На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию матча за бронзу Олимпиады. До новых встреч!
Финал хоккейного олимпийского турнира, напомним, состоится завтра — в 7.10 мск в нем сыграют сборные России и Германии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сверхрезультативным получился матч. После вялого старта команды на экваторе первого периода в ходе 31 (!) секунды забили на двоих трижды (успешнее здесь были канадцы), после чего североамериканцы закрепили успех еще одним попаданием. Вторая двадцатиминутка осталась без голов, зато в третьей их было забито аж шесть — «кленовые листья» здесь в один из моментов довели дело до разгромного (6:2), однако провалили концовку позволив соперникам отыграть две шайбы, из-за чего заключительные мгновения были очень напряженными. Однако все же устояли подопечные Уилли Дежардена, с чем мы их и поздравляем.
Совсем уставшими выглядят канадцы — лишь на отчаянную защиту у них остаются силы.
Совсем бросили играть европейцы — без всякого сопротивления бросал сейчас Вольски, попросту расстреливая несчастного Францоуза. Канада — бронзовый призер Олимпиады-2018.
При этом североамериканцы до сих пор пусть редко, но крайне опасно атакуют — с учетом полного отсутствия защиты у чехов может дойти тут до разгрома. Благо, что для этого нужно лишь раз забить.
Полный штиль сейчас на льду — все уже понятно обеим командам.
Создается впечатление, что уже и чехи не особо верят в своей полноценное возвращение. Схожее настроение и у их фанатов.
Тем временем вот такими безрадостными видами делится специальный корреспондент «Газеты.Ru».
Нет, отменяют гол судьи — посчитали они, что мешали не по правилам вратарю здесь чехи. По-прежнему ведут они в три шайбы, следовательно.
ГОЛ! Чехи тут же вновь отыгрывают одну шайбу!!! Или нет??? Будет сейчас видеоповтор — еще не факт, что запишут на счет Эрата результативный бросок.
Получив в идеальной позиции классный пас, Келли здесь нанес еще более идеальный бросок от штанги — Францоуз с этим ничего поделать не смог. 5:2!
При этом об обороне собственных ворот чехи совсем сейчас начали забывать — чреватым для них это может стать.
Взбодрил гол чехов — еще активнее стали они атаковать после попадания Коваржа. Впрочем, канадцы пока что не выглядят дрогнувшими — невозмутимость на их лицах продолжает находиться.
В очередной раз все очень четко и умело сделали канадцы — пусть и без особых изысков. Брэндон Козун, стоя у борта, увидел, что его никто не прессингует и выдал идеальный пас на Эббета, а тот из борьбы классно переправил снаряд в ворота. 4:1!
Тем временем продолжают много (и бесполезно) владеть шайбой чехи в чужой зоне — идеальный «автобус» у ворот канадцев пока что стоит.
Жуткий момент — коньком в подбородок Роя попал только что один из чехов. Оказывают теперь медицинскую помощь канадцу.
Очень странная ситуация сейчас произошла — около 30 секунд «убили» канадцы при своей смене на фоне полного отсутствия прессинга со стороны соперников. Будто и не проигрывают они.
Активно начали чехи — уверенно они с самого старта завладели шайбой, и теперь канадцы вынуждены внимательно обороняться.
Стартовал третий период.
Достаточно неплохая атака наконец-то удалась чехам — опасно переправлял шайбу в ворота один из подопечных Йозефа Яндача с пятака, и лишь удачная игра Пулена не позволила разнице стать минимальной.
Полностью на контратакующий хоккей сейчас переключились канадцы — идеально они себя в такой игре чувствуют.
Завершилось чешское большинство. Так в его ходе и не сумели чехи создать хоть что-нибудь интересное, зато канадцы во время этой двухминутки дважды очень опасно атаковали ворота Францоуза. Повезло европейцам, что в обоих случаях потащил вратарь.
Впрочем, по крайней мере первая минута большинства ничего не изменила — крайне легко пока что дается канадцам игра «четыре на пять».
До сих пор ни одного момента у чехов во втором периоде — нужны им кардинальные изменения прямо сейчас для возвращения в игру. Или хотя бы удаление у соперников.
Много борьбы и силовых приемов на льду стало в последнее время. Главное, что все пока что согласно правилам происходит.
Рэймонд сейчас хотел совсем уж «дешево» из-за ворот с разворота пробить Францоуза — лишь посмеялся над ним голкипер.
В равных составах вновь команды — все-таки сумели отзащищаться чехи.
Очередное мастерское большинство проводят канадцы — не так часто в его ходе пока что бросают «кленовые листья» , зато давление на Францоуза и компанию оказывают массивное.
Потасовка на льду возникла — повздорили Робинсон с Ржепиком. Впрочем, судьи все это быстро прекратили.
Любопытно, что на данный момент по числу бросков по воротам чехи даже ведут — 15-10. Правда, во втором периоде у них на данный момент ровно ноль (!) попыток. А ведь близится экватор 20-минутки.
Идеально играют в обороне канадцы пока что — совсем ничего у чехов сейчас не получается в созидании, и большой вклад в это вносят именно их соперники.
