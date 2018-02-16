Мощно начали россияне этот матч, много атаковали, но шайба никак не шла в ворота. очень хорошо действовал голкипер сборной Словении, а также самоотверженно играли защитники. Две шайбы россияне забросили менее чем за одну минуту, причем одну из них — в большинстве, что отрадно.