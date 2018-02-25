Какая же это была нервотрепка! Сборная Германии ошиблась в овертайме, и Россия ее наказала. А победу нам принес самый молодой игрок команды. Ну и Павел Дацюк вошел сегодня в Тройной золотой клуб как обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира и олимпийский чемпион. У России два золота на этой Олимпиаде. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов!