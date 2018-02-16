Пхенчхан-2018. Россия в полуфинале хоккейного турнира! LIVE
Онлайн восьмого медального дня Олимпийских игр в Пхенчхане
На 15:09 запланирован женский финал у конькобежек на 1500 метров, на 21:24 – мужской на 1000 метров. Россию представят Семен Елистатов, Екатерина Ефременкова и Софья Просвирнова. Правда, все троим нужно пройти две стадии, только чтобы добраться до финала.
15:10. Главное события дня. Россия – США в мужском хоккее! Напомним, американцы лидируют в группе с четырьмя очками, россияне — пока третьи с тремя баллами. «Звездно-полосатым» победа обеспечит первое место и прямой выход в четвертьфинал, нам победа обеспечит разве что моральное удовлетворение, в турнирном же плане многое будет зависеть от игры словаков со словенцами.
Затем женский масс-старт в биатлоне. Он запланирован на 14:15. Здесь традиционно стартуют наши единственные биатлонистки на Играх Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.
В 14:05 – важнейший матч в женском керлинге. Россия против Японии, и нашим проигрывать уже нельзя.
А дальше у нас много интересного. В 12:30 стартует лыжная эстафета у женщин 4 по 5 километров, где сборная России (Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская) попытается зацепиться за медали.
Медальные соревнования сейчас прерываются на довольно долгое время, так что мы можем спокойно посмотреть, что у нас дальше.
Завершились последние тренировки у бобслеистов в двойках. Экипаж Алексея Стульнева показал девятое и восьмое время, двойка Максима Андрианова оба раза была за пределами двадцатки.
Фигурист Дмитрий Алиев, упавший в произвольной программе, но в целом показавший достойное выступление, заявил, что катался через боль.
«При первом падении почувствовал боль, но сейчас все уже хорошо. В голове промелькнуло: что делать? Спустя две секунды понял, что надо докатывать программу. Не важно, что что-то болит. Не сказал бы, что переволновался. Просто был немножко потерян — в себе и атмосфере. Сегодня арена не прижилась так, как вчера», — передает слова Алиева наш корреспондент.
Тренер мужской сборной России по хоккею Харийс Витолиньш поделился ожиданиями перед матчем с США.
«Спецбригады для игры в большинстве начнут в таком же составе — если что-то не получается, можно будет передернуть. Сегодня у нас хороший тест, и надо посмотреть, как это схема будет действовать против сильного соперника: если она будет показывать результат, значит, мы угадали с составом», — цитирует специалиста ТАСС.
То есть, после трех лет подготовки к ОИ и создания двух базовых клубов состав сборной так и не успели протестировать. Приходится делать это на Олимпиаде...
Продолжаются неожиданные результаты в хоккее (впрочем, неожиданными они были бы в нормальном олимпийском турнире с энхаэловцами, а в этом все топ-команды, кроме России, примерно равны по составам). Сборная Канады в группе А уступила Чехии по буллитам — 2:3.
В Пхенчхане никак не разберутся с эпидемией норовируса. Число заболевших уже увеличилось до 261, а оргкомитет вынужден был отменить предматчевые рукопожатия в хоккее.
Фигурное катание. К слову, шесть четверных от Патрика Чена — это рекорд. Никто до этого не прыгал больше пяти. Чен исполнил два флипа (один — в каскаде), два тулупа (один — в каскаде), лутц и сальхов.
И еще один керлинговый комментарий. Галина Арсенькина после поражения от американок сказала, что команде не стоит обращать внимание на турнирное положение (напомним, у России пока одна победа и три фиаско).
«Нам не стоит думать о трех поражениях в четырех матчах, если мы будем тревожиться, то вряд ли процент выполнения бросков станет лучше. Нужно выкладываться в каждой игре», — цитирует россиянку ТАСС.
