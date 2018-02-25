Илья Ковальчук признан самым ценным игроком хоккейного турнира ОИ-2018

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2018 не покритиковал только ленивый. Скептики невысоко оценили общий средний уровень участников, в числе первых недостатков отмечая низкие скорости как команд в целом, так и отдельных игроков. Естественно, без представителей НХЛ соревнования сильно потеряли в качестве, заставив даже президента ИИХФ Рене Фазеля сравнить Игры с постной пищей без деликатеса.

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Тем не менее, как весьма справедливо заметил в разговоре с «Газетой.Ru» двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, в скором времени обстоятельства турнира забудутся, а итоговый результат сохранится в анналах истории навсегда. К тому же все страны изначально находились в равных условиях.

И если Россия, по признанию своего наставника Олега Знарка, готовилась к Олимпиаде все четыре года, «заманив» группу энхаэловцев в родные пенаты и «вплавив» их в блоки с остальными, то многие другие команды приступили к формированию составов едва ли не в последний момент.

Что ж, это их трудности – такая точка зрения вполне заслуживает права на жизнь. В конце концов, нам очень нужно было второе золото. Иначе российская делегация впервые в истории осталась бы ниже другого представителя постсоветского пространства – в данном случае еще и соратницы по Союзному государству Белоруссии в медальной таблице. Такой исход явился бы очередным тяжелейшим ударом по репутации отечественного спорта, ведь в сумме наград у России немало, учитывая отстранения многих ведущих атлетов.

Сборная Германии, добившаяся своего высшего достижения на Играх после бронзы Лейк-Плэсида-1932 и Инсбрука-1976, стала не только одним из открытий Пхенчхана-2018, но и героем шуток. По ходу группового этапа острословы писали: мол, немцы выиграют Олимпиаду ровно тогда, когда россияне победят на чемпионате мира по футболу. Бойкое продвижение подопечных Марко Штурма по сетке плей-офф, где им пришлось стартовать с квалификации, подарило юмористам новые возможности для упражнений.

Кстати, о Штурме. Не исключено, олимпийский турнир зажег новую звезду тренерского цеха. И возможно, даже для НХЛ.

Наставнику Бундесманшафт еще нет и 40 лет, он – состоявшаяся легенда немецкого хоккея как игрок, сделал успешную карьеру за океаном, был капитаном сборной и участником трех Олимпиад.

Неправильно говорить, что в историческом уже полуфинале немцы обыграли «не ту» Канаду. Нужно было видеть самих канадцев после матча – на них лица не было, а вселенская грусть по поводу утраты чемпионского титула выплескивалась далеко за пределы Хоккейного центра Каннына.

Опостылело об этом писать, но даже финал не собрал аншлаг. На глазок незанятой осталась 1/4 посадочных мест, а билеты в ассортименте имелись в кассе к стартовой сирене. Если подобное происходит на Играх, напрашивается вывод о коммерческой нецелесообразности мероприятия.

На трибунах выделялась организованная группа завсегдатаев Дома спорта (в смысле, Русского дома), которых доставляют на стадион автобусами. Поддерживали хоккеистов они не дружно и будто бы нехотя. Наверное, устали...

Немцев оказалось тоже немного. По крайней мере, на биатлоне зачастую собиралось больше. Вероятно, болельщики из Германии решили не тратиться на «тикеты», не веря в благополучный исход для команды Штурма.

Тем более, штурмовать с первых же секунд принялись россияне.

Почти к любому матчу наших в Пхенчхане-2018 был применим штамп: первый период ушел на разведку. Однако здесь ни о какой осторожности не было и речи, Илья Ковальчук со товарищи буквально оккупировали подходы к немецким воротам.

Ситуация еще больше осложнилась для Германии в середине 20-минутки, когда россияне получили право на большинство. Спортсмены в желто-черной форме все-таки отбились, причем один из них, выбрасывая шайбу из своей зоны после потери кем-то из наших, как показалось, нарочно щелкнул в рефери. Тот несколько опешил от намеренности действий немца и попытался его запомнить...

Хорошо прикладывался к шайбе Никита Гусев – выручили щитки голкипера Тимо Пилмайера.

