Какая же это была нервотрепка! Сборная Германии ошиблась в овертайме, и Россия ее наказала. А победу нам принес самый молодой игрок команды. Ну и Павел Дацюк вошел сегодня в Тройной золотой клуб как обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира и олимпийский чемпион. У России два золота на этой Олимпиаде. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов!
Расставились в зоне, и Гусев с Дацюком вывели Капризова на бросок из круга вбрасывания. Кирилл в одно касание выстрелил под перекладину и СДЕЛАЛ НАС ОЛИМПИЙСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ!
Экватор овертайма, а команды нанесли по одному броску в створ!
Перспективную ответную атаку Германии уверенно останавливает Кошечкин.
Войнов! Сам пошел в обыгрыш и бросил с разоворота — немного мимо дальней штанги.
АААА! Ну как не забил Ковальчук? Продавил защитника, ушел на скорости, обкатил аус ден Биркена, но не смог поднять шайбу над щитком героического немецкого голкипера!
Гусев отобрал шайбу в чужой зоне, но бросить немцы в итоге не дали.
Еще один проброс сборной России, и пауза, потому что у Телегина проблема с коньком возникла, а меняться нельзя нашим.
Первая остановка в овертайме случилась почти через четыре с половиной минуты игры — пробросилась сборная России.
Россияне давят, немцы изредка выбираются из своей зоны. Бросков по воротам Кошечкина еще не было. Хотя игра из немецкой зоны сейчас ушла.
С другой стороны, цена ошибки слишком высока, и все играют осторожнее. Капризов сейчас заставил подвигаться аус ден Биркена.
Вероятность, что дело дойдет до буллитов, не очень высока, потому что у команд есть 20 минут в формате 4 на 4 — посвободнее на льду, чем в основное время.
Поеееехали! Овертайм стартовал!
Кстати, у Никиты Гусева в этом матче 2+1, а у Кирилла Капризова — 0+3! Все наши шайбы эта парочка сделала.
Фантастический матч. Здесь уже не имеют значения класс, расклады и все остальное. Только лед, шайба. Здесь и сейчас. Никита Гусев вытащил сборную России с того света, и теперь нас ждет 20-минутный овертайм. Пока отдыхаем.
В меньшинстве отбились!
Что творит этот парень! Никита Гусев опередил соперника и успел с неудобной руки направить шайбу в ближний угол! А аус ден Биркен на этот раз не успел!
Что происходит? Контратака Германии, но 4 в 4, забывают наши защитника, а Йонас Мюллер, выдерживая гроссмейстерскую паузу, кладет сборную России на лопатки!
Надо констатировать, что матч абсолютно равный. Кошечкин уже и при 2:2 успел выручить разок. В случае ничьей нас ждет сначала 20-минутный овертайм, потом, если в нем не будет голов, буллиты.
Концентрацию потеряли после гола, что ли? 10 секунд Германии понадобилось на результативный ответ, причем Доминика Кагуна вывели на бросок с убойнейшей точки! Шансов у Кошечкина было не особенно много.
Дацюк нашел Никиту Гусева на углу площадки в чужой зоне, а 97-й номер поработал с шайбой и с острейшего угла поразил немецкие ворота!
И такая дребедень — целый матч...
Накрыли Германию в чужой зоне и сразу создали напряжение наши хоккеисты. Вот только щелчку Никиты Нестерова в касание не хватило точности.
Олег Знарок начинает тасовать звенья. Сергей Калинин перешел к Широкову и Барабанову. С кем выйдет Ковальчук?
Германия в третьем периоде больше владеет шайбой, больше атакует и больше бросает. Кошечкин снова вылавливает выстрел, пусть и из средней зоны. У нас и таких нет.
Вот каким был путь подопечных Марко Штурма к этому историческому для Германии матчу.
Германия так старательно бежит в атаку, что форварды забегают в офсайд.
Не тушуется немецкая сборная — атакует, бросает.
Стартовал третий период матча!
Парадоксальная немецкая сборная отыгралась во втором периоде, хотя моментов создала не так уж много. При этом российские хоккеисты выглядят несколько зажатыми. Давит напряжение. Впереди третий период, а пока — вот так вот — ничего не ясно. Отдыхаем.
Каблуков набрасывает на ворота, где Телегин пытается подставить клюшку. Не выходит редирект.
Вот этот парень претендует на звание героя всей Олимпиаде. Денни аус ден Биркен — знакомьтесь.
Снова давит сборная России.
Справедливость восторжествовала! Судьи разобрались и отменили наше удаление!
