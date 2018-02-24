Онлайн-трансляция событий последнего дня Олимпиады в Пхенчхане

Новости Календарь Об Олимпиаде Хроника Хоккей
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раздела Спорт
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Камиль Стох
3
Давид Кубаки
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
9:3
закончен
03:05
Канада Норвегия
6:9
закончен
03:05
Южная Корея Финляндия
9:4
закончен
03:05
Китай Швейцария
5:7
закончен
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:05
Финляндия Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
Южная Корея Китай
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:3
4:3
закончен
14:05
США Канада
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:6
4:6
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Сома Уно
2
Алексей Быченко
3
Патрик Чан
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Анди Нод
3
Морган Шилд
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Тарасова/Морозов
2
Дюамель/Рэдфорд
3
Савченко/Массо
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Александр Смышляев
3
Дмитрий Райхерд
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Закончен
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 3:8
3:8
закончен
02:35
США Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:9
4:9
закончен
02:35
Китай Канада
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:10
4:10
закончен
02:35
Россия Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 7:5
7:5
закончен
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 8:2
8:2
закончен
07:35
Китай Россия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
07:35
США Южная Корея
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 1:9
1:9
закончен
07:35
Швейцария Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:40
Закончен
1
Маркус Клевеланд
2
Карлос Гарсия Найт
3
Себастьен Тутан
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
Закончен
1
Шарлотт Калла
2
Марит Бьорген
3
Криста Пярмякоски
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Шандор Лю Шаолинь
2
Самуэль Жирар
3
Семен Елистратов
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Феликс Лох
3
Йоханнес Людвиг
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:44
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Яра ван Керкхоф
3
Бьянка Вальтер
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Карлейн Ахтеректе
2
Ирен Вюст
3
Антойнетте де Йонг
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Марте Олсбу
3
Вероника Виткова
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 14:21
Закончен
1
Семен Елистратов
2
Шарль Амьен
3
Си Юра
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 14:52
Закончен
1
Южная Корея
2
Канада
3
Венгрия
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 14:55
Закончен
1
Феликс Лох
2
Крис Мэздзер
3
Роман Репилов
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 15:22
Закончен
1
Лим Хе Джун
2
Шинки Кнегт
3
Семен Елистратов
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
03:05
Норвегия Финляндия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:2
7:2
закончен
03:05
Южная Корея Россия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:05
Россия Канада
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 2:8
2:8
закончен
14:05
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Норвегия США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 3:10
3:10
закончен
14:05
Финляндия Китай
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:10
5:10
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Япония Швеция
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 1:2
1:2
закончен
15:10
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 8:0
8:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
М.Сибутани/А.Сибутани
3
Боброва/Соловьёв
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Редмонд Джерард
2
Максенс Парро
3
Марк Макморрис
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Евгения Медведева
2
Каролина Костнер
3
Кейтлин Осмонд
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Юка Фудзимори
3
Зои Садовски-Синнотт
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 07:40
Закончен
1
Дюамель / Рэдфорд
2
Маркей / Готарек
3
Забияко / Энберт
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Симен Хегстад Крюгер
2
Мартин Йонсруд Сундбю
3
Ханс Кристер Холунд
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
Закончен
1
Свен Крамер
2
Тед-Ян Блумен
3
Сверре Лунде Педерсен
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Тесс Джонсон
2
Екатерина Столярова
3
Джакара Энтони
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:00
Закончен
1
Крис Мэздзер
2
Феликс Лох
3
Доминик Фишналлер
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Арнд Пайффер
2
Михал Крчмарж
3
Доминик Виндиш
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Жюстин Дюфур-Лапуант
2
Джелин Кауф
3
Китон Маккарго
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Анди Нод
2
Бриттени Кокс
3
Перрин Лаффон
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:45
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Крис Мэздзер
3
Йоханнес Людвиг
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Жюстин Дюфур-Лапуант
3
Юлия Галышева
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 3:9
3:9
закончен
03:05
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швейцария Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 9:8
9:8
закончен
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 8:3
8:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 1:3
1:3
закончен
15:10
Канада Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 5:0
5:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Патрик Чан
2
Михаил Коляда
3
Адам Риппон
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 05:10
Закончен
1
Алина Загитова
2
Мирай Нагасу
3
Габриэль Дэйлман
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 05:15
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Лори Блуин
3
Энни Рукаярви
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 06:20
Закончен
1
Вирту / Мойр
2
Сибутани / Сибутани
3
Боброва / Соловьев
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:06
Закончен
1
Канада
2
Россия
3
США
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Харуна Мацумото
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Анастасия Кузьмина
3
Анаис Бескон
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Чжэй Ву Чой
2
Виньяр Слоттен
3
Кэйси Андринга
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Алекс Гоф
3
Татьяна Хюфнер
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
Закончен
1
Мартен Фуркад
2
Себастиан Самуэльссон
3
Бенедикт Долль
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Сё Эндо
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:15
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
Закончен
1
Ирен Вюст
2
Михо Такаги
3
Маррит Ленстра
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Даити Хара
2
Микаэль Кингсбери
3
Кэйси Андринга
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
Закончен
1
Марен Лундбю
2
Катарина Альтаус
3
Сара Таканаси
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Канада Норвегия
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:4
8:4
закончен
14:05
Россия Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 3:1
3:1
закончен
15:10
Швеция Южная Корея
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:0
8:0
закончен
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Ариэл Голд
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Закончен
1
Томас Дрессен
2
Аксель Лунд Свиндаль
3
Маттиас Майер
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Закончен
1
Шон Уайт
2
Скотти Джеймс
3
Аюми Хирано
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Алексис Пинтюро
3
Виктор Мюффа-Жанде
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Криста Пярмякоски
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:05
Закончен
1
Ристоматти Хакола
2
Йоханнес Хесфлот Клебо
3
Александр Большунов
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Фань Кэсинь
3
Хань Юй Тун
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:26
Закончен
1
Самуэль Жирар
2
Семен Елистратов
3
Кейта Ватанабэ
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Татьяна Хюфнер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Хейди Венг
3
Сэйди Бьорнсен
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Кьелд Нёйс
2
Патрик Руст
3
Мин Сок Ким
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:11
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Арианна Фонтана
3
Софья Просвирнова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:31
Закончен
1
Александр Большунов
2
Ристоматти Хакола
3
Ийво Нисканен
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 14:32
Закончен
1
Южная Корея
2
Венгрия
3
США
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:00
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:01
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Джессика Диггинс
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 15:07
Закончен
1
Арианна Фонтана
2
Яра ван Керкхоф
3
Ким Бутен
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:12
