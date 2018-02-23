Конечно, все этого ждали, но нужно было еще выполнить задачу. Российской сборной это удалось, и теперь она встретится в финале с победителем встречи Канада — Швеция, которая состоится позже. Чехи разыграют с проигравшим в том поединке бронзу. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Артем Зуб сделал передачу в центр, а Илья Ковальчук броском из средней зоны, похоже, поставил в матче точку, поразив пустые ворота!
Изо всех сил давят шестеро чешских хоккеистов, но российская сборная и Кошечкин стоят намертво.
Опять Кошечкин в игре. Четвертый десяток бросков по его воротам уже вовсю идет, но все без толку.
Чехи больше бросают, но все это недостаточно опасно для Кошечкина. Однако 29 сейвов — всегда 29 сейвов.
Олег Знарок решил взять тайм-аут, и Яндач постарался воспользоваться им по максимуму.
Мы провели атаку с броском, но тут же соперник вернул шайбу в нашу зону, и Кошечкину снова пришлось работать. Он готов.
Вот как-то так. А в игре будет очередное вбрасывание в зоне сборной Чехии. Правда, вбрасывания мы традиционно проигрываем в основном.
В полном составе уже сборная России. Ничего Чехия не может сделать. 11 минут осталось — полет нормальный.
Разыгрывают чехи шайбу в зоне сборной России, но Кошечкин все видит и все отбивает и ловит.
Статистика Никиты Гусева на этом турнире. Лидер сборной России.
Чехия активно начала третий период, но пока для обороны сборной России все проходит в рабочем режиме.
Поеееехали! Третий период стартовал.
Ну что ж, сборная России сделала во втором периоде свое дело! Все отлично благодаря голам Никиты Гусева и Владислава Гаврикова, но заслуга их ассистентов — Павла Дацюка и Ивана Телегина — как минимум не меньше. Отдыхаем и ждем третьего, решающего периода.
Комфортная ситуация на льду для сборной России. Чехи ничего не могут сделать — игра под контролем команды Олега Знарка.
Едва у чехов появился пятый хоккеист на льду, как игра переместилась в зону сборной России.
Стычечка на чешском пятака — это Коварж пытался умерить пыл Капризова. Но ничего криминального.
Еще одно тяжелейшее меньшинство для сборной России. Прямых голевых моментов не было, но держались с трудом наши под чешским владением. И все же выстояли и сразу вывели шайбу из зоны и смогли смениться!
Пока чехи приходили в себя, Иван Телегин и Владислав Гавриков убежали вдвоем на одного защитника и показали, как надо реализовывать такие моменты. Форвард протащил шайбу и пустил передачу над клюшкой соперника, а защитник поразил в касание пустой угол не успевшего переместиться Францоуза.
Гол засчитан! А Чехия теряет тайм-аут, который мог бы пригодиться в концовке.
Волшебник Павел Дацюк накрутил всех на правом борту в чужой зоне, выдержал паузу и сделал передачу на забытого всеми в который уже раз Никите Гусеву. Форвард фирменным броском в касание из их с Александром Овечкиным офиса в правом круге вбрасывания расстрелял пустой створ.
Болельщики сборной России пока значительно ярче происходящего на льду.
Прохоркин завершил атаку броском, с которым легко справился Францоуз. А справа ждал передачи Широков, находившийся в отличной позиции...
Просто не о чем писать — шахматы на льду продолжаются. А команды уже в полных составах.
В том же ключе, что и первый период проходил, началась вторая 20-минутка — борьба, борьба...
Поеееехали! Второй период стартовал.
Первый отрезок матча получился ожидаемо вкатывающим. Нулевая ничья — закономерный итог, хотя россияне были поострее. Отдыхаем и ждем второго периода.
Наша команда играет с преимуществом, но сумбура все равно многовато на льду. Это на руку чехам. Пока их план по сдерживанию нашей атаки в целом работает.
В полном составе уже сборная России. По-прежнему очень осторожно действуют обе команды. Никто не летит сломя голову.
Расположились чехи в зоне сборной России, разыграли шайбу и вывели на бросок Мозика. Но лед был открытым, а бросок пришелся по центру, и Василий Кошечкин без проблем поймал шайбу.
Фигуристка Боброва пришла на матч болеть за наших.
Вязкая и тягучая игра. Команды не форсируют события и ведут боевые действия на каждом участке льда, оттесняя соперников в своих зонах к бортам. Ожидаемо.
Чехи отвечают своим сильным броском, с которым Кошечкин уверенно справляется.
В хорошем темпе началась игра. Уже пара бросков по чешским воротам состоялись. Францоуз без проблем справился.
С посещаемостью тут так себе, к сожалению...
Поееееехали! Матч стартовал!
Ну и состав сборной Чехии: Францоуз (Фурх). Полашек – Накладал, Кубалик – Коварж – Эрат; Коларж – Мозик, Червенка – Мертл – Ружичка; Кундратек – Витасек, Секач – Коукал – Радил; Немец, Бирнер – Горак – Ржепик, Зогорна.
Напомним, что на этом турнире Чехия играла в группе А и там переиграла Корею (2:1), Канаду (3:2 Б) и Швейцарию (4:1), а в четвертьфинале одолела США (3:2 Б). Наша сборная начала с поражения от Словакии (2:3), но затем сплошь крупные виктории: над Словенией (8:2) и США (4:0) в группе и над Норвегией (6:1) в четвертьфинале.
Вы наверняка в курсе этих замечательных историй вчерашнего дня о том, что чехи не позволили российским журналистам снять на видео свою тренировку, наплевав на регламент, и о том, что представитель сборной России предлагал тим-менеджеру соперника Яну Черны целых 100 евро, чтобы поменяться формами? Впрочем, в белом даже лучше, учитывая статистику, да?
Наши ворота, как и во всех остальных матчах турнира, с первых минут защищает Василий Кошечкин. В створе чешской сборной великолепный на этом турнире голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз.
Сборные России и Чехии встречались на Олимпиадах шесть раз, четырежды побеждали российские хоккеисты. Но поражение в финале Нагано-1998 — до сих пор, нет-нет, да отзовется болью. Еще интересный факт. В плей-офф в этих матчах всегда побеждают команды в белой, гостевой форме. Дважды это были чехи и один раз мы. Сегодня в белом как номинальные гости сыграют подопечные Знарка.
Наша сборная уже приехала на стадион.
Не откладывая дело в долгий ящик, давайте знакомиться с составами. Вот кого выставил Олег Знарок. У «Олимпийских атлетов из России» интересные сочетания звеньев, а сам состав не поменялся.
Сборная России: Кошечкин (Сорокин). Гавриков — Войнов, Ковальчук — Андронов — Калинин; Нестеров — Киселевич, Гусев — Дацюк — Капризов; Зубарев — Зуб, Широков — Прохоркин — Барабанов; Яковлев, Телегин — Каблуков — Григоренко, Мозякин.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции полуфинала хоккейного турнира у мужчин. Чехия — Россия! Это будет огненное противостояние, вне сомнений. Каким будет хоккей — увидим уже скоро. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Текстовая онлайн-трансляция встречи начнется в 10:10 по московскому времени.
Мужская сборная России по хоккею сразится с национальной командой Чехии за выход в финал Олимпийских игр в Пхенчхане.