Продержали немцев две минуты в их зоне, очень прилично давили, но так и не создали по-настоящему голевого момента. В полном составе Германия.
Прекрасная контратака сборной Германии, и Феликс Шутц, который ее организовал, сумел забить передачей на пятак. Там рикошет, и шайба оказалась в воротах Кошечкина!
Уже пару минут не могут немцы забрать шайбу у российской сборной, которая, правда, до бросков этот отрезок так и не довела. Но держали соперника в зоне, словно в большинстве.
Бросок по воротам Кошечкина со вбрасывания. Он, правда, не вышел опасным. Но вбрасывания мы по традиции все время проигрываем.
Игра все больше разбивается на эпизоды, а Олег Знарок суров и напряжен.
«Россия, Россия», — скандируют трибуны. А на скамейке доктор немножко колдует над Николаем Прохоркину, которому здорово досталось в средней зоне.
Андронов создал напряжение в чужой зоне, и пришлось немецкому голкиперу накрывать шайбу. А перед этим два немецких хоккеиста встретили друг друга корпус в корпус в зоне сборной России, и один из них даже отправился на смену, держась за лицо. Бывает и такое.
По тому же плану действуют немцы: максимально много борьбы на всех участках льда. Блокируют броски в своей зоне и стараются разжаться в контратаках. Обменялись команды сейчас бросками, у нас Гусев атаковал.
Поееехали! Второй период стартовал.
Очень прилично Германия смотрелась в первом периоде, практически ни в чем не уступая сборной России, однако в концовке Бундестим откровенно устала, и россияне дожали ее, причем за полсекунды до сирены. Дальше много будет зависеть от того, смогут ли подопечные Штурма оправиться от такого удара, и вообще как они будут действовать, уступая в счете.
В концовке немцы откровенно убивали время первого периода, а сборная России устроила штурм в чужой зоне, и в итоге Вячеслав Войнов за полсекунды до сирены без помех расстрелял ворота аус ден Биркена!
В конце периода Германия сбивает темп. Действительно, прибавила сейчас сборная России в движении.
Немцы и с нулевого угла не стесняются атаковать. Кошечкин на месте. Но действительно очень осмысленно играют подопечные Штурма.
В полном составе уже Германия, хотя наша сборная продолжает давить.
Продолжают немцы огрызаться. Абсолютно равный хоккей мы смотрим.
Заперли наши хоккеисты наконец соперника в зоне и провели неплохой отрезок, правда, до реальной угрозы воротам аус ден Биркена дело не дошло. Зато в итоге Германия пробросилась.
Не специально, но пробрасывается сборная России. Причем дважды подряд. Германия очень качественно выглядит.
Два броска сборной Германии по воротам Кошечкина, в том числе и от опытнейшего Кристиана Эрхоффа. Наш голкипер справляется без проблем.
Достаточно уверенно Германия себя чувствует на льду в этом олимпийском финале. Перевес сборной России не такой большой.
Чувствуется большое напряжение, в том числе и по тренерскому штабу нашей команды.
15 секунд сыграли, Илья Ковальчук уже успел нанести первый бросок по воротам, а Сергей Андронов отправился в штраф-бокс за подножку в чужой зоне.
Интернациональная бригада арбитров.
Поеееехали! Матч стартовал.
Василий Кошечкин и Денни аус ден Биркен защищают ворота команд.
Главным тренером сборной Германии является знаменитый форвард Марко Штурм, игравший в НХЛ за «Бостон Брюинз» и «Сан-Хосе Шаркс». Во время этих Игр после каждой победы его поздравляет по телефону друг — бывший голкипер «акул» Евгений Набоков.
Уже известен состав сборной России на матч.
Кошечкин (Сорокин); Гавриков – Войнов, Ковальчук – Андронов – Калинин; Нестеров – Киселевич, Гусев – Дацюк – Капризов; Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов; Яковлев, Телегин – Каблуков – Григоренко, Мозякин.
Впервые с 1998 года Россия вышла в финал Олимпиады. 20 лет назад россияне уступили в решающем матче сборной Чехии во главе с Яромиром Ягром с минимальным счетом — 0:1. Последний раз олимпийскими чемпионами наши хоккеисты становились в 1992 году также под олимпийским флагом под наименованием «Объединенная команда».
Добро пожаловать в олимпийский Пхенчхан! Мы, наконец, дождались финального матча по хоккею между сборными России и Германии.
Матч начнется в 7.10 мск.
Текстовая трансляция финала мужского олимпийского хоккейного турнира Россия — Германия.