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:25
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Юлия Белорукова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:38
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/13/a_11647711.shtml 8:4
8:4
закончен
Керлинг
Микст. Финал
14:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 10:3
10:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 4:1
4:1
закончен
15:10
США Россия
5:0
5:0
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Словакия Россия
3:2
закончен
закончен
США Словения
2:3 (ОТ)
закончен
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Суй/Цун
2
Тарасова/Морозов
3
Дюамель/Рэдфорд
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Закончен
1
Шон Уайт
2
Скотти Джеймс
3
Чейз Джоси
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:30
Закончен
1
Франц-Йозеф Рерль
2
Ярль Магнус Рийбер
3
Акито Ватабе
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 12:00
Закончен
1
Эрик Френцель
2
Акито Ватабе
3
Лукас Клапфер
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
Закончен
1
Йорин Тер Морс
2
Нао Кодайра
3
Михо Такаги
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Вендль / Арльт
2
Пенц / Фишлер
3
Эггерт / Бенекен
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Вендль / Арльт
2
Пенц / Фишлер
3
Эггерт / Бенекен
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:9
5:9
закончен
03:05
Канада Италия
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:3
5:3
закончен
03:05
Южная Корея США
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 7:11
7:11
закончен
03:05
Швейцария Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 10:5
10:5
закончен
08:05
Россия Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 3:10
3:10
закончен
08:05
Дания Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 3:9
3:9
закончен
08:05
Швейцария Китай
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 2:7
2:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Южная Корея Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 2:7
2:7
закончен
14:05
Швейцария Италия
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 4:7
4:7
закончен
14:05
Норвегия Япония
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 4:6
4:6
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 1:2
1:2
закончен
10:40
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 1:4
1:4
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Финляндия Германия
5:2
закончен
закончен
Норвегия Швеция
0:4
закончен
закончен
Чехия Южная Корея
2:1
закончен
закончен
Швейцария Канада
1:5
закончен
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Мануэла Мельгг
2
Микаэла Шиффрин
3
Федерика Бриньоне
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Никита Трегубов
3
Аксель Юнг
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
Закончен
1
Савченко/Массо
2
Суй/Цун
3
Дюамель/Рэдфорд
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
Закончен
1
Пьер Вольтье
2
Омар Визинтин
3
Рехино Эрнандес
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Закончен
1
Аксель Лунд Свиндаль
2
Кьетил Янсруд
3
Бит Фойц
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Мартинс Дукурс
3
Доминик Парсонс
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
Закончен
1
Николай Олюнин
2
Алекс Пуллин
3
Мишель Годино
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Закончен
1
Микаэла Шиффрин
2
Рагнхильд Мовинкель
3
Федерика Бриньоне
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
Закончен
1
Николай Олюнин
2
Алекс Пуллин
3
Кэмерон Болтон
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
Закончен
1
Алекс Пуллин
2
Джаррид Хьюз
3
Пьер Вольтье
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
Закончен
1
Пьер Вольтье
2
Джаррид Хьюз
3
Рехино Эрнандес
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
Закончен
1
Рагниль Хага
2
Шарлотт Калла
3
Марит Бьорген
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 11:15
Закончен
1
Ханна Эберг
2
Анастасия Кузьмина
3
Лаура Дальмайер
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Закончен
1
Александра Орлова
2
Анна Гуськова
3
Мэнтао Сюй
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Тед-Ян Блумен
2
Йоррит Бергсма
3
Никола Тумолеро
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:20
Закончен
1
Йоханнес Бё
2
Яков Фак
3
Доминик Ландертингер
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Закончен
1
Алла Цупер
2
Фаньюй Кун
3
Лора Пил
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
Закончен
1
Германия
2
Канада
3
Австрия
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:8
6:8
закончен
03:05
Дания Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:8
5:8
закончен
03:05
Китай Россия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Великобритания США
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 4:7
4:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 9:10
9:10
закончен
08:05
Норвегия Канада
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 4:7
4:7
закончен
08:05
Великобритания Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:5
6:5
закончен
08:05
Дания Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 7:9
7:9
закончен
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Канада Швеция
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
США Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:6
5:6
закончен
14:05
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 1:2
1:2
закончен
10:40
Россия Финляндия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 1:5
1:5
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
США Словакия
2:1
закончен
закончен
Россия Словения
8:2
закончен
закончен
Финляндия Норвегия
5:1
закончен
закончен
Швеция Германия
1:0
закончен
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Мартинс Дукурс
3
Доминик Парсонс
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Венди Холденер
2
Фрида Хансдоттер
3
Анна Свенн-Ларссон
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Юдзуру Ханю
2
Хавьер Фернандес
3
Сома Уно
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Зои Бергерманн
2
Кристина Пауль
3
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
Закончен
1
Маттиас Майер
2
Бит Фойц
3
Кьетил Янсруд
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:15
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Никита Трегубов
3
Доминик Парсонс
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
Закончен
1
Хлоэ Треспёш
2
Кристина Пауль
3
Раффаэлла Брутто
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
Закончен
1
Микела Мойоли
2
Хлоэ Треспёш
3
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
Закончен
1
Микела Мойоли
2
Жулия Перейра де Соуза Мабило
3
Ева Самкова
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:15
Закончен
1
Фрида Хансдоттер
2
Венди Холденер
3
Катарина Галльхубер
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
Закончен
1
Дарио Колонья
2
Симен Хегстад Крюгер
3
Денис Спицов
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Закончен
1
Анна Гуськова
2
Мэнтао Сюй
3
Алла Цупер
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Эсме Виссер
2
Мартина Сабликова
3
Наталья Воронина
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Элизабет Ярнолд
2
Жаклин Леллинг
3
Янина Флок
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Закончен
1
Фаньюй Кун
2
Синь Чжан
3
Лора Пил
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:52
Закончен
1
Анна Гуськова
2
Синь Чжан
3
Фаньюй Кун
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Жаклин Леллинг
2
Янина Флок
3
Элизабет Ярнолд
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Роберт Юханссон
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Рею Кобаяси
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 4:6
4:6
закончен
03:05
Норвегия Южная Корея
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швеция США
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 10:4
10:4
закончен
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 9:8
9:8
закончен
08:05
Южная Корея Швейцария
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:5
7:5
закончен
08:05
Швеция Россия
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:4
5:4
закончен
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:6
5:6
закончен
14:05
Швеция Великобритания
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 8:6
8:6
закончен
14:05
Дания США
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:9
5:9
закончен
14:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:6
7:6
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Канада Чехия
2:3 (Б)
закончен
закончен
Южная Корея Швейцария
0:8
закончен
закончен
Россия США
4:0
закончен
закончен
Словения Словакия
3:2 (Б)
закончен
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Юдзуру Ханю
2
Сома Уно
3
Хавьер Фернандес
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Эмма Дальстрём
2
Тириль Шостад Кристиансен
3
Юханне Килли
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
Закончен
1
Эстер Ледецка
2
Анна Файт
3
Тина Вайратер
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Закончен
1
Сара Хеффлин
2
Матильда Гремо
3
Изабель Аткин
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
Закончен
1
Норвегия
2
Швеция
3
Россия
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Петра Ясапати
3
Цзинь Юй Ли
