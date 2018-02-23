Опять двойка: у российской бобслеистки обнаружили допинг. LIVE
Онлайн-трансляция 14-го дня Олимпиады в Пхенчхане
Федерация бобслея России выступила с официальным заявлением по обнаружению в организме Надежды Сергеевой допинга.
«Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных. За несколько дней до этого 13 февраля ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает, как может случившееся отозваться на судьбе всей команды», — говорится в заявлении.
Стало известно, что за вещество нашли у Надежды Сергеевой.
«Сегодня делегация ОСР получила официальное уведомление о том, что допинг-проба члена команды «Олимпийские спортсмены из России» Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту», — говорится в заявлении делегации ОСР, оказавшемся в распоряжении «Чемпионата».
У конькобежцев начались забеги на дистанции 1000 м, но чемпиона мира в этом виде Павла Кулижникова не будет из-за недопуска на Игры. На золото теперь претендуют голландцы.
Сборная России по хоккею обыграла Чехию и вышла в финала олимпийского турнира! Счет встречи — 3:0.
Норвежские керлингисты Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен, которые уступили в матче за третье место россиянам Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому получат бронзовые медали уже 24 февраля, сообщает МОК.
По предварительной информации запрещенное вещество попало в организм бобслеистки Сергеевой через капли для носа.
ВАЖНО! У российского атлета опять обнаружен запрещенный препарат.
На этот раз допинг был обнаружен у бобслеистки Надежды Сергеевой, которая заняла 12-е место на Играх. Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков подтвердил информацию.
«13 февраля у нее была чистая проба, а в пробе, которая была сделана через пять дней, было что-то найдено», — цитирует Зубкова «СЭ».
Зубков не назвал, какое именно вещество было обнаружено.
Определился бронзовый медалист в керлинге у мужчин. Матч за третье место у Канады выиграла сборная Швейцарии со счетом 7:5.
Американсакя журналистка процитировала в своем твиттере слова тренера олимпийской команды США Одри Вайзигер, которая объяснила, как повлияет на будущее фигурного катания программа и победа Алины Загитовой.
«Все родители захотят, чтобы их дети исполняли программы таким же образом, с прыжками в самом конце», — считает Вайзигер.
Следует отметить, что Райзигер ранее написала колонку в издании USA Today, в котором подвергла сомнению судейство программы Загитовой, в которой все прыжки исполняются в конце программы. Специалист считает, что в этом случае судьи должны снижать ей баллы за компоненты, а именно за интерперетацию музыки и композицию.
Параллельно с хоккейным полуфиналом в эти минуты решается судьба медали в керлинге. Мужские сборный Канады и Швейцарии играют в матче за третье место. Счет 7:5 в пользу швейцарцев, и осталось сыграть последний десятый энд. Правда, у канадцев хаммер, и они постараются сравнять счет.
И вторая шайба влетает в ворота чехов! После видеопросмотра ее засчитывают и записывают на Владислава Гаврикова.
Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева выступят на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в Милане с 19 по 25 марта.
«Я буду готовиться к чемпионату мира», — заявила Загитова.
«У меня такие же планы», — добавила Медведева.
ГОЛ!!! Россия открыла счет в полуфинальном матче с чехами — 1:0. Никита Гусев стал автором шайбы.
Глава Спортивного арбитражного суда (CAS) Джон Коутс сказал, что бывший руководитель WADA Ричард Паунд извинился за критику коллег, которых он назвал «старыми пердунами».
75-летний юрист на этой неделе в интервью London Evening Standard заявил, что только спортсмены могут принудить МОК к борьбе с допингом, а также раскритиковал главу комитета Томаса Баха за его позицию в ситуации с допинговым скандалом в российском спорте.
Вам тоже хочется спросить «Где была?» и «Как дела?»?
Хоккей в российских цветах.
Еще одна забавная новость о выступлении фигуристок. Серебряной призерке Медведевой после произвольной программы подарили больше плюшевых игрушек, чем чемпионке Загитовой.