Продолжаются разыгрываться олимпийские медали без нас. Швейцарская фристайлистка Сара Хеффлин стала чемпионкой Игр в слоупстайле. Серебро получила ее соотечественница Матильда Гремо. Бронза у Изабель Аткин из Великобритании.
Россиянка Анастасия Таталина показала 12-й результат.
Тем временем постоянно падающий фигурист Коляда назвал свое выступление «началом долгого пути».
«Не все получилось, но это был полезный опыт. Пускай пока такое начало, но это начало длинного и интересного пути. После командных соревнований чувствовал себя как обычно, немного отдохнул. Через день приступил работать с новыми силами, вперед и с песней», — заявил спортсмен.
Теперь к керлингу. Скип женской команды Виктория Моисеева прокомментировала поражение от американок. По ее словам, больше проигрывать россиянка нельзя.
«Меня в принципе не тревожит турнирная ситуация, потому что если будет иначе, то мы выйдем на следующую игру и ничего не сделаем. Нам необходимо выигрывать матчи, в этом плане ничего не меняется. Да, к сожалению, у нас закончился лимит поражений, но от этого наша игра не поменяется — мы всегда стараемся действовать лучше, чем мы можем», — цитирует Моисееву ТАСС.
Она также отметила, что американки победили заслуженно, выступив в некоторых моментах лучше россиянок.
Чешская сноубордистка Эстер Ледецка стала олимпийской чемпионкой, вырвав победу у австрийки Анны Файт с преимуществом 0,01 секунды. Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Лихтенштейна Тина Вайратер, принеся своей стране первую олимпийскую награду за 30 лет.
В полуфинале россиянкам, по всей видимости, будет противостоять команда США, которой они уступили на групповом этапе со счетом 0:5.
События разворачивались следующим образом. Анна Шохина открыла счет на восьмой минуте, однако к середине второго отрезка швейцарки не только сравняли счет, но и вышли вперед усилиями Алины Мюллер и Лары Сталдер. Правда, лидировали они лишь две минуты. Еще до конца периода Виктория Кулишова и Лиана Ганеева склонили чашу весов в сторону России, а в заключительной трети Елена Дергачева, Анна Шохина и Ольга Сосина довели дело до разгрома.
ВОТ ЭТО ДА! Российские хоккеистки, проигравшие три матча группового этапа с общей разницей 1:15, разгромили Швейцарию в четвертьфинале олимпийского турнира — 6:2.
Итоги в турнире мужчин в фигурном катании: Золото — Юдзуру Ханю (Япония); серебро — Сому Уно (Япония); бронза — Хавьер Фернадес (Испания). Россияне Дмитрий Алиев и Михаил Коляда остались седьмым и восьмым.
202,73 за произвольную и 306,90 в сумме. Уно занимает третье место в произвольной и общее второе!
Просто потрясающий прокат от Сомы Уно! Пять четверных прыжков, мягкие, четкие элементы. Один только прыжок не выполнил, но по технике получил больше Ханю даже!
И последний участник — японец Сема Уно!
Фернандес — второй! Это медаль Испании в фигурном катании. Фантастика! 305,24 сумма у Фернандеса.
Нигде не ошибся Хавьер, но исполнил только два четверных, а Ханю — четыре. Интрига!
Человек, который может огорчить Ханю — Хавьер Фернандес на льду!
Выходит в лидеры Ханю — 317,85 балла. Но произвольная программа оценена в 206,17.
Завершился матч по керлингу Россия — США. И американки все-таки одержали победу в экстра-энде со счетом 7:6. Надо собираться нашим девушкам — так можно и до плей-офф не дойти. Три поражения в четырех матчах у россиянок.
Всего за две недели до Игр залечил травму Ханю, и такие два проката. Настоящий гений!
Не железный Ханю — два степ-аута сделал. Ждем оценок!
Лидер на льду — великий и ужасный Юдзуру Ханю.
На шестое место опустился Чан по сумме баллов — 263,43 балла.