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Ким А Лан
2
Ким Бутен
3
Хань Юй Тун
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Цзинь Юй Ли
3
Ким Бутен
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Семён Елистратов
2
Риосукэ Сакадзумэ
3
Джон-Хенри Крюгер
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Лим Хё Джун
2
Шандор Лю Шаолинь
3
Юрий Конфортола
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Самуэль Жирар
2
Джон-Хенри Крюгер
3
Со И Ра
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Закончен
1
Джонатон Лиллис
2
Ци Гуанпу
3
Цзя Цзунъян
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Анастасия Кузьмина
2
Дарья Домрачева
3
Тирил Экхофф
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Янина Флок
2
Элизабет Ярнолд
3
Жаклин Леллинг
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Закончен
1
Илья Буров
2
Дэвид Моррис
3
Димитри Ислер
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Элизабет Ярнолд
2
Жаклин Леллинг
3
Лора Дис
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
Закончен
1
Камиль Стох
2
Андреас Веллингер
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:8
7:8
закончен
03:05
Россия США
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Япония Китай
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Дания Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 11:5
11:5
закончен
08:05
Швейцария Норвегия
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:5
7:5
закончен
08:05
Канада Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 2:5
2:5
закончен
08:05
Япония Италия
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:5
6:5
закончен
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 5:10
5:10
закончен
14:05
Китай Дания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 10:7
10:7
закончен
14:05
Южная Корея Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:4
7:4
закончен
14:05
США Канада
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 3:11
3:11
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Россия Швейцария
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:2
6:2
закончен
10:40
Финляндия Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:2
7:2
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Германия Норвегия
2:1 (Б)
закончен
закончен
Чехия Швейцария
4:1
закончен
закончен
Канада Южная Корея
4:0
закончен
закончен
Швеция Финляндия
3:1
закончен
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Оскар Вестер
2
Андри Рагеттли
3
Николас Гэппер
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Алексис Пентюро
3
Лейф Кристиан Хауген
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
Закончен
1
Эйстейн Бротен
2
Николас Гэппер
3
Алекс Болье-Маршан
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Хенрик Кристофферсен
3
Алексис Пинтюро
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Норвегия
2
Россия
3
Франция
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Закончен
1
Ци Гуанпу
2
Павел Кротов
3
Александр Абраменко
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Нао Кодайра
2
Ли Сан Хва
3
Каролина Эрбанова
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Южная Корея
2
Нидерланды
3
Норвегия
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
Закончен
1
Мелбардис/Стренга
2
Криппс/Копач
3
Вальтер/Позер
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Мартен Фуркад
2
Симон Шемпп
3
Эмиль Хегле Свендсен
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Закончен
1
Цзя Цзунян
2
Оливье Рошон
3
Станислав Гладченко
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Закончен
1
Александр Абраменко
2
Цзя Цзунян
3
Илья Буров
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
Закончен
1
Вальтер/Позер
2
Криппс/Копач
3
Лохнер/Вебер
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 10:8
10:8
закончен
03:05
США Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 2:8
2:8
закончен
03:05
Швейцария Канада
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 8:6
8:6
закончен
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 6:8
6:8
закончен
08:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 10:8
10:8
закончен
08:05
Китай Южная Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 5:12
5:12
закончен
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 11:4
11:4
закончен
14:05
Дания Южная Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 9:8
9:8
закончен
14:05
Италия Великобритания
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
США Норвегия
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 5:8
5:8
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швейцария Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 2:0
2:0
закончен
10:40
Швеция Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 1:2
1:2
закончен
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Закончен
1
Анна Гассер
2
Юка Фудзимори
3
Рейра Ивабути
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
Пападакис/Сизерон
3
Хуббелл/Донохью
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
Закончен
1
Кэсси Шарп
2
Мари Мартино
3
Брита Сигурни
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Нидерланды
2
Япония
3
Канада
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
Закончен
1
Криппс/Копач
2
Фридрих/Маргис
3
Лохнер/Вебер
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:53
Закончен
1
Ховард Лорентсен
2
Мин Кю Ча
3
Тинъюй Го
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
Закончен
1
Норвегия
2
Германия
3
Польша
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Закончен
1
Криппс/Копач
2
Фридрих/Маргис
3
Мелбардис/Стренга
Два экипажа показали одинаковый результат и завоевали золото - Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) и Джастин Криппс / Александр Копач (Канада)
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Япония Канада
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 3:8
3:8
закончен
03:05
Швеция Южная Корея
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Россия Швейцария
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 2:11
2:11
закончен
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 6:8
6:8
закончен
08:05
Швеция Швейцария
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 3:10
3:10
закончен
08:05
США Канада
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 9:7
9:7
закончен
08:05
Великобритания Дания
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 7:6
7:6
закончен
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 8:7
8:7
закончен
14:05
Дания Россия
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Китай США
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 4:10
4:10
закончен
14:05
Япония Швеция
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 5:4
5:4
закончен
Хоккей
Женщины
07:10
США Финляндия
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 5:0
5:0
закончен
15:10
Канада Россия
5:0
5:0
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
США Словакия
5:1
закончен
закончен
Словения Норвегия
1:2 (ОТ)
закончен
закончен
Швейцария Германия
1:2 (ОТ)
закончен
закончен
Финляндия Южная Корея
5:2
закончен
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
Пападакис/Сизерон
3
М.Сибутани/А.Сибутани
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Закончен
1
Кэсси Шарп
2
Мари Мартино
3
Брита Сигурни
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Закончен
1
Аарон Бланк
2
Алекс Феррейра
3
Торин Ятер-Уоллес
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
Закончен
1
Акито Ватабе
2
Ярль Магнус Рийбер
3
Вильхельм Денифль
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Сюзанне Схултинг
2
Екатерина Ефременкова
3
Лонг А Ким
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Жэнь Цзывэй
2
Александр Шульгинов
3
Нурберген Жумагазиев
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Южная Корея
2
Китай
3
Италия
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Франция
2
Норвегия
3
Италия
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
Закончен
1
Тейлор / Гиббс
2
Яманка / Буквиц
3
Грубел / Эванс
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
Закончен
1
Йоханнес Ридзек
2
Фабиан Риссле
3
Эрик Френцель
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
Закончен
1
Яманка / Буквиц
2
Тейлор / Гиббс
3
Шнайдер / Драцек
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 10:3
10:3
закончен
03:05
Япония Канада
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 4:8
4:8
закончен
03:05
Южная Корея Швейцария
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 8:7
8:7
закончен
03:05
Италия Швеция
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 3:7
3:7
закончен
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 5:7
5:7
закончен
08:05
США Южная Корея
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 6:9
6:9
закончен
08:05
Великобритания Япония
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 8:6
8:6
закончен
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 4:8
4:8
закончен
14:05
Норвегия Италия
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 4:6
4:6
закончен
14:05
Япония Дания
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 6:4
6:4
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Корея
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 5:1
5:1
закончен
10:40
Швейцария Япония
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 1:0
