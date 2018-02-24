В США хоккеистов России назвали «командой без страны». LIVE
Онлайн-трансляция событий последнего дня Олимпиады в Пхенчхане
Главный тренер сборной Германии Марко Штурм поделился впечатлениями после финала с Россией.
«Сейчас нам немного тяжело, потому что мы уже думали, что выиграли этот матч. Но это хоккей. Мы думали, что будем смотреть финал дома на диване. Но сейчас мы здесь. Ребята привезут домой серебряные медали, и они должны гордиться собой», — цитирует Штурма Reuters.
Боброва добавила, что смотреть церемонию будет вместе с фигуристкой Медведевой.
«Я уже после первой нашей допинговой истории подозревала, что этим все и кончится. Тем не менее, мы вместе с Медведевой идем на закрытие. В первую очередь, из-за Жени: она очень хочет, а я не могу ее бросить. Ну и вообще: закрытие Олимпийских игр — это круто», — отметила спортсменка.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва в эксклюзивном интервью корреспонденту «Газеты.Ru» Дмитрию Окуневу рассказала о предстоящей церемонии закрытия Олимпийских игр.
«Круто, что есть возможность посетить церемонию, посмотреть, посидеть и померзнуть. Многие атлеты, мечтавшие о том же, лишены этого шанса, поскольку уже уехали из Кореи и будут наблюдать лишь по телевизору», — заявила Боброва.
Любопытный прогноз на финальный матч в хоккейном турнире перед стартом давал известный спортивный аналитик Максим Лебедев.
«Ставить в любом случае лично я порекомендую именно на немцев. Потому что в любом случае не останетесь в накладе. Победят наши – мы вместе будем радоваться первому олимпийскому золоту с 1992 года, потеря денег не будет обидной. Победят немцы – и поставивший получит серьезную материальную компенсацию своим моральным страданиям», — передает слова Лебедева «Рейтинг букмекеров».
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил (а точнее, не ответил) на вопрос о возможном уходе Олега Знарка со своего поста.
«Я не в курсе, я сейчас с ребятами. Звоните позже», — сказал Ротенберг агентству ФАН.
Двукратный Олимпийский чемпион Александр Мальцев в интервью «Газете.Ru» поделился своими мыслями по поводу победы россиян на Играх в Пхенчхане.
«Россия взяла золото Олимпиады под нейтральным флагом, а не под своим? Это очень обидно. Обидно за державу, обидно, что так с нами поступают. Это несерьезно. Надо защищать цвета своей родины. А то, что не было национального флага и на церемонии награждения хоккеисты не услышали свой гимн — это, конечно, это неприятно. Говорю однозначно: запрет на российский гимн — дикость. Больше слов я сказать не могу», — сказал Мальцев.
Церемония закрытия Игр стартовала! Подробную трансляцию вы можете прочитать по этой ссылке.
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпийских играх в Пхенчхане.
«Ура, мы олимпийские чемпионы! Это грандиозная победа, за все наши страдания на этой Олимпиаде мы ее заслужили», — передает слова Жукова ТАСС.
А вот и реакция. Бывший футбольный тренер и депутат Валерий Газзаев раскритиковал заголовок американского издания.
«Публикация американского СМИ – типичная провокация. Она лишь подчеркивает силу нашей страны и нашего Президента. Потому что чем сильнее становится Россия, тем сильнее завидуют нашим успехам, и тем грязнее информационные атаки против нас», — передает слова Газзаева «Спорт-экспресс».
И еще одна публикация иностранной прессы, которая наверняка вызовет острую реакцию у многих россиян. Американская газета New York Post озаглавила статью о победе сборной России в финале Олимпийских игр «Команда без страны выиграла хоккейное золото». Де-юре заголовок верный, а выводы делайте сами.
По словам источника газеты, российские хакеры пытались действовать так, будто кибератаку устроила КНДР. Отмечается, что российская военная разведка ГРУ к началу февраля имела доступ к 300 связанным с Играми компьютерам через взломанные маршрутизаторы для передачи интернет-соединения. Американские спецслужбы предполагают, что хакеры якобы попытаются сорвать церемонию закрытия Олимпиады.
И вновь скандал. Никуда от них не уйти. Американские спецслужбы подозревают Россию в кибератаках на обслуживающие Олимпийские игры в Пхенчхане электронные системы. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США.
Илья Ковальчук посвятил золото Олимпийских игр скончавшемуся отцу.
«Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Мой папа, царствие ему небесное, этого хотел. Посвящаю медаль ему», — сказал Ковальчук.
