Губерниев отреагировал на недопуск оправданных россиян к Играм-2018

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить 15 российских спортсменов к Играм-2018 в Пхенчхане, сообщает RT.

«Продолжаем борьбу в судах! Пойдем до конца! Зло должно быть наказано!» — написал Губерниев в инстаграме.

«Еще раз: это не борьба с допингом в России, это борьба против России!» — добавил комментатор.

5 февраля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении на Олимпиаду-2018.

Ранее в Кремле отреагировали на решение МОК не приглашать оправданных россиян на Олимпийские игры.