Почему тренер сборной США по хоккею отказался пожать руку Знарку

По окончании заключительного матча группового этапа хоккейного турнира на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане между сборными России и США (4:0) произошел скандальный эпизод — наставник «звездно-полосатых» Тони Гранато якобы отказался пожимать руку главному тренеру россиян Олегу Знарку.

Реклама

По информации Inside The Games,

случилось это из-за недовольства Гранато решением своего визави выпустить в концовке встречи при крупном преимуществе в счете на большинство сильнейшую спецбригаду.

Сам Тони позднее отметил, что «ему это совсем не понравилось».

В интервью «Газете.Ru» олимпийский чемпион по хоккею Сергей Шепелев прокомментировал сканадальную ситуацию, заявив, что наставник США повел себя в данном случае неадекватно.

«Считаю, что это вообще неадекватное поведение. У россиян пока что не все складывается при игре в большинстве — и они продолжают над этим работать. В том числе и по ходу матчей. И все правильно делают: Знарок выпускает именно те два звена, которые у него действуют при игре «пять на четыре».

А со стороны наставника, получается, дальше было какое-то неадекватное решение — не пожимать руку. Но это его проблемы», — резюмировал эксперт.

Напомним, что стартовала на групповом этапе сборная России, мягко говоря, не очень впечатляюще — ведя 2:0 в начале первого периода матча со Словакией, команда умудрилась упустить все преимущество и в итоге проиграла в основное время.

Очевидно, разозлившись на самих себя, отечественные хоккеисты уже в следующем поединке турнира не оставили шансов словенцам, уничтожив тех со счетом 8:2.

А закрыли свое выступление в квартете подопечные Знарка уверенной победой на США — впечатлил в данном случае не только сам счет противостояния, но и хоккей, показанный главными фаворитами южнокорейских Игр.

Набрав шесть очков, россияне заняли первое место в группе и напрямую пробились в четвертьфинал, тогда как другим командам еще предстоит сразиться между собой в первом раунде плей-офф — именно по его итогам и станет известен соперник Ильи Ковальчука и компании на пути к полуфиналу.

Комментируя игру сборной в групповом раунде, Шепелев отметил, что ближе к завершению этапа России стали удаваться хорошее движение и качественный контроль шайбы.

«В матче с американцами было хорошее движение, но и против словенцев сыграли здорово — тоже качественно двигались, контроль шайбы в зоне атаки понравился. Ну и сами результаты матчей, конечно.

Что можно улучшить перед плей-офф? Наверное, большинство то же. Думаю, что в этом компоненте к матчам на выбывание россияне прибавят»,

— сказал он.

«Что касается поражения от словаков — в первых играх всегда бывает волнение, возможно, после полученных серьезных нагрузок в преддверии Олимпиады была некая скованность, — добавил он. — Зато сам этот неудачный результат подхлестнул, лишний раз напомнив, что к каждой из встреч нужно подходить максимально готовыми».

Схожее мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил и Евгений Зимин, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР — по его словам, неприятное поражение от Словакии пошло россиянам только на пользу.

«Это очень важный момент.

На мой взгляд, проиграли словакам мы лишь из-за недооценки соперника. Уверен, что тренеры настраивали игроков именно на способных дать бой оппонентов, однако там еще случились и две легкие шайбы на самом старте — я бы даже сказал, не особо трудовые — и вот они уже окончательно расслабили хоккеистов»,

— пояснил он.

Говоря о разгроме американцев, эксперт заявил, что в поединке со «звездно-полосатыми» подопечным Знарка гораздо лучше удавались практически все компоненты игры.

«Почему Россия победила так уверенно? За счет более сильной игры — мы катались лучше, были лучше в силовых приемах, в пас лучше действовали… Возможно, отчасти сказался и опыт — у нас в составе есть четыре крайне опытных игрока. Это Ковальчук, Павел Дацюк, Василий Кошечкин и Сергей Мозякин.

Тут дело в другом — у США на эту Олимпиаду приехала сборная, собранная даже не из университетских команд, а из тех людей, которые, так сказать, не полностью посвятили себя хоккею. Как мы раньше говорили — простые любители»,

— заключил Зимин.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».