За счет свежести и эмоционального прилива из-за славного пути по турнирной дистанции немцы до поры успешно сдерживали атакующие потуги россиян. Но в эндшпиле были вынуждены капитулировать. Игрокам Знарка удалась неплохая комбинация, шайба покаталась от клюшки к клюшке за воротами, и, когда выпал нужный момент, ловко оказалась у Вячеслава Войнова. Защитник выкатился на позицию центрфорварда и расстрелял «рамку». Табло показывало 0,5 секунды до конца периода...

Наверное, особенно сильно по поводу этого гола негодовали даже не немцы, а американцы. Они, как известно, выступали категорически против участия Войнова в Олимпиаде. Некоторое время назад спортсмену пришлось уехать из НХЛ из-за уголовного преследования по поводу избиения своей супруги.

И хотя молодые люди потом помирились и вроде бы живут в согласии, Войнов в США прочно заслужил репутацию плохого парня.

После перерыва случился забавный эпизод. Шайба после броска и рикошета вылетела за пределы площадки за немецкими воротами. За нее сразу же развернулась ожесточенная борьба между членами обслуживающего персонала. Удача улыбнулась юноше из группы чистящих снег во время пауз. Кореец просто не мог поверить своему счастью, лучезарно светился и фотографировался с ценным трофеем.

Предприимчивый россиянин, свесившись с трибуны, тут же попытался выманить экспонат – тщетно, паренек на хитрые уловки не поддался.

А вскоре Германия сравняла счет. Ответ сборной Штурма родился в одной из редких атак и стал следствием промашки Василия Кошечкина, который пустил шайбу между ног после не самого сильного броска Феликса Шютца.

Вновь вывести вперед россиян мог Ковальчук.

Оказавшись на секунду без опеки в близости от ворот, он бросал с разворота, однако и здесь на пути шайбы вырос Пилмайер. Произошла пауза, игроки поехали меняться.

Успели россияне создать во второй трети матча еще один выгодный эпизод: на сей раз Войнову не хватило навыков наконечника копья, когда он не смог замкнуть стандартный прострел с «пятака».

Если в матчах за третье место игра обычно протекает непринужденно и забрасывается много шайб (как во встрече Канада – Чехия, 6:4), то финалы зачастую получаются закрытыми и нервными. Неважно, кто противостоит на той половине – один раз выиграть может любой.

По мере работы минутной стрелки часов беспокойство за результат все нарастало. Упертые немцы никак не хотели сдаваться.

Когда период разменял свой экватор, показалось, что Россия наконец-то решила свои проблемы. Активному и имевшему уже немало шансов Гусеву удался чудо-бросок почти с нулевого угла: шайба юркнула между штангой и Пилмайером.

Впрочем, россияне даже толком отпраздновать не успели. Случилось невероятное: после розыгрыша шайбы с центра Германия вновь восстановила паритет. И 30 секунд не прошло!

Совсем не до шуток стало за 3 минуты 16 секунд до конца, когда защитник Йонас Мюллер в российской зоне на ложном замахе ловко убрал с пути соперника и бросил точно в угол, прямиком под штангу – Кошечкин, как показалось с трибуны, даже не среагировал. Запахло жареным.

На последние 20 минут периода команда Знарка в добавок ко всему осталась в меньшинстве – был удален Сергей Калинин. Россияне пошли ва-банк, сняв вратаря и восстановив составы, и это сразу же принесло плоды.

Спасителем опять выступил Гусев, яростно вколотивший шайбу под перекладину с близкого расстояния.

3:3 и овертайм. После героических побед над Швецией и Канадой немцы преподнесли очередной сюрприз, вне зависимости от развязки.

В четвертом игровом отрезке командам пришлось провести на площадке без 16 секунд — 10 минут. Этот отрезок мог стать бенефисом Ковальчука. К разочарованию Знарка, нападающий не смог переиграть Пилмайера после фактического выхода на рандеву с ним: Илья уже было обвел вратаря и бросал в угол, однако тот успел выставить ногу.

Следующая попытка оказалась более удачной. Сперва немцы подписали себе приговор ненужным удалением. Патрик Раймер зачем-то ухнул клюшкой по горлу владевшему шайбой Дацюку.

Положение 4 на 3 россияне разыграли достаточно быстро. Самый юный игрок россиян в Пхенчхане-2018 Кирилл Капризов попал, куда следовало, сбросил шлем и вскоре утонул в радостной куче-мале. Есть долгожданное золото, которое на время откладывает вопросы, поставленные воскресной игрой и выступлением в целом.

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