Это может быть последний прокат трехкратного чемпиона мира в карьере. Он заявлял, что после Олимпиады собирался завершать карьеру. Великий фигурист, который, наконец, стал в этом году олимпийским чемпионом в составе сборной.
Не хватило канадского ветерана на четыре проката. Две ошибки допустил Патрик сегодня.
Сделал каскад 4-3, но упал с четверного тулупа Чан.
Канадец Патрик Чан выступает.
Все исполнил идеально кроме одного четверного тулупа. 194,45 получает за программу Боян. Но он опережает Чена по сумме всего на 0,42 балла — 297,77 балла.
Четыре четверных прыгал Боян, с одного упал — с четверного тулупа.
Цзынь Боян на льду. Четвертый после короткой программы.
Расстроен Дмитрий. Но какие его годы — 18 лет всего! 267,51 сумма у Алиева, и он опережает Коляду в борьбе за третье место.
Эх, не выдержали нервы у Алиева. Два падения случилось. А ведь начал здорово с каскада 4-3, но упал с четверного тулупа и было заметно, что очень больно упал.
Дмитрий Алиев! Лидер российской команды в 18 лет. Болеем!
Натан Чен продолжает лидировать после двух прокатов, и уже в шаге от шестерки сильнейших. Винсент Чжоу — второй, Коляда — третий.
Представляем группу сильнейших. Дмитрий Алиев (Россия), Цзынь Боян (Китай), Патрик Чан (Канада), Юдзуру Ханю (Япония), Хавьер Фернандес (Испания), Сема Уно (Япония).
Четвертая сумма у 28-летнего ветерана — 259,36 балла.
Без четверных выступил Риппон. Зато красиво.
Американец Адам Риппон завершает третью группу.
246,07 получает в сумме Бржезина. Это девятый результат.
Расстроен Бржезина. Обидное падение допустил в конце программы, а заявлен был всего один четверной.
Михал Бржезина из Чехии на льду.
За счет компонентов получает 177,56 за программу Коляда, общая сумма — 264,25. Треть место.
Совершенно не готов в Олимпиаде Коляда. Куча, ошибок, два падения, степ-ауты.
И внимание! Михаил Коляда!
Да уж! ЗАмечательные оценки. 192,16 за программу, и сумма — 276,69. Второе место!
Шикарно прокатал программу Чжоу! Два четверных лутца 17-летний американец сделал. Были помарки — степ-аут, недокрут. Но все равно блестяще. Вот это поколение у американцев — 18-летний Чен и 17-летний Чжоу.
Эшли Вагнер шутит над своим соотечественником: «Просто случайный четверной».
Винсент Чжоу из США. Первый в истории фигурист, исполнивший на Олимпиаде четверной лутц.
А Мессинг смог показать третью сумму баллов — 255,43.
Падений не было у Мессинга, но он не выполнил много заявленных элементов. Тольо один четверной в каскаде 4-2 прыгнул.
Канадец Киган Мессинг а образе Чарли Чаплина выступает.
Четвертая сумма у Хенжрикса — 248,95 балла.
Молодец Хендрикс. Не стал исполнять четверные прыжки, зато избежал ошибок и произвел приятное впечатление.
Завершилась разминка, и бельгиец Хендрикс на льду.
Уверен на сто процентов, что Натан Чен останется лидером после этой группы.
Возвращаемся на каток. Идет представление третьй группы. Йорик Хендрик (Бельгия), Киган Мессинг (Канада), Винсент Чжоу (США), Михаил Коляда (Россия), Михал Бржезина (Чехия), Адам Риппон (США).
Завершилась квалификация у фристайлисток в слоупстайле, и Анастасия Таталина прошла в основные соревнования с восьмым результатом. Лана Прусакова не пробилась в 12 сильнейших, показав 14-ю сумму баллов.
Наступил перерыв на 15 минут у фигуристов на заливку льда.
После 12 участников лидирует Натан Чен с суммой 297,35. Далