борьба с допингом в России, это борьба против России!» — добавил комментатор.
5 февраля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении на Олимпиаду-2018.
Ранее в Кремле отреагировали на решение МОК не приглашать оправданных россиян на Олимпийские игры.
Им CAS - не указ!!!! Комиссия МОК не допустила 13 спортсменов и 2 тренеров , оправданных судом в Лозанне , до Олимпиады!!! Лыжники - Легков , Вылегжанин , Белов , Бессмертных , Шаповалова , Матвеева!!! Скелетон - Третьяков , Никитина , Орлова , Коньки - Фаткулина , Кузнецов , Румянцев , Сани - Татьяна Иванова !!!! И тренеры - Демченко и Чудинов!!! Продолжаем борьбу в судах!!!! Пойдём до конца !!!! Зло должно быть наказано!!!! Ещё раз - это не борьба с допингом в России , это борьба против России!!!! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ #лыжи #коньки #скелетон #спортсмен #спортсмены #мычисты #CAS #суд #мок #комиссия #недопуск #борьба #зло #макларен #родченков #бах #лозанна #корея #пхенчхан #олимпиада #игры #олимпийскиеигры #атлеты #атлетыизроссии