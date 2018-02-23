Онлайн-трансляция 14-го дня Олимпиады в Пхенчхане

ВАЖНО! У российского атлета опять обнаружен запрещенный препарат.

На этот раз допинг был обнаружен у бобслеистки Надежды Сергеевой, которая заняла 12-е место на Играх. Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков подтвердил информацию.

«13 февраля у нее была чистая проба, а в пробе, которая была сделана через пять дней, было что-то найдено», — цитирует Зубкова «СЭ».

Зубков не назвал, какое именно вещество было обнаружено.