После прокатов зрители по традиции бросают фигуристам на лед плюшевые игрушки. Подарки Медведевой собрали в четыре пакета, а Загитовой — в два.
Очень осторожно играют команды России и Чехии. Пока не только нет голов, но и удаление было всего одно, и моментов крайне мало.
Американская фигуристка Эшли Вагнер, на которую набросились наши спортсмены после ее критического отзыва на Загитову, прокомментировала выступление своей команды.
«Иногда Олимпиада — это больше, чем медали», — написала Вагнер в Twitter, поздравив своих соотечетсвенниц Мирай Нагасу, Бради Теннелл и Карен Чен с тем, что они смогли превратить мечту выступления на Олимпиаде в реальность.
Министр спорта России Павел Колобков тоже не остался в стороне и рассказ о выступлении фигуристок.
«Огромное спасибо нашим девочкам за золото. Обе выступили блестяще. Алина показала темперамент и яркость, Евгения — воплощение нежности и хрупкости. То, что делают наши девочки, — не просто спорт, а настоящее искусство», — передает слова Колобкова ТАСС.
Болельщиков и так не много, а кого-то еще и не пускают.
Кто-то из наших забыл флажок.
Фигуристы не чужды и другим ледовым видам спорта.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе расскрыла составы на мужскую и женскую марафонские гонки.
«Мужской марафон побегут Большунов, Ларьков, Спицов, Червоткин. У женщин на тридцатке выступят Непряева, Жамбалова и Седова», — цитирует Вяльбе «РИА Новости».
Что ж, начинаем! Россия впервые с 2006 года в полуфинале Олимпиады.
Твиттер ОКР вспомнил мультфильм (или книгу) «Где Уолли?».
Стартует хоккейный полуфинал Чехия — Россия! За его ходом вы можете следить в нашей отдельной текстовой трансляции.
Медведева поблагодарила Путина за возможность выступить на Играх. Видимо, за то, что не стал запрещать спортсменам ехать в Пхенчхан, хотя мог.
Поздравляем с 23 февраля! Хочется поблагодарить всех наших мужчин за поддержку, потому что мы, девушки, без наших мужчины не можем! Также хотелось бы сказать большое спасибо нашему президенту за такие огромные усилия, за возможность находиться сейчас здесь и поздравлять наших мужчин с 23 февраля!» — сказала Медведева.
С медалями Олимпиады Загитову и Медведеву поздравила и теннисистка Мария Шарапова.
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянок.
«Фигурное катание – национальный вид спорта, — передает слова Тарасовой «Спорт-экспресс». — Справедлив ли результат? Я плакала, я не могла даже комментировать. Тяжело, потому что Медведева – великая. Она сегодня каталась на разрыв аорты, ей могли второй оценкой перекрыть первую. Если бы у нее не было этой травмы, она бы тоже все элементы перенесла во вторую часть программы».
Фигуристка Медведева заявила, что намерена усложнять свою программу.
«Теперь у меня точно есть причина улучшить техническую программу, потому что она у меня «дешевая», — сказала спортсменка. — Нужна дороже, будем работать.Не знаю, что будет дальше — на наших глазах в нашей группе растет новое поколение. Мы растем, мы отличаемся друг от друга. Так и происходит эволюция и развитие женского катания».
Соревнований сегодня, кстати, всего-ничего: осталось посмотреть на два хоккейных полуфинала (10:40 и 15:10), мужскую эстафету в биатлоне (14:15) и забег конькобежцев на 1000 м (13:00). Ах да, не забываем про керлинг. Хотя как про него забудешь...
В мужском керлинге стартовал матч за третье место — Швейцария против Канады.
Каждое соревнование пропитано духом Кореи.
А ведь это начало большого олимпийского дня. В 10:40 мск будет второе главное блюдо — встреча сборных России и Чехии в полуфинале мужского хоккейного турнира.
Party like a...
Скоро пробела здесь не будет.
Заметим, что президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков болел за фигуристок лично. Несмотря на отстранения от членства в МОК, он прибыл в Пхенчхан на Олимпийские игры как болельщик.