Российские форварды Илья Ковальчук, Павел Дацюк, защитник Вячеслав Войнов и голкипер Василий Кошечкин вошли в символическую сборную олимпийского турнира. Также в сборную включены нападающий сборной Финляндии Эли Толванен и канадский защитник Максим Норо.
Участник хоккейной суперсерии СССР — Канада 1972 года Вячеслав Анисин заявил, что не удивлен успеху молодых российских хоккеистов в финале Игр.
«Удивило ли меня то, что игру на себя в финале взяли не Павел Дацюк и Илья Ковальчук, а два молодых парня Кирилл Капризов и Никита Гусев? Нет, это талантливые ребята. Они что, хуже Ковальчука? Если вспомнить историю, то Александр Мальцев в 18 лет становился лучшим нападающим мира. Я не хочу сравнивать те времена с нынешними, но почему думают, что Капризов и Гусев не могут быть сильнее ветеранов?», — сказал Анисин в общении с корреспондентом «Газеты.Ru».
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель вручил значок члена «Тройного золотого клуба» капитану сборной России Павлу Дацюку.
В «Тройной золотой клуб» входят хоккеисты и тренеры, завоевавшие золото на Олимпийских играх, чемпионате мира и выигравшие Кубок Стэнли.
Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов заявил, что счастлив золоту Ковальчука и Дацюка.
«Главное — выиграли, и без разницы, кто забил. В конце третьего периода вчетвером играли, вратаря сняли, и слава богу, что так все вышло. Сейчас хочется просто порадоваться, не хочется думать. Наверно, вся команда будет проставляться, — сказал Капризов.
— Многому научился у Дацюка. Счастлив, что он и Илюша Ковальчук выиграли золотые медали. Это их пятая Олимпиада».
Стало известно, что восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген, в последний день Игр принесшая победу Норвегии в медальном зачете, понесет флаг своей страны на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане.
Не остались в стороне от поздравлений и немцы. Так, экс-футболист сборной Германии Лукас Подольски поздравил сборную в твиттере, но справедливо отметил, что команда тоже заслужила своей игрой победу.
«Очень жаль, ребята, вы заслужили золото! Но вы приобрели множество новых поклонников хоккея и влюбили в себя Германию! Вы блестяще представили нашу страну в хоккейном турнире. Спасибо за замечательное время!» - написал Подольски в своем твиттере.
Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок рассказал, что президент России Владимир Путин поздравил по телефону национальную команду.
«После матча на лавке мне звонил Владимир Владимирович, Медведев и Жуков. Было очень приятно, поздравляли. Служу России», — сказал Знарок.
Пришло поздравление нашим хоккеистам из-за океана. Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин опубликовал видео в соцести, в котором сказал:
«Всем привет. Поздравляю всех с победой! Большая победа, волевая, валидольная игра. У нас два часа ночи, но мы не спали и смотрели матч. Мужики — красавцы! С победой всех! Очень рады за вас, за страну и за всех. Россия в нашем сердце! Большое спасибо за победу!» — сказал Панарин.
Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк стал членом «Тройного золотого клуба». Дацюк является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (2002, 2008), чемпионом мира 2012 года и теперь — олимпийским чемпионом 2018-го.
Подводим окончательный итог неофициального зачета. Норвегия (14-14-11) вырвалась на первое место, опередив Германия (14-10-7) по количеству серебряных наград. Тройку замкнула Канада (11-8-10). Сборная России (2-6-9), благодаря золоту хоккеистов, поднялась на 13-ю позицию.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил наших хоккеистов с победой на Олимпийских играх.
«Наши хоккеисты — олимпийские чемпионы! Спасибо за победу! Поздравляю команду, поздравляю всех нас!» — написал Медведев в своем твиттере.
Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев стал самым результативным игроком олимпийского турнира. По системе «гол плюс пас» Гусев набрал 12 очков (4+8).
Спортивная часть Олимпиады-2018 в Пхенчхане закончилась. Осталась только церемония закрытия Игр, которая начнется в 14.00 по московскому времени.
И только сейчас официально завершилась гонка. Последней к финишу прибежала белорусская спортсменка Валентина Каминская с отставанием в 20 минут и десять секунд от Бьорген.
Можно уже подводить краткий итог выступления российских лыжников на Олимпиаде. И абсолютно без преувеличения можно сказать, что россияне добились феноменального результата в Пхенчхане. Российские лыжники завоевали в общей сложности восемь медалей — три серебряных и пять бронзовых. Для сравнения в Сочи было выиграно пять наград, но было одно золото.