1:0
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Чехия США
3:2 (Б)
закончен
закончен
Россия Норвегия
6:1
закончен
закончен
Швеция Германия
3:4 (ОТ)
закончен
закончен
Канада Финляндия
1:0
закончен
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Закончен
1
Карлос Гарсия Найт
2
Йонас Бёзигер
3
Марк Макморрис
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Алина Загитова
2
Евгения Медведева
3
Кейтлин Осмонд
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Закончен
1
София Годжа
2
Рагнхильд Мовинкель
3
Линдси Вонн
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Закончен
1
Алекс Фива
2
Сергей Ридзик
3
Кевин Друри
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Закончен
1
Франсуа Плас
2
Сергей Ридзик
3
Зигмар Клотц
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Закончен
1
Сергей Ридзик
2
Дэвид Данкан
3
Франсуа Плас
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Закончен
1
Кевин Друри
2
Сергей Ридзик
3
Арно Боволента
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
Закончен
1
Брэйди Лемэн
2
Марк Бишофбергер
3
Сергей Ридзик
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 12:00
Закончен
1
Россия
2
Швеция
3
Германия
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
США
2
Швеция
3
Россия
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
США
2
Швеция
3
Норвегия
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:30
Закончен
1
Норвегия
2
Россия
3
Франция
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Норвегия
2
Южная Корея
3
Нидерланды
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Япония
2
Нидерланды
3
Канада
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Закончен
1
Норвегия
2
Южная Корея
3
Нидерланды
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Закончен
1
Япония
2
Нидерланды
3
США
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
Закончен
1
Яманка / Буквиц
2
Тейлор / Гиббс
3
Хамфрис / Джордж
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Закончен
1
Шнайдер / Драцек
2
Тейлор / Гиббс
3
Хамфрис / Джордж
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 11:2
11:2
закончен
03:05
Швеция Китай
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 8:4
8:4
закончен
03:05
Швейцария Дания
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 6:4
6:4
закончен
03:05
Канада Великобритания
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 3:8
3:8
закончен
08:05
Великобритания США
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 4:10
4:10
закончен
08:05
Швеция Норвегия
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 2:7
2:7
закончен
08:05
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 10:4
10:4
закончен
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 9:6
9:6
закончен
14:05
Швейцария Япония
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 8:4
8:4
закончен
14:05
Россия Канада
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 8:9
8:9
закончен
14:05
Южная Корея Дания
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 9:3
9:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Россия Финляндия
2:3
2:3
закончен
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
Закончен
1
Анна Гассер
2
Джейми Андерсон
3
Зои Садовски-Синнотт
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Закончен
1
Хенрик Кристофферсен
2
Андре Мюрер
3
Виктор Мюффа-Жанде
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 04:30
Закончен
1
Мариэль Томпсон
2
Келси Серва
3
Бриттани Филан
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Закончен
1
Линдси Вонн
2
Рагнхильд Мовинкель
3
Мишель Гизин
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
Закончен
1
Дэвид Уайз
2
Алекс Феррейра
3
Нико Портеус
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Закончен
1
Андре Мюрер
2
Рамон Ценхойзерн
3
Микаэль Матт
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
Закончен
1
Мишель Гизин
2
Микаэла Шиффрин
3
Венди Холденер
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
Закончен
1
Австрия
2
Германия
3
Япония
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Жэнь Цзывэй
2
Шандор Лю Шаолинь
3
Денис Никиша
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Хван Даэ Хён
2
Лим Хё Джун
3
Жэнь Цзывэй
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
У Дацзин
2
Хван Даэ Хён
3
Лим Хё Джун
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Сим Сук Хи
2
Сюзанне Схултинг
3
Екатерина Ефременкова
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Сюзанне Схултинг
2
Сим Сук Хи
3
Чхве Мин Чон
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Сюзанне Схултинг
2
Ким Бутен
3
Арианна Фонтана
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Венгрия
2
Китай
3
Канада
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
Закончен
1
Германия
2
Норвегия
3
Австрия
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Белоруссия
2
Швеция
3
Франция
Керлинг
Мужчины. Тай-брейк
03:05
Швейцария Великобритания
/sport/2018/02/22/a_11659177.shtml 9:5
9:5
закончен
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Канада США
/sport/2018/02/22/a_11659177.shtml 3:5
3:5
закончен
14:05
Швейцария Швеция
/sport/2018/02/22/a_11659177.shtml 3:9
3:9
закончен
Хоккей
Женщины
07:05
Канада США
/sport/2018/02/22/a_11659177.shtml 2:3 Б
2:3 Б
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Чехия Россия
0:3
закончен
закончен
Канада Германия
3:4
закончен
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Алина Загитова
2
Евгения Медведева
3
Кейтлин Осмонд
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Закончен
1
Келси Серва
2
Анастасия Чирцова
3
Стефани Хоффрой
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Закончен
1
Келси Серва
2
Занна Лёди
3
Катрин Офнер
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Закончен
1
Бриттани Филан
2
Келси Серва
3
Занна Лёди
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
Закончен
1
Келси Серва
2
Бриттани Филан
3
Фанни Смит
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
Закончен
1
Кьелд Нейс
2
Ховард Лорентсен
3
Тхэ Юн Ким
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Швеция
2
Норвегия
3
Германия
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Канада Швейцария
/sport/olympic-2018/2018/02/23/a_11660455.shtml 5:7
5:7
закончен
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
14:05
Швеция Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/23/a_11660455.shtml 10:5
10:5
закончен
14:05
Южная Корея Япония
/sport/olympic-2018/2018/02/23/a_11660455.shtml 8:7
8:7
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Чехия Канада
4:6
закончен
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 03:00
Закончен
1
Эстер Ледецка
2
Селина Йорг
3
Алёна Заварзина
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 03:27
Закончен
1
Аарон Марч
2
Роланд Фишналлер
3
Невин Гальмарини
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
Закончен
1
Германия
2
Южная Корея
3
Германия
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Себастьен Тутан
2
Кайли Мак
3
Билли Морган
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
Закончен
1
Швейцария
2
Австрия
3
Франция
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
Закончен
1
Германия
2
Германия
3
Швейцария
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
Закончен
1
Алёна Заварзина
2
Глория Котник
3
Милена Быкова
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
Закончен
1
Беньямин Карл
2
Дмитрий Сарсембаев
3
Виктор Уайлд
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
Закончен
1
Алена Заварзина
2
Эстер Ледецка
3
Рамона-Терезия Хофмайстер
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
Закончен
1
Сильвен Дюфур
2
Сан-Хо Ли
3
Жан Кошир
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
Закончен
1
Эстер Ледецка
2
Селина Йорг
3
Алёна Заварзина
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
Закончен
1
Сан-Хо Ли
2
Невин Гальмарини
3
Жан Кошир
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
Закончен
1
Эстер Ледецка
2
Селина Йорг
3
Рамона-Терезия Хофмайстер
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
Закончен
1
Невин Гальмарини
2
Сан-Хо Ли
3
Жан Кошир
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
Закончен
1
Ийво Нисканен
12:45
2
Александр Большунов
13:45
3
Андрей Ларьков
16:35
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
Закончен
1
Нана Такаги
2
Ким Бо Рым
3
Ирене Схаутен
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
Закончен
1
Ли Сын Хун
2
Барт Свингс
3
Кун Вервей
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Швеция США
/sport/2018/02/23/a_11661571.shtml 7:10
7:10
закончен
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Япония Великобритания
/sport/2018/02/23/a_11661571.shtml 5:3
5:3
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Россия Германия
4:3 (ОТ)
закончен
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
Закончен
1
Германия
2
Южная Корея
3
Германия
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
Закончен
1
Германия
2
Германия
3
Южная Корея
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Марит Бьорген
2
Криста Пярмякоски
3
Стина Нильссон
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
online
Керлинг
Женщины. Финал
03:05
Южная Корея Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/24/a_11662459.shtml 8:3
8:3
закончен
Полное расписание