«Только прилетел в Южную Корею. Еще в пути в Пхенчхан. Удалось посмотреть выступление наших девушек в фигурном катании. Потрясающе, просто потрясающе», — сказал функционер в комментарии ТАСС.
Россиянок с победой поздравил и однофамилец Медведевой — премьер-министр России.
«Блестящее выступление наших фигуристок в Пхенчхане и первое золото! Алина Загитова, Евгения Медведева, поздравляю! Гордимся!» — написал Дмитрий Медведев в твиттере.
Сама Евгения Медведева заявила, что сегодня впервые в жизни плакала.
«Я впервые в жизни плакала. Не знаю, что это было. Напряжения не было, были эмоции. Стало легче на душе. Слезы появились после первого двойного акселя. Оставила все свои эмоции и чувства на льду.
Меня так воспитали, что я человек, который здраво смотрит на ситуацию. Всегда анализирую, что пошло не так. Сегодня шла на произвольную программу с мыслями, что должна быть удовлетворена своим прокатом», — заявила спортсменка
По словам президента Федерации фигурного катания России, наши фигуристы на Олимпиаде выступили на максимуме своих возможностей.
«С учетом того, что нас вынудили выступать без Столбовой с Климовым и Степановой с Букиным, у нас вся команда состояла из дебютантов, за исключением Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева, для которых первыми были Игры в Сочи. А для Алины Загитовой это вообще первый сезон во взрослом катании. В целом наши ребята и их тренеры сделали максимум возможного, на что они на данный момент способны. И основная заслуга в этом наших девушек — Медведевой и Загитовой. Если уж говорить о сегодняшнем дне, то сюда можно включить и Машу Сотскову, но ей было тяжело бороться после неудачной короткой программы», — сказал он.
Алина Загитова готова нести флаг России на закрытии Олимпиады, если МОК разрешит нашим спортсменом пройти под национальным знаменем. Думается, что единственную конкурентку Алина сегодня как раз и обыграла.
Глава ОКР Александр Жуков не стесняется признаться, что болел за Евгению Медведеву.
«Скажу честно, мне хотелось, чтобы Женя стала чемпионкой. Она блестяще откаталась, очевидно, что они на голову выше всех остальных. Благодарю их, тренера Этери Тутберидбзе, их катание сегодня было близко к идеалу», — цитирует функционера ТАСС.
Пора обратиться к медальному зачету. Россия, выиграв первое золото, переместилась на 15-е место! Надеемся, что это наша не последняя победа в Пхенчхане.
А вот слова Алины Загитовой в эфире:
«Я пока что не верю, я только вышла с проката. У меня еще нет медали, поэтому пока ничего не чувствую. Еще не видела маму, она меня пока не поздравляла. Но думаю, скоро увидимся. Еще не смотрела в телефон, но думаю, поздравления точно есть.
Женя меня поздравила, я поздравила ее – у нас очень теплые отношения в этом плане. Мы отдаляемся от окружающего мира, ни с кем не разговариваем. Кроме тренеров. Почему так мало улыбаюсь? Не знаю, как сказать. Наверное, держу в себе. Чтобы осознать все, нужно время».
А это Евгения Медведева в эфире «Матч ТВ»:
«Это слезы выплеска эмоций. Наверное, я много чего держала в себе и я не могу точно определить, что это за эмоции. Просто чаша перелилась. Вы запомните мое выступление на всю жизнь? Это самая главная награда для меня. Надеюсь, большинство считает так же.
Я всегда здраво оцениваю ситуацию. Я не буду пересказывать наш диалог с Алиной, это слишком интимный разговор. Алина вкалывала как много-много-много мужиков, чтобы добиться этой медали. Я видела это изо дня в день.
У меня в планах следующая Олимпиада, конечно. Я обожаю этот спорт, не собираюсь его оставлять. Буду стараться наслаждаться такими моментами и вкладывать всю душу».
Младше Алины Загитовой на момент победы на Олимпиаде в женском фигурном катании была только золотая девочка из США Тара Липински. Американке было 15 лет и 255 дней, Загитовой — 15 лет и 281 день!