Сама же гонка еще не завершилась — финишировавшая 20-й спортсменка проиграла Бьорген уже более восьми минут. Так что, зрители подождут еще какое-то время до начала цветочной церемонии.
Лучшей среди российских лыжниц стала Анастасия Седова, которая финишировала на 11-й позиции. Алиса Жамбалова стала 15-й, Наталья Непряева — 24-й.
Серебряную медаль выиграла Криста Пярмякоски из Финляндии, бронзу взяла Стина Нильссон из Швеции.
Марит Бьорген становится восьмикратной олимпийской чемпионкой! Она догнала по этому показателю великих норвежцев лыжника Бьорна Дэли и биатлониста Уле Эйнара Боьорндалена, но по количеству олимпийских медалей опередила легендарных соотечественников.
Менее полутора километров осталось Марит Бьорген до финиша.
Пожалуй, судьба золота Олимпиады на 30 км у женщин уже решена. Бьорген уже на две минуты опережает Пармакоски. В 16 секундах от финской лыжницы бегут норвежка Ингвильд Эстберг и шведка Стина Нильссон.
Новости с хоккейной площадки. Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук признан самым ценным игроком олимпийского турнира. В шести матчах Ковальчук набрал семь очков, забросив пять шайб и отдав две результативные передачи.
Уже полторы минуты выигрывает Бьорген у идущей на втором месте Кристы Пармакоски, которая оторвалась от ближайших соперниц в борьбе за серебро на 20 секунд. Седова уже в трех минутах от Март бежит, но на высоком восьмом месте.
Настоящая трагедия сейчас произошла с австрийкой Штадлобер. В какой-то момент Тереза свернула не туда, ей пришлось возвращаться на дистанцию, и она потеряла на этом минуту. А ведь претендовала на медаль.
Боьрген сегодня просто невероятна. Она уже опережает группу преследователей на минуту и 16 секунд! Лучшая среди россиянок Анастасия Седова идетна десятой позиции в двух минутах 22 секундах от Бьорген.
Самое интересное, что судьба неофициального медального зачета решается именно на лыжне. На данный момент Германия, проиграв в финале россиянам, осталась с 14 золотыми медалями. У Норвегии их 13, но в случае равенства наград высшей пробы, викинги обойдут Бундестим по количеству завоеванного серебра. Все зависит от Мари Бьорген.
Олимпиада уже почти закончилась. Осталось примерно 40 минут лыжной гонки у женщин, и на этом подойдут у концу увлекательные 16 дней большого спортивного праздника.
Сборная России — олимпийский чемпион по хоккею! 26 лет спустя золотая олимпийская медаль возвращается в нашу страну. Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов.
Что творит Бьорген! Уже 20 секунд выигрывает у ближайших соперниц. Две финки Криста Пармакоски и Кертту Нисканен, шведка Шарлотт Калла и австрийка Тереза Штадлобер составили квартет, преследующий норвежку.
Бьорген прибавила в темпе, натянула группу, и сразу образовались просветы. Шарлотт Калла старается удержаться за норвежкой, а остальные, в том числе и россиянки, отстают. Не рановато ли? Бежать еще долго.
Четверть дистанции позади у лыжниц. Ситуация пока не меняется — в группе лидеров бежит 19 человек, и темп задает Бьорген.
Образовалась группа лидеров в лыжной гонке — 19 человек оторвались от остальных соперниц, и все три российские лыжницы бегут в ней.
Лыжницы прошли четыре километра дистанции и пока основаная группа идет в полном составе — отстающих нет. Темп пелотону задают норвежки Марит Бьорген и Хайди Венг.
А в финале хоккея происходят какие-то фантастические события! Россияне остались за две минуты в меньшинстве, но сняли вратаря и в равных составах смогли сравнять счет. Никита Гусев стал автором заброшенной шайбы.
Стартовала последняя лыжная гонка у женщин на 30 км.
Вот это хоккей сейчас идет!!! Никита Гусев повторно вывел сборную России вперед в финале, но немцы уже через десять секунд сравняли счет.
Всего 15 минут осталось до старта лыжной гонки на 30 км у женщин. Основные надежды на медаль связаны с Натальей Непряевой, которая которая именно в классическом стиле хорошо проявила себя в этом сезоне, не раз финишировав в десятке сильнейших в Кубке мира. В бронзовой для России эстафете Непряева также шла классический этап.