В США хоккеистов России назвали «командой без страны». LIVE

Онлайн-трансляция событий последнего дня Олимпиады в Пхенчхане

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Американская газета New York Post назвала российских хоккеистов, взявших золото олимпийского турнира, «командой без страны», а Норвегия выиграла неофициальный медальный зачет Игр в Пхенчхане, завоевав 14 золотых наград. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию последнего дня Олимпиады.
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14:33

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм поделился впечатлениями после финала с Россией.
«Сейчас нам немного тяжело, потому что мы уже думали, что выиграли этот матч. Но это хоккей. Мы думали, что будем смотреть финал дома на диване. Но сейчас мы здесь. Ребята привезут домой серебряные медали, и они должны гордиться собой», — цитирует Штурма Reuters.

Сборная Германии по хоккею
РИА Новости
Сборная Германии по хоккею
14:23

Боброва добавила, что смотреть церемонию будет вместе с фигуристкой Медведевой.

«Я уже после первой нашей допинговой истории подозревала, что этим все и кончится. Тем не менее, мы вместе с Медведевой идем на закрытие. В первую очередь, из-за Жени: она очень хочет, а я не могу ее бросить. Ну и вообще: закрытие Олимпийских игр — это круто», — отметила спортсменка.

Медведева
РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева в короткой программе личного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2018
14:19

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва в эксклюзивном интервью корреспонденту «Газеты.Ru» Дмитрию Окуневу рассказала о предстоящей церемонии закрытия Олимпийских игр.
«Круто, что есть возможность посетить церемонию, посмотреть, посидеть и померзнуть. Многие атлеты, мечтавшие о том же, лишены этого шанса, поскольку уже уехали из Кореи и будут наблюдать лишь по телевизору», — заявила Боброва.

Олимпиада 2018. Фигурное катание. Команды. Танцы. Произвольная программа 6
Владимир Песня/РИА Новости
Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
14:13

Любопытный прогноз на финальный матч в хоккейном турнире перед стартом давал известный спортивный аналитик Максим Лебедев.

«Ставить в любом случае лично я порекомендую именно на немцев. Потому что в любом случае не останетесь в накладе. Победят наши – мы вместе будем радоваться первому олимпийскому золоту с 1992 года, потеря денег не будет обидной. Победят немцы – и поставивший получит серьезную материальную компенсацию своим моральным страданиям», — передает слова Лебедева «Рейтинг букмекеров».

Russian athletes Vasily Koshechkin (83) and Bogdan Kiselevich (55)... 4
Julio Cortez/AP
Финальный матч Россия - Германия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх
14:09

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил (а точнее, не ответил) на вопрос о возможном уходе Олега Знарка со своего поста.

«Я не в курсе, я сейчас с ребятами. Звоните позже», — сказал Ротенберг агентству ФАН.

кубок 1 канала 6
Михаил Терещенко/ТАСС
Москва. 17 декабря 2017. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок (справа) на матче второго этапа Еврохоккейтура "Кубок Первого канала" между сборными командами России и Финляндии
14:05

Двукратный Олимпийский чемпион Александр Мальцев в интервью «Газете.Ru» поделился своими мыслями по поводу победы россиян на Играх в Пхенчхане.
«Россия взяла золото Олимпиады под нейтральным флагом, а не под своим? Это очень обидно. Обидно за державу, обидно, что так с нами поступают. Это несерьезно. Надо защищать цвета своей родины. А то, что не было национального флага и на церемонии награждения хоккеисты не услышали свой гимн — это, конечно, это неприятно. Говорю однозначно: запрет на российский гимн — дикость. Больше слов я сказать не могу», — сказал Мальцев.

10 советских звезд не игравших в НХЛ 8
ИТАР-ТАСС
Александр Мальцев является абсолютным рекордсменом сборной СССР: в ее составе он провел 321 матч, в которых забросил 213 шайб
14:00

Церемония закрытия Игр стартовала! Подробную трансляцию вы можете прочитать по этой ссылке.

13:50

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Ура, мы олимпийские чемпионы! Это грандиозная победа, за все наши страдания на этой Олимпиаде мы ее заслужили», — передает слова Жукова ТАСС.

Жуков
РИА Новости
Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков
13:20

А вот и реакция. Бывший футбольный тренер и депутат Валерий Газзаев раскритиковал заголовок американского издания.

«Публикация американского СМИ – типичная провокация. Она лишь подчеркивает силу нашей страны и нашего Президента. Потому что чем сильнее становится Россия, тем сильнее завидуют нашим успехам, и тем грязнее информационные атаки против нас», — передает слова Газзаева «Спорт-экспресс».

Газзаев
РИА Новости
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физкультуре и спорту Валерий Газзаев
13:15

И еще одна публикация иностранной прессы, которая наверняка вызовет острую реакцию у многих россиян. Американская газета New York Post озаглавила статью о победе сборной России в финале Олимпийских игр «Команда без страны выиграла хоккейное золото». Де-юре заголовок верный, а выводы делайте сами.

