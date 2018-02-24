Онлайн-трансляция событий последнего дня Олимпиады в Пхенчхане

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил (а точнее, не ответил) на вопрос о возможном уходе Олега Знарка со своего поста.



«Я не в курсе, я сейчас с ребятами. Звоните позже», — сказал Ротенберг агентству ФАН.