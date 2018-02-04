Глава МОК: допущенные до Олимпиады спортсмены станут послами чистого спорта в мире

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил надежду, что спортсмены, которые были допущены до Олимпийских игр в Пхенчхане, станут послами чистого спорта в мире. Слова чиновника приводит RT.

«Мы предприняли ряд мер, в том числе пожизненно отстранили бывшего министра спорта России, ныне занимающего пост вице-премьера Виталия Мутко.

У нас есть новое поколение российских спортсменов, которое получило возможность участвовать в Играх. Это покажет российскому спортивному сообществу, что оно может существовать чистым от допинга и при этом побеждать», — сказал Бах.

Ранее глава МОК сообщил, что вопрос с участием россиян в Олимпиаде должен решиться в течение двух дней.