A fan of the Olympic athletes from Russia watches warm-ups before the... 9
Jae C. Hong/AP
Российские болельщики на финальном матче Россия - Германия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
13:07

По словам источника газеты, российские хакеры пытались действовать так, будто кибератаку устроила КНДР. Отмечается, что российская военная разведка ГРУ к началу февраля имела доступ к 300 связанным с Играми компьютерам через взломанные маршрутизаторы для передачи интернет-соединения. Американские спецслужбы предполагают, что хакеры якобы попытаются сорвать церемонию закрытия Олимпиады.

13:04

И вновь скандал. Никуда от них не уйти. Американские спецслужбы подозревают Россию в кибератаках на обслуживающие Олимпийские игры в Пхенчхане электронные системы. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США.

Хакер код
Сергей Коньков/ТАСС
12:55

Илья Ковальчук посвятил золото Олимпийских игр скончавшемуся отцу.

«Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Мой папа, царствие ему небесное, этого хотел. Посвящаю медаль ему», — сказал Ковальчук.

Илья Ковальчук
РИА Новости
Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук
12:50

Российские форварды Илья Ковальчук, Павел Дацюк, защитник Вячеслав Войнов и голкипер Василий Кошечкин вошли в символическую сборную олимпийского турнира. Также в сборную включены нападающий сборной Финляндии Эли Толванен и канадский защитник Максим Норо.

12:43

Участник хоккейной суперсерии СССР — Канада 1972 года Вячеслав Анисин заявил, что не удивлен успеху молодых российских хоккеистов в финале Игр.
«Удивило ли меня то, что игру на себя в финале взяли не Павел Дацюк и Илья Ковальчук, а два молодых парня Кирилл Капризов и Никита Гусев? Нет, это талантливые ребята. Они что, хуже Ковальчука? Если вспомнить историю, то Александр Мальцев в 18 лет становился лучшим нападающим мира. Я не хочу сравнивать те времена с нынешними, но почему думают, что Капризов и Гусев не могут быть сильнее ветеранов?», — сказал Анисин в общении с корреспондентом «Газеты.Ru».

Олимпиада 2018. Хоккей. Мужчины. Финал 6
Алексей Филиппов/РИА Новости
Игроки сборной России радуются забитой шайбе в финальном матче Россия - Германия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх
12:40

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель вручил значок члена «Тройного золотого клуба» капитану сборной России Павлу Дацюку.

В «Тройной золотой клуб» входят хоккеисты и тренеры, завоевавшие золото на Олимпийских играх, чемпионате мира и выигравшие Кубок Стэнли.

12:35

Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов заявил, что счастлив золоту Ковальчука и Дацюка.

«Главное — выиграли, и без разницы, кто забил. В конце третьего периода вчетвером играли, вратаря сняли, и слава богу, что так все вышло. Сейчас хочется просто порадоваться, не хочется думать. Наверно, вся команда будет проставляться, — сказал Капризов.

Многому научился у Дацюка. Счастлив, что он и Илюша Ковальчук выиграли золотые медали. Это их пятая Олимпиада».

Капризов
РИА Новости
Кирилл Капризов
12:30

Стало известно, что восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген, в последний день Игр принесшая победу Норвегии в медальном зачете, понесет флаг своей страны на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане.

12:10

Не остались в стороне от поздравлений и немцы. Так, экс-футболист сборной Германии Лукас Подольски поздравил сборную в твиттере, но справедливо отметил, что команда тоже заслужила своей игрой победу.

«Очень жаль, ребята, вы заслужили золото! Но вы приобрели множество новых поклонников хоккея и влюбили в себя Германию! Вы блестяще представили нашу страну в хоккейном турнире. Спасибо за замечательное время!» - написал Подольски в своем твиттере.

12:00

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок рассказал, что президент России Владимир Путин поздравил по телефону национальную команду.

«После матча на лавке мне звонил Владимир Владимирович, Медведев и Жуков. Было очень приятно, поздравляли. Служу России», — сказал Знарок.

Путин телефон звонок
Михаил Климентьев/РИА "Новости"
11:50

Пришло поздравление нашим хоккеистам из-за океана. Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин опубликовал видео в соцести, в котором сказал:

«Всем привет. Поздравляю всех с победой! Большая победа, волевая, валидольная игра. У нас два часа ночи, но мы не спали и смотрели матч. Мужики — красавцы! С победой всех! Очень рады за вас, за страну и за всех. Россия в нашем сердце! Большое спасибо за победу!» — сказал Панарин.

11:40

Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк стал членом «Тройного золотого клуба». Дацюк является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (2002, 2008), чемпионом мира 2012 года и теперь — олимпийским чемпионом 2018-го.

Дацюк
РИА Новости
Россиянин Павел Дацюк
11:25

Подводим окончательный итог неофициального зачета. Норвегия (14-14-11) вырвалась на первое место, опередив Германия (14-10-7) по количеству серебряных наград. Тройку замкнула Канада (11-8-10). Сборная России (2-6-9), благодаря золоту хоккеистов, поднялась на 13-ю позицию.

11:20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил наших хоккеистов с победой на Олимпийских играх.

«Наши хоккеисты — олимпийские чемпионы! Спасибо за победу! Поздравляю команду, поздравляю всех нас!» — написал Медведев в своем твиттере.

11:10

Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев стал самым результативным игроком олимпийского турнира. По системе «гол плюс пас» Гусев набрал 12 очков (4+8).

11:05

Спортивная часть Олимпиады-2018 в Пхенчхане закончилась. Осталась только церемония закрытия Игр, которая начнется в 14.00 по московскому времени.

Олимпиада-2018 10
Damir Sagolj/Reuters
Зажжение Олимпийского огня во время церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, 9 февраля 2018 года
10:57

И только сейчас официально завершилась гонка. Последней к финишу прибежала белорусская спортсменка Валентина Каминская с отставанием в 20 минут и десять секунд от Бьорген.

10:53

Можно уже подводить краткий итог выступления российских лыжников на Олимпиаде. И абсолютно без преувеличения можно сказать, что россияне добились феноменального результата в Пхенчхане. Российские лыжники завоевали в общей сложности восемь медалей — три серебряных и пять бронзовых. Для сравнения в Сочи было выиграно пять наград, но было одно золото.

10:48

Сама же гонка еще не завершилась — финишировавшая 20-й спортсменка проиграла Бьорген уже более восьми минут. Так что, зрители подождут еще какое-то время до начала цветочной церемонии.

10:46

Лучшей среди российских лыжниц стала Анастасия Седова, которая финишировала на 11-й позиции. Алиса Жамбалова стала 15-й, Наталья Непряева — 24-й.

10:42

Серебряную медаль выиграла Криста Пярмякоски из Финляндии, бронзу взяла Стина Нильссон из Швеции.