Томас Бах объяснил, почему МОК готов вернуть членство ОКР сразу же после проверки всех допинг-проб российских спортсменов. «Эти два допинговых случая – у Крушельницкого и Сергеевой — сыграли важнейшую роль в том, почему санкции с ОКР не были сняты сегодня. Впрочем, мы получили информацию от группы Хеверц, что нет никаких указаний на системность нарушений. Делегация не пыталась как-то покрыть нарушителей — наоборот, со стороны россиян мы увидели стремление к сотрудничеству. Важно, что они согласились с нарушениями и не стали подавать апелляции», — заявил Бах журналистам.
Олимпийский комитет России выступил с заявлением по поводу решения МОК не восстанавливать организацию в правах.
«Статус нашей страны и интересы наших спортсменов являются для нас абсолютным приоритетом. В свете сложившейся ситуации считаем, что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов будет главным итогом завершающихся сегодня Олимпийских игр», — говорится на официальном сайте организации.
Уже в скором времени стартует последнее соревнование на Олимпиаде — женский лыжный масс-старт.
Россию будут представлять Анастасия Седова, Наталья Непряева и Алиса Жамбалова. Пожелаем удачи нашим девушкам!
Германия показала зубы и сравняла счет. А вот в Олимпийском комитете России считают, что главным итогом Игр станет восстановление членства организации в МОК.
«Статус нашей страны и интересы наших спортсменов являются для нас абсолютным приоритетом. В свете сложившейся ситуации считаем, что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов будет главным итогом завершающихся сегодня Олимпийских игр», — приводит текст заявления ТАСС.
Член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев высказал мнение, что два допинг-случая российских спортсменов на Олимпиаде случились из-за незнания в этой сфере. «Я, конечно, благодарен госпоже Хевертц за детальный отчет, поскольку российская сторона выполнила все условия МОК от 5 декабря. А два допинговых случая стали возможными из-за отсутствия достаточного образования. Мы рассчитываем, что ситуация разрешится как можно быстрее», — сказал Тарпищев.
Если больше никаких допинг-нарушений у олимпийских атлетов из России не обнаружится, то, по словам главы наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц, Олимпийский комитет России будет восстановлен в течение 2-3 дней после окончания Олимпиады.
Есть первая шайба! Отличился Вячеслав Войнов под занавес первого периода.
А вот для Ильи Ковальчука и Павла Дацюка эта встреча особенная еще и потому, что они установили рекорд по числу сыгранных на Олимпиадах матчей. Для обоих игра с Германией стала 29-й на Играх. Они обошли Дарюса Каспарайтиса (28).
Пока в первом периоде идет борьба и счет открыть не удалось никому. Подробности матча смотрите в специальной трансляции
Что касается знаменосца российской делегации на церемонии закрытия Игр, то олимпийский флаг понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Олимпийских игр.
Стартовал финал хоккея Россия — Германия! Болеем за наших ребят.
Президент МОК Томас Бах отметил, что на решение не восстанавливать членство ОКР повлияли два допинговых случая с участием керлера Крушельницкого и бобслеистки Сергеевой. «В целом делегация «Олимпийских атлетов из России» выполнила требования исполкома МОК. Впрочем, на Олимпиаде двух спортсменов поймали на приёме допинга, и это повлияло на решение не восстанавливать ОКР. Если других допинговых случаев не будет, исполком МОК рассмотрит снятие отстранения», — заявил Бах.
Глава рабочей группы МОК по работе со спортсменами из России на Играх-2018 Николь Ховерц после заседания исполкома отметила, что два случая положительных допинг-проб у россиян пока не говорит о наличии государственной программы в России.
«Крушельницкий, допустивший нарушение, многократно проверялся на допинг, и каждый раз его тесты были отрицательными. Сейчас проходит расследование. Благодаря тому что он не стал оспаривать решение суда, МОК удалось завершить процесс передачи медалей до окончания Игр-2018. Предыдущие пробы Сергеевой также всегда были отрицательными. Она не стала запрашивать вскрытие пробы B и покинула Олимпийскую деревню. Комиссия пришла к выводу, что эти случаи нельзя считать систематическими и они не доказывают наличие в России государственной допинговой системы», — заявила Ховерц журналистам.
Выиграв золото в бобслее, Германия повторила рекорд Канады по количеству золотых медалей, который был установлен в 2010 году в Ванкувере. Всего представители Бундестим завоевали 14 медалей высшего достоинства и опередили в борьбе за первое место Норвегию.
