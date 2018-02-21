Пассивно россияне сыграли в своей зоне, позволив соперникам, находившимся здесь в меньшинстве, достаточно «топорно» забросить — последовала на Бонсаксена передача из-за ворот, и тот сразу же переправил ее в створ. Кошечкин тоже не спас тут — хотя мог, казалось.
И еще одно «сухое» меньшинство в итоге оформляет сборная России — на этом турнире с игрой «четыре на пять» у подопечных Олега Знарка все очень классно, конечно.
Кошечкин наконец-то в игру вступил — помог ему в этом Холес, совершивший неплохой бросок из середины зоны.
Почти нет даже полумоментов пока что во втором периоде — достаточно «пресная» игра сейчас идет.
Вообще ничего не смогла придумать Норвегия в большинстве — уже вернулся на лед Андронов.
Тем временем у норвежцев произошла вратарская замена — потерявший линзы Хеуген уступил свое место на льду Хенрику Хеукеланду.
Возобновилась игра.
При отложенном штрафе забросили россияне — Капризов, Гусев и Войнов на троих разложили всю оборону соперников. Не спас здесь и вратарь, для которого бросок Войнова оказался слишком уже космическим.
Совсем ничего не получается у норвежцев — прямо сейчас кажется, что слабее соперника у россиян на этом турнире не было.
Свой второй более-менее опасный бросок в матче только что совершили норвежцы — без особых проблем для Кошечкина все это завершилось, однако.
Чуть снизились скорости в матче сейчас — чувствуется, что уже приближается концовка периода, из-за чего в концовках смен некоторые игроки не добегают немного.
Было это так: Дацюк из-за ворот классно отдал на Мозякина, Хауген отбил снаряд в сторону — и тут же поплатился за это. Наказал его Гусев, с острого угла рикошетом от самого голкипера удвоивший перевес россиян.
Забавный момент произошел на льду — видимо, потерял одну из своих линз норвежский голкипер, после чего решил еще и от второй избавиться. Посмотрим, не скажется ли это на его игре, которая пока что далеко не самая плохая.
И вновь тащит Хеуген — на этот раз огорчил он Прохоркина, бросавшего точно в ближний угол.
Достаточно легко забросив, россияне продолжают уверенно владеть игровым преимуществом. К счастью, матч со Словакией научил подопечных Знарка — расслабляться раньше финальной сирены нельзя.
Справедливости ради, чуть повезло россиянам здесь, ведь голевой пас в этой атаке Григоренко сделал судья, от которого шайба удачно отлетела после передачи Каблукова. Везет, однако, как известно, сильнейшим. 1:0!
Уже девять раз бросили по воротам соперников россияне, те — всего раз. Пожалуй, статистика идеально демонстрирует ход матча. При этом наиболее опасный момент был именно у оппонентов — так что расслабляться явно не стоит.
Гавриков из середины зоны хлестко бросил, Хеуген с трудом, но отбил, в результате чего у Капризова появился шанс добавить шайбу в створ — к сожалению, помешали Кириллу защитники.
Попробовали провести атаку сейчас норвежцы, в результате чего опаснейший контрвыпад тут же пропустили. Повезло им, что чуть завозились россияне при подходе к чужим воротам.
Калинин достаточно опасно сейчас бросил из середины зоны — вратарь соперников был на месте.
При этом и в прессинге сейчас блестяще играют россияне — всего лишь пара секунд уходит у них на возвращение себе шайбы после потерь.
Сразу же уверенно завладели шайбой россияне — лишь наблюдать за ее передвижениями по площадке остается пока что норвежцам.
Стартовал матч! Первое во встрече вбрасывание выиграли норвежцы.
При этом именно норвежская сборная на данный момент лидирует в общекомандном медальном зачете Олимпиады-2018 (11-11-8), россияне в этом списке пока что идут 20-ми (0-3-9).
В последний раз отечественные хоккеисты завоевывали олимпийское золото в далеком 1992-м году. Норвежцам подобное достижение не покорялось ни разу.
Победитель нашего матча (надеемся, что это будет сборная России) в полуфинале первенства сыграет с чехами, которые ранее сегодня одолели по буллитам США (3:2 ПБ).
Что касается норвежцев, то они в своей группе стали последними, проиграв шведам (0:4), финнам (1:5) и немцам (1:2 ПБ). В 1/8 финала они, впрочем, наконец-то победили, одолев словенцев (2:1 ОТ) в овертайме.
Напомним, что сборная России напрямую попала в четвертьфинал олимпийского турнира, став победителем своей группы — там россияне после неожиданного поражения от словаков (2:3) разгромили словенцев (8:2) и американцев (4:0).
А вот в таком составе сегодня сыграют норвежцы. Хеуген (Хеукеланд); Холес – Нерстебе, Роэст – Торесен П. – Россели Ольсен; Бонсаксен – Сервик, Хофф – Олимб К. – Олимб М.; Эспеланд – Эдегорд, Торесен С. – Форсберг – Райшенберг; Йоханнесен – Треттенес, Кристиансен – Бастиансен – Реймарк.
Начнем нашу трансляцию с представления состава российской сборной на предстоящую встречу. Выглядит он следующим образом.
Сама игра начнется в 10:40 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции четвертьфинального матча мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, в котором сразятся сборные России и Норвегии.