10:40

Марит Бьорген становится восьмикратной олимпийской чемпионкой! Она догнала по этому показателю великих норвежцев лыжника Бьорна Дэли и биатлониста Уле Эйнара Боьорндалена, но по количеству олимпийских медалей опередила легендарных соотечественников.

10:34

Менее полутора километров осталось Марит Бьорген до финиша.

10:29

Пожалуй, судьба золота Олимпиады на 30 км у женщин уже решена. Бьорген уже на две минуты опережает Пармакоски. В 16 секундах от финской лыжницы бегут норвежка Ингвильд Эстберг и шведка Стина Нильссон.

10:26

Новости с хоккейной площадки. Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук признан самым ценным игроком олимпийского турнира. В шести матчах Ковальчук набрал семь очков, забросив пять шайб и отдав две результативные передачи.

Россия хоккей
Официальный сайт ФХР
Хоккеисты сборной России Сергй Мозякин (слева) и Илья Ковальчук
10:20

Уже полторы минуты выигрывает Бьорген у идущей на втором месте Кристы Пармакоски, которая оторвалась от ближайших соперниц в борьбе за серебро на 20 секунд. Седова уже в трех минутах от Март бежит, но на высоком восьмом месте.

10:15

Настоящая трагедия сейчас произошла с австрийкой Штадлобер. В какой-то момент Тереза свернула не туда, ей пришлось возвращаться на дистанцию, и она потеряла на этом минуту. А ведь претендовала на медаль.

10:10

Боьрген сегодня просто невероятна. Она уже опережает группу преследователей на минуту и 16 секунд! Лучшая среди россиянок Анастасия Седова идетна десятой позиции в двух минутах 22 секундах от Бьорген.

10:05

Самое интересное, что судьба неофициального медального зачета решается именно на лыжне. На данный момент Германия, проиграв в финале россиянам, осталась с 14 золотыми медалями. У Норвегии их 13, но в случае равенства наград высшей пробы, викинги обойдут Бундестим по количеству завоеванного серебра. Все зависит от Мари Бьорген.

10:00

Олимпиада уже почти закончилась. Осталось примерно 40 минут лыжной гонки у женщин, и на этом подойдут у концу увлекательные 16 дней большого спортивного праздника.

09:57

Сборная России — олимпийский чемпион по хоккею! 26 лет спустя золотая олимпийская медаль возвращается в нашу страну. Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов.

09:50

Что творит Бьорген! Уже 20 секунд выигрывает у ближайших соперниц. Две финки Криста Пармакоски и Кертту Нисканен, шведка Шарлотт Калла и австрийка Тереза Штадлобер составили квартет, преследующий норвежку.

09:43

Бьорген прибавила в темпе, натянула группу, и сразу образовались просветы. Шарлотт Калла старается удержаться за норвежкой, а остальные, в том числе и россиянки, отстают. Не рановато ли? Бежать еще долго.

09:38

Четверть дистанции позади у лыжниц. Ситуация пока не меняется — в группе лидеров бежит 19 человек, и темп задает Бьорген.

09:33

Образовалась группа лидеров в лыжной гонке — 19 человек оторвались от остальных соперниц, и все три российские лыжницы бегут в ней.

09:26

Лыжницы прошли четыре километра дистанции и пока основаная группа идет в полном составе — отстающих нет. Темп пелотону задают норвежки Марит Бьорген и Хайди Венг.

09:23

А в финале хоккея происходят какие-то фантастические события! Россияне остались за две минуты в меньшинстве, но сняли вратаря и в равных составах смогли сравнять счет. Никита Гусев стал автором заброшенной шайбы.

09:16

Стартовала последняя лыжная гонка у женщин на 30 км.

09:13

Вот это хоккей сейчас идет!!! Никита Гусев повторно вывел сборную России вперед в финале, но немцы уже через десять секунд сравняли счет.

09:00

Всего 15 минут осталось до старта лыжной гонки на 30 км у женщин. Основные надежды на медаль связаны с Натальей Непряевой, которая которая именно в классическом стиле хорошо проявила себя в этом сезоне, не раз финишировав в десятке сильнейших в Кубке мира. В бронзовой для России эстафете Непряева также шла классический этап.

Непряева
Reuters
Наталья Непряева
08:50

Томас Бах объяснил, почему МОК готов вернуть членство ОКР сразу же после проверки всех допинг-проб российских спортсменов. «Эти два допинговых случая – у Крушельницкого и Сергеевой — сыграли важнейшую роль в том, почему санкции с ОКР не были сняты сегодня. Впрочем, мы получили информацию от группы Хеверц, что нет никаких указаний на системность нарушений. Делегация не пыталась как-то покрыть нарушителей — наоборот, со стороны россиян мы увидели стремление к сотрудничеству. Важно, что они согласились с нарушениями и не стали подавать апелляции», — заявил Бах журналистам.

08:40

Олимпийский комитет России выступил с заявлением по поводу решения МОК не восстанавливать организацию в правах.

«Статус нашей страны и интересы наших спортсменов являются для нас абсолютным приоритетом. В свете сложившейся ситуации считаем, что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов будет главным итогом завершающихся сегодня Олимпийских игр», — говорится на официальном сайте организации.

Жуков
РИА Новости
Президент ОКР Александр Жуков
08:30

Уже в скором времени стартует последнее соревнование на Олимпиаде — женский лыжный масс-старт.

Россию будут представлять Анастасия Седова, Наталья Непряева и Алиса Жамбалова. Пожелаем удачи нашим девушкам!

Лыжница Наталья Непряева
РИА Новости
Лыжница Наталья Непряева
08:16

Германия показала зубы и сравняла счет. А вот в Олимпийском комитете России считают, что главным итогом Игр станет восстановление членства организации в МОК.

«Статус нашей страны и интересы наших спортсменов являются для нас абсолютным приоритетом. В свете сложившейся ситуации считаем, что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов будет главным итогом завершающихся сегодня Олимпийских игр», — приводит текст заявления ТАСС.

08:05

Член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев высказал мнение, что два допинг-случая российских спортсменов на Олимпиаде случились из-за незнания в этой сфере. «Я, конечно, благодарен госпоже Хевертц за детальный отчет, поскольку российская сторона выполнила все условия МОК от 5 декабря. А два допинговых случая стали возможными из-за отсутствия достаточного образования. Мы рассчитываем, что ситуация разрешится как можно быстрее», — сказал Тарпищев.

07:55

Если больше никаких допинг-нарушений у олимпийских атлетов из России не обнаружится, то, по словам главы наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц, Олимпийский комитет России будет восстановлен в течение 2-3 дней после окончания Олимпиады.

07:41

Есть первая шайба! Отличился Вячеслав Войнов под занавес первого периода.