Эббет сейчас пытался в прыжке (!) с пятака переправить шайбу в створ ворот — Францоуз вновь был на месте.
Францоуз тащит после броска канадцы из середины зоны.
Кажется, не помог перерыв чехам — продолжают они совершать странные потери вблизи своих ворот, заставляя Францоуза переживать за свои владения еще больше.
Уверенно владеют канадцы шайбой на старте второй 20-минутки — а чехи пока что в особо залихватский прессинг не бегут.
Возобновилась игра.
Правда, и сами чехи какие-то непонятные потери себе позволяют — едва сейчас четвертую шайбу не забили канадцы после ошибки Мозика. Нужен перерыв европейцам.
Включили высокий прессинг чехи — пока что это проблема для Канады, которая в последние секунды уже несколько раз шайбу у своей зоны потеряла.
Продолжают «поддушивать» канадцы своих соперников — пока что напрочь они в тактическом плане их переигрывают, конечно.
Выдающимся образом сейчас вышли канадцы из обороны — путь от своих до чужих ворот они преодолели в целый ряд пасов за всего пять-шесть секунд. В завершении атаки Козун классно оторвался от преследователя, а затем выдал чистейший пас под гол на Роя, и тот в ближнем бою красиво переиграл Францоуза. Это заявка на бронзу!
Много остановок в матче стало в последние минуты — из-за такого рваного темпа почти не видно хоккея сейчас на льду.
Равные составы на льду — отбились все же канадцы, хоть и в самой концовке меньшинства горячо у их ворот было.
Неплохо пока что действуют в меньшинстве канадцы — их оппоненты, конечно, все-таки создают более-менее опасные моменты сейчас, однако до чего-то действительного значимого дело не доходит.
Кажется, что взяли небольшую передышку команды после этого огненного отрезка матча — успокоилась игра сейчас.
Да уж! После очень вялого начала матча попросту взорвались на экваторе периода команды — три заброшенные шайбы в ходе каких-то считанных секунд этому отличное подтверждение. На этот раз героем эпизода стал Крис Келли, блестяще подставивший клюшку на пути шайбы к воротам — шансов у Францоуза здесь не было.
Всего 16 секунд потратили чехи на восстановление перевеса — Пулен с трудом отбил дальний бросок, за что его тут же и наказали, легко раскатав в пас. Мартину здесь оставалось лишь не промахнуться с метра по пустым воротам. 1:1! Вот это начало!!!
Чуть повезло здесь североамериканцам, справедливости ради — Мэт Робинсон «стрелял» вдоль ворот не совсем прицельно, однако на пути шайбы оказался конек его партнера, что и стало роковым для Францоуза. 1:0!
Очень тяжело чехам сейчас — попросту осадили канадцы сейчас зону соперников и крайне близки к голу. У «кленовых листьев», к слову, на этой Олимпиаде аж 35 процентов реализации большинства.
Стали понемногу забирать себе контроль над матчем чехи — чуть больше бросать они начали в последнее время, при этом у Канады на данный момент в активе полной ноль попыток.
Любопытно, что вообще пока что нет остановок в матче — судьи уже минуты три просто отдыхают у борта.
Радил сейчас убегал в отрыв, ставя корпус — могло бы здесь все завершиться очень опасным броском, если бы чуть помощнее был чех.
Коларж классно играет в отборе, не позволяя канадцам завершить неплохую атаку броском по воротам.
Пока что еще ни разу хотя бы одна из команд не сумела закрепиться в чужой зоне — очень много потерь сейчас совершают и канадцы, и чехи.
В крайне сдержанном темпе начался матч — очень осторожно соперники стартовали.
Стартовал матч!
Что касается чехов, то они до провального полуфинала с Россией (0:3) исключительно побеждали — повержены ими были американцы, швейцарцы, корейцы и все те же канадцы.
Напомним, что на этой Олимпиаде канадцы стали вторыми в группе с теми же чехами, уступив им в очном матче по буллитам, но все-таки попали сразу в четвертьфинал как лучшая четвертая команда стадии. Там они в сложной битве минимально одолели финнов, после чего в 1/2 финала неожиданно оступились о немцев — 3:4.
Сборная Чехии: Францоуз (Фурх); Полашек — Накладал, Кубалик — Коварж — Эрат; Коларж — Мозик, Червенка — Мертл — Ружичка; Йордан — Кундратек, Зогорна — Коукал — Радил; Немец, Бирнер — Хорак — Ржепик, Вондрка.
Сборная Канады: Пулен (Питерс); Ли – Робинсон, Рэймонд — О'Делл – Лапьер Дженовей – Норо, Рой — Козун– Бурк; Граньяни – Голубеф, Вольски – Эббетт – Томас; Столлери, Келли — Клинкхаммер – Хауден, Вей.
Начнем нашу трансляцию с представления составов сборных на предстоящий поединок.
Отметим, что сама встреча начнется в 15:10 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча за бронзовые медали Олимпиады между сборными Чехии и Канады по хоккею.