В последний день Олимпиады осталось разыграть всего два комплекта медалей. В 7.10 мск начнется финальный матч хоккейного турнира Россия — Германия, а в 9.15 мск стартуют лыжницы в гонке на 30 км.
Закончился четвертый спуск в бобслеистов. Олимпийским чемпионом стал немецкий экипаж Франческо Фридриха. А серебро поделили две команды — Германия Нико Вальтера и Южная Корея Юна Джуна Вона.
Российский экипаж Максима Андрианова стал 14-м.
Новой главой комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета стала зимбабвийская пловчиха Кирсти Ковентри. На этом посту она сменит американскую хоккеистку Анджелу Руджиро.
Ее выбрали на 132-й сессии организации. Также определились два новых члена комиссии спортсменов. Ими стали финская хоккеистка Эмма Терхо и американская лыжница Киккан Рэндалл.
После завершения бобслея ближайшим событием на Олимпиаде станет золотой хоккейный матч, в котором сыграют Россия и Германия. Начало, напоминаем, в 7:10
У бобслеистов, тем временем, началась четвертая, заключительная попытка. Российский экипаж показал время 49,56 секунд. Смогут ли побороться за десятку?
Причем, золото шведки завоевывают в рекордный третий раз. Бронзовую медаль, напомним, завоевала Япония.
Все. Завершился матч за золото, которое завоевывают шведские керлингистки. 8:3, таков итог матча с Южной Кореей, которой уходит серебро.
А в финале женского керлинга уже практически все ясно. После восьми эндов шведки выигрывают у южнокореек 7:3.
Сегодня также продолжилась борьба за медали в бобслее. После третьей попытки российский экипаж Максима Андрианова, Алексея Зайцева, Василия Кондратенко и Руслана Самитова занимает 15-е место.
Что подтвердил и Томас Бах.
«Исполком вынес на сессию рекомендацию не восстанавливать Олимпийский комитет России, несмотря на соблюдение требований, которые были предъявлены российской стороне 5 декабря, после решения о дисквалификации организации», — сказал глава МОК.
Сама же Хевертц в свою очередь рассказала, что наблюдательная комиссия не рекомендовала исполкому МОК восстанавливать Олимпийский комитет России до церемонии закрытия.
«Комиссия рекомендует не восстанавливать ОКР, российские спортсмены останутся в статусе олимпийских атлетов из России до конца Олимпиады», — отметила Хевертц.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что решение по поводу восстановления членства Олимпийского комитета России будет принято после доклада главы комиссии, следящей за выполнением Россией требований исполкома, Николь Хевертц.
«Исполком МОК еще не принял решение, он проконсультировался и решил вынести это на обсуждение сессии. Николь Хевертц представит доклад, мы его обсудим и после этого примем решение», — сказал Бах.
Тем временем изменился счет в финале женского керлинга. После трех эндов вперед вырвались шведки, сделав счет 2:1.
Также глава оргкомитета рассказал, что норовирусом, поразившим Олимпийские игры, заразилось 323 человека.
«За время Игр было 323 заболевших норовирусом, 18 из них остаются на карантине», — отметил Ли Хи Бом.
Тем временем приходит занимательная статистика. Глава оргкомитета Олимпийских игр Ли Хи Бом рассказал во время 132-й сессии МОК, что всего соревнования в Южной Корее посетило больше миллиона человек.
«Всего Олимпийские игры посетило 1 336 326 человек. Продано 1 075 995 билетов. Пик пришелся на 17 февраля, когда Игры посетило 146 506 человек», — сказал Ли Хи Бом.
Сегодня Международный олимпийский комитет должен решить вопрос присутствия российского флага на церемонии закрытия и портал Inside The Games сообщил о принятом решении.
России не разрешат пройти под национальным флагом.
Однако, Олимпийский комитет России (ОКР) должен быть восстановлен в своих правах вскоре после Игр.
А в данный момент уже начался матч за золотые медали в женском керлиге, в котором играют Южная Корея и Швеция.
После двух эндов впереди южнокорейки со счетом 1:0.
Финальный матч, в котором Россия сыграет с Германией, состоится в 7:10 по московскому времени.
Также мы узнаем чемпионскую четверку в бобслее и обладателей медалей в лыжном масс-старте на 30 км у женщин.
Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн заключительного дня Олимпийских игр в Пхенчхане.
Сегодня мы, наконец, узнаем победителя хоккейного турнира и увидим церемонию закрытия Игр!