А вот для Ильи Ковальчука и Павла Дацюка эта встреча особенная еще и потому, что они установили рекорд по числу сыгранных на Олимпиадах матчей. Для обоих игра с Германией стала 29-й на Играх. Они обошли Дарюса Каспарайтиса (28).

07:30

Пока в первом периоде идет борьба и счет открыть не удалось никому. Подробности матча смотрите в специальной трансляции

07:20

Что касается знаменосца российской делегации на церемонии закрытия Игр, то олимпийский флаг понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Олимпийских игр.

07:10

Стартовал финал хоккея Россия — Германия! Болеем за наших ребят.

07:05

Президент МОК Томас Бах отметил, что на решение не восстанавливать членство ОКР повлияли два допинговых случая с участием керлера Крушельницкого и бобслеистки Сергеевой. «В целом делегация «Олимпийских атлетов из России» выполнила требования исполкома МОК. Впрочем, на Олимпиаде двух спортсменов поймали на приёме допинга, и это повлияло на решение не восстанавливать ОКР. Если других допинговых случаев не будет, исполком МОК рассмотрит снятие отстранения», — заявил Бах.

Бах
Reuters
Президент МОК Томас Бах
06:50

Глава рабочей группы МОК по работе со спортсменами из России на Играх-2018 Николь Ховерц после заседания исполкома отметила, что два случая положительных допинг-проб у россиян пока не говорит о наличии государственной программы в России.

«Крушельницкий, допустивший нарушение, многократно проверялся на допинг, и каждый раз его тесты были отрицательными. Сейчас проходит расследование. Благодаря тому что он не стал оспаривать решение суда, МОК удалось завершить процесс передачи медалей до окончания Игр-2018. Предыдущие пробы Сергеевой также всегда были отрицательными. Она не стала запрашивать вскрытие пробы B и покинула Олимпийскую деревню. Комиссия пришла к выводу, что эти случаи нельзя считать систематическими и они не доказывают наличие в России государственной допинговой системы», — заявила Ховерц журналистам.

06:40

Выиграв золото в бобслее, Германия повторила рекорд Канады по количеству золотых медалей, который был установлен в 2010 году в Ванкувере. Всего представители Бундестим завоевали 14 медалей высшего достоинства и опередили в борьбе за первое место Норвегию.

06:24

В последний день Олимпиады осталось разыграть всего два комплекта медалей. В 7.10 мск начнется финальный матч хоккейного турнира Россия — Германия, а в 9.15 мск стартуют лыжницы в гонке на 30 км.

06:10

Закончился четвертый спуск в бобслеистов. Олимпийским чемпионом стал немецкий экипаж Франческо Фридриха. А серебро поделили две команды — Германия Нико Вальтера и Южная Корея Юна Джуна Вона.

Российский экипаж Максима Андрианова стал 14-м.

05:58

Новой главой комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета стала зимбабвийская пловчиха Кирсти Ковентри. На этом посту она сменит американскую хоккеистку Анджелу Руджиро.

Ее выбрали на 132-й сессии организации. Также определились два новых члена комиссии спортсменов. Ими стали финская хоккеистка Эмма Терхо и американская лыжница Киккан Рэндалл.

05:45

После завершения бобслея ближайшим событием на Олимпиаде станет золотой хоккейный матч, в котором сыграют Россия и Германия. Начало, напоминаем, в 7:10

05:30

У бобслеистов, тем временем, началась четвертая, заключительная попытка. Российский экипаж показал время 49,56 секунд. Смогут ли побороться за десятку?

05:25

Причем, золото шведки завоевывают в рекордный третий раз. Бронзовую медаль, напомним, завоевала Япония.

05:15

Все. Завершился матч за золото, которое завоевывают шведские керлингистки. 8:3, таков итог матча с Южной Кореей, которой уходит серебро.

05:05

А в финале женского керлинга уже практически все ясно. После восьми эндов шведки выигрывают у южнокореек 7:3.

04:55

Сегодня также продолжилась борьба за медали в бобслее. После третьей попытки российский экипаж Максима Андрианова, Алексея Зайцева, Василия Кондратенко и Руслана Самитова занимает 15-е место.

04:45

Что подтвердил и Томас Бах.

«Исполком вынес на сессию рекомендацию не восстанавливать Олимпийский комитет России, несмотря на соблюдение требований, которые были предъявлены российской стороне 5 декабря, после решения о дисквалификации организации», — сказал глава МОК.

04:35

Сама же Хевертц в свою очередь рассказала, что наблюдательная комиссия не рекомендовала исполкому МОК восстанавливать Олимпийский комитет России до церемонии закрытия.

«Комиссия рекомендует не восстанавливать ОКР, российские спортсмены останутся в статусе олимпийских атлетов из России до конца Олимпиады», — отметила Хевертц.

04:25

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что решение по поводу восстановления членства Олимпийского комитета России будет принято после доклада главы комиссии, следящей за выполнением Россией требований исполкома, Николь Хевертц.

«Исполком МОК еще не принял решение, он проконсультировался и решил вынести это на обсуждение сессии. Николь Хевертц представит доклад, мы его обсудим и после этого примем решение», — сказал Бах.

04:15

Тем временем изменился счет в финале женского керлинга. После трех эндов вперед вырвались шведки, сделав счет 2:1.

04:05

Также глава оргкомитета рассказал, что норовирусом, поразившим Олимпийские игры, заразилось 323 человека.

«За время Игр было 323 заболевших норовирусом, 18 из них остаются на карантине», — отметил Ли Хи Бом.

03:55

Тем временем приходит занимательная статистика. Глава оргкомитета Олимпийских игр Ли Хи Бом рассказал во время 132-й сессии МОК, что всего соревнования в Южной Корее посетило больше миллиона человек.

«Всего Олимпийские игры посетило 1 336 326 человек. Продано 1 075 995 билетов. Пик пришелся на 17 февраля, когда Игры посетило 146 506 человек», — сказал Ли Хи Бом.

03:40

Сегодня Международный олимпийский комитет должен решить вопрос присутствия российского флага на церемонии закрытия и портал Inside The Games сообщил о принятом решении.

России не разрешат пройти под национальным флагом.

Однако, Олимпийский комитет России (ОКР) должен быть восстановлен в своих правах вскоре после Игр.

03:30

А в данный момент уже начался матч за золотые медали в женском керлиге, в котором играют Южная Корея и Швеция.

После двух эндов впереди южнокорейки со счетом 1:0.

03:25

Финальный матч, в котором Россия сыграет с Германией, состоится в 7:10 по московскому времени.

Также мы узнаем чемпионскую четверку в бобслее и обладателей медалей в лыжном масс-старте на 30 км у женщин.

03:15

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн заключительного дня Олимпийских игр в Пхенчхане.

Сегодня мы, наконец, узнаем победителя хоккейного турнира и увидим церемонию закрытия Игр!

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