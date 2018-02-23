Сборные России и Чехии встречались на Олимпиадах шесть раз, четырежды побеждали российские хоккеисты. Но поражение в финале Нагано-1998 — до сих пор, нет-нет, да отзовется болью. Еще интересный факт. В плей-офф в этих матчах всегда побеждают команды в белой, гостевой форме. Дважды это были чехи и один раз мы. Сегодня в белом как номинальные гости сыграют подопечные Знарка.