У нас уже готов фоторепортаж от том, как российские хоккеисты разгромили Словению.
На этом наша трансляция подошла к концу. До новых встреч!
Последнее слово, правда, осталось за словенцами, которые забросили вторую свою шайбу в ворота россиян за полминуты до конца матча.
Сборная России сегодня сполна реабилитировалась за неожиданное поражение от словаков. С невероятным настроем вышли подопечные Олега Знарка на лед и позволили себе расслабиться только в последние две минуты. Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов сегодня оформил хет-трик, а лидер атак СКА Илья Ковальчук — дубль.
Меньше двух минут осталось до конца матча, и россияне откровенно доигрывают.
Бросили наконец по воротам словенцы, но Сорокин легко отразил шайбу.
Хорошим плотным треугольником играют наши в меньшинстве.
Каблуков отобрал шайбу в чужой зоне, отдал передачу в центр, но не успел на нее партнер.
Успокоилась игра. Не так просто поддерживать высочайшие скорости россиянам, когда счет на табло — 8:1.
Надолго задержались словенцы в нашей зоне, однако игра в основном идет вдоль борта.
Выбежали в атаку словенцы, но лишь вдвоем против пятерых, и ничего у них не вышло.
Зуб отдал Кириллу направо, и тот снова с острого угла точно зарядил шайбу в угол.
Много силовых приемов стали применять россияне. Морально добивают соперника.
Спокойно отыграли в меньшинстве россияне, не дав даже поволноваться болельщикам.
Расположились в российской зоне словенцы, но не угрожают нашим воротам.
Обескуражены словенцы, конечно. Град бросков сыпется на их ворота, и очень много залетает.
Третий период начался!
Настоящую феерию выдают сегодня наши хоккеисты. Видимо, очень разозлились на себя россияне за поражение от словаков и решили в полной мере реабилитироваться за первый матч. Настоящим лидером выглядит сегодня Илья Ковальчук, который уже забросил две шайбы и отдал результативную передачу.
Прижали на последней минуте наши словенцев, уже обстреливают ворота с любых позиций.
Очень уж хотелось словенцу убежать на свидание с Кошечкиным, но слишком он поторопился и забежал в офсайд.
Вот и заработал свой дубль Илья. Красиво разыграли наши комбинацию, вывели в два касания Ковальчука на ударную позицию, и он мощно зарядил в верхний угол.
Поживее забегали словенцы. Воодушевила их заброшенная шайба.
ГОЛ! Забросили шайбу престижа словенцы в ворота Кошечкина. Капитан Ян Муршак получил пас из-за ворот на пятачке и с полуметра расстрелял нашего голкипера.
Гусев, находясь в траффике, увидел открытого справа Капризова, отдал ему передачу, и Кирилл с острого угла поразил ворота соперника в ближнюю девятку.
Ковальчук половину площадки проехал с шайбой, укатился за ворота и оттуда выдал шикарный пас на набегавшего Каблукова, который не промахнулся из убойной позиции.
А теперь еще буллит назначают арбитры в ворота Словении. Каблуков выбегал один на один, но его сбили не по правилам.
Быструю атаку провели наши. Калинин слева сделал передачу в центр на Григоренко, который принял шайбу коньком и тут же точно бросил.
Момент у наших ворот! Получил нападающий передачу на дальний угол, но не смог переправить шайбу в ворота.
Мощно начали россияне этот матч, много атаковали, но шайба никак не шла в ворота. очень хорошо действовал голкипер сборной Словении, а также самоотверженно играли защитники. Две шайбы россияне забросили менее чем за одну минуту, причем одну из них — в большинстве, что отрадно.
Фантастика! Меньше минуты понадобилось нашим хоккеистам, чтобы забросить две шайбы. Пока повторяется сюжет матча со Словаками.
Реализовали большинство наконец россияне. Дацюк из-за ворот отпасовал Мозякину, который точно поразил ворота словенцев.
Один их опасных моментов у Ковальчука.
Капризов был близок к взятию ворот — очень здорово действует Кирилл сегодня пятачке.
Дальний бросок защитника отбил Кошечкин.
Удалось словенцам чуть охладить пыла россиянам — меньше давления и острых атак стали демонстрировать наши.
Опять опасно атакуют россияне! И снова на высоте вратарь словенцев.
Сбивают ритм игры словенцы. Стараются удержать в российской зоне, хотя и не представляют опасности.
Случайно пробросились россияне, и вбрасывание в нашей зоне будет.
Гусев искал возможность отдать Капризову на пятачок, но все-таки решил сам бросить в ближний угол. Голкипер на месте!
Третье уже звено россиян ведет позиционную атаку, но бросков пока мало — стараются до верного довести комбинации.
Начали!
Команды вышли на лед! Почти дождались.
Команды уже завершают предматчевую разминку, и до начала встречи осталось всего десять минут.
Уже известен состав нашей сборной на матч со словенцами. Отметим, что в этот раз Сергей Мозякин выступает в качестве 13-го форварда, а в звеньях произошли небольшие изменения.
Кошечкин (Сорокин);
Гавриков – Войнов, Ковальчук — Андронов — Калинин,
Нестеров – Киселевич, Гусев — Дацюк – Капризов,
Зубарев – Зуб, Широков — Прохоркин — Барабанов,
Яковлев, Телегин — Каблуков – Григоренко, Мозякин.
Добро пожаловать в хоккейный «Каннын-центр»! Считанные минуты остались до старта матча второго тура группового этапа олимпийского турнира Россия — Словения.
Начало встречи в 10.40 мск.
Онлайн-трансляция хоккейного матча группового этапа олимпийского турнира Россия — Словения.