«Я ощущала не конкуренцию, а то, что у меня не было права на ошибку. Это давало стимул и одновременно волнение. Руки дрожали, но тело запомнило программы, которые я прокатывала много раз, и само все делало. Это приятное удивление. Нужно время, чтобы понять, что я выиграла Олимпийские игры», — олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Шла на произвольную как Каренина в фильме. Я не тот человек, кто полностью выплескивает эмоции. Но сегодня особенный день. Этот день останется в моей памяти тем, что сегодня я все оставила на льду», — это Женя Медведева. Она сильная и замечательная, и не хочется ее обижать жалостью, но действительно жаль, что она (пока) не стала олимпийской чемпионкой.
Норвежец Тарьей Бё настраивается на эстафету — это его последний шанс взять в Пхенчхане медаль. Зато шанс почти стопроцентный (расскажите это немецкой женской эстафетной команде, ага).
«Я разочарован. Вся Олимпиада была для меня настоящим кошмаром. Я был очень близок. Думаю, от этого еще тяжелее. В Сочи я не был близок к медалям, был не в форме, но сейчас я готов хорошо. Я очень стараюсь, но реализовать все полностью не получается. Трудно воплотить в жизнь большую мечту, — рассказал старший Бё норвежским СМИ.
— Эстафета – это новая гонка, я намерен собрать все силы, чтобы проявить себя. Было бы здорово выиграть золото. Не только вместе с братом, но и со всей командой. Мы все очень хорошие друзья. Мы работали вместе, и эстафета отразит все то, что мы сделали за год. Это самая важная гонка для нас в сезоне».
Еще немного о фигурном катании. Это пятая и шестая медали в женском одиночном фигурном катании на Олимпийских играх для России. Первое золото было четыре года назад, когда в Сочи победила Аделина Сотникова. Ну а две медали на одних Играх мы не выигрывали никогда! Загитова и Медведева — умнички!
Ближайшим событием этого дня Олимпиады станет бронзовый матч в мужском керлинге, где сразятся Швейцария и впервые пролетевшая мимо основного финала в истории Олимпийских игр Канада. Встреча начнется в 9.35. Швейцарцы накануне в напряженной борьбе уступили шведам, а канадцев в потрясающем стиле и золотой гонки выбили США.
Бронзовую медаль в итоге завоевала Кейтлин Осмонд.
239,57 у Алины. 238,26 у Жени.
У Маши Сотсковой в итоге восьмое место.
Это так тяжело, но Алина Загитова стала Олимпийской чемпионкой! Серебро у Евгении Медведевой.
Какие же эмоции, честно, очень сложно на это смотреть. Поздравляем девчонок всей страной.
ВАУ! 82,92 — это, естественно, первое место. Но промежуточное. Дальше Осмонд и Медведева.
Но какая же Загитова умница!
ВНИМАНИЕ, Алина Загитова на льду! Болеем все!
Помимо главного женского фигурного катания, сегодня состоится матч в мужском керлинге за бронзу, в котором встретятся Канада и Швейцария.
Пройдут полуфинальные игры в хоккее: Россия сыграет с Чехией (10:10 мск), а Канада померится силами с Германией.
А также пройдет заключительная биатлонная гонка — мужская эстафета.
За всеми событиями вы сможете следить в главном онлайне, а также специальных трансляциях «Газеты.Ru».
Завершила выступления на своих четвертых (!) Играх итальянка Каролина Костнер. И она набрала 73,15 балла и вышла на промежуточное второе место. Да, скорее всего, она останется без медали, но все равно выступление было достойнейшее!
Фантастический прокат японки Сатоко Мияхары, которая набирает 75,94 балла и выходит на первое место. Теперь нашим спортсменкам нужно будет показать максимум!
Последняя разминка последней шестерки перед выступлением. Ну что, максимально желаем удачи Алине и Жене!
А наш главный тренер по фристайлу Александр Долгов рассказал, что в Федерации фристайла России (ФФР) удовлетворены двумя бронзовыми медалями Сергея Ридзика в ски-кроссе и Ильи Бурова в лыжной акробатике.
«Федерация и тренерский штаб считают выступление удовлетворительным. Смогли взять медали в тех дисциплинах, где и планировали, — в акробатике и ски-кроссе», — сказал Долгов.
Все ближе момент, когда мы узнаем обладательницу золота в фигурном катании. А пока южнокорейская спортсменка Чои Дабин под овации трибун получила 67,77 и сместила Машу Сотскову с первого места.
Представитель оргкомитета Олимпийских игр Нэнси Пак назвала бюджет Паралимпийских игр, которые состоятся после Олимпиады в Пхенчхане. «Суммарный бюджет на все соревнования составляет $12,5 млрд. Наибольший вклад в бюджет внесло правительство Южной Кореи, выделившее $10,1 млрд на создание инфраструктуры. К этим деньгам добавились средства на операционные расходы в размере $2,4 млрд», — сказала Пак.
Евгения Медведева и Алина Загитова будут выступать самыми последними. Пока на льду выступают другие спортсменки отвлечемся
Потрясающий прокат вышел у Маши! Судьи ставят 63,86 балла, что выводит россиянку на промежуточное первое место.
Итак, переключаемся на фигурное катание. Мария Сотскова на льду!
Фристайлистка Виктория Завадовская, которая не смогла пробиться в четвертьфинал в ски-кроссе рассказала, что расстроилась, но похвалила царящую атмосферу на стадионе. «Я стремилась к победе, ехала как могла, практически ошибок не допускала, только на старте. Соперники были сильные, поэтому так получилось. Я думала, что повезло на финише, но нет, не в этот раз», — сказала Завадворская.
На данный момент произвольные программы показали 12 спортсменок и там перерыв на заливку льда. Сразу после него выйдет первая россиянка Мария Сотскова. А промежуточное первое место продолжает занимать Элизабет Турсынбаева.
Канадскую спортсменку, завоевавшую в Сочи-2014 серебро, а сегодня ставшую олимпийской чемпионкой, поздравил оргкомитет Игр, поздравим и мы.
Итак, мы уже знаем, кому досталось первое золото 14 дня. Обладательницей стала канадская фристайлистка Келси Серва, победившая в ски-кроссе.
Серебро досталось ее соотечественнице Бриттани Фелан. Бронза у швейцарки Фанни Смит.
Подробности со льда фигуристок вы можете смотреть в параллельном и подробнейшем специальном онлайне
Уже скоро на льду появится первая российская фигуристка Мария Сотскова, которая заняла лишь 12 место по итогам короткой программы.
Промежуточное же первое после двух выступлений занимает спортсменка из Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Фристайлистка Анастасия Чирцова смогла выйти в четвертьфинал, но не смогла финишировать в своем заезде. Обе россиянки закончили свои выступления на Олимпиаде.
Не забываем, что сегодня в 10:10 по московскому времени состоится полуфинальный матч нашей хоккейной сборной, которая встретится с Чехией.
Пока произвольные программы показывают спортсменки, которые заняли последние места в короткой, мы обратим внимание на другие соревнования.
Например, сейчас проходят заезды 1/8 финала в ски-кроссе. Российская фристайлистка Виктория Завадовская упала в своем заезде и не смогла выйти в четвертьфинал.
Третье место после короткой программы занимает канадская фигуристка Кейтлин Осмонд. Ей судьи поставили 78,87 балла.
Сейчас выступают девушки, которые заняли последние места в короткой программе.
А мы вспомним, что и Медведева, и Загитова откатали короткую программу с мировыми рекордами. У Жени — 81,61, у Алины — 82,92.
Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» открывает онлайн 14 дня Олимпиады. Сегодня мы ждем первую золотую медаль России, которую разыграют фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева. Произвольные программы начнутся уже совсем скоро!
Текстовая онлайн-трансляция начнется в 04:00 по московскому времени.
В Пхенчхане пройдет 14-й день Олимпиады-2018.