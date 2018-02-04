Глава МОК назвал сроки решения вопроса участия россиян в Олимпиаде

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах надеется, что вопрос участия в Олимпийских играх в Пхенчхане оправданных российских спортсменов удастся решить быстро, несмотря на то, что не получена мотивировочная часть решения CAS. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Мы надеемся, что комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон рассмотрит вопрос о приглашении россиян на Олимпийские игры в кратчайшие сроки, несмотря на то, что не получена мотивировочная часть решения CAS.

Я думаю, что итоговое решение будет озвучено в ближайшие пару дней», — сказал Бах.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде-2018 спортсмены сдадут около 2500 допинг-проб.