Сверхрезультативным получился матч. После вялого старта команды на экваторе первого периода в ходе 31 (!) секунды забили на двоих трижды (успешнее здесь были канадцы), после чего североамериканцы закрепили успех еще одним попаданием. Вторая двадцатиминутка осталась без голов, зато в третьей их было забито аж шесть — «кленовые листья» здесь в один из моментов довели дело до разгромного (6:2), однако провалили концовку позволив соперникам отыграть две шайбы, из-за чего заключительные мгновения были очень напряженными. Однако все же устояли подопечные Уилли Дежардена, с чем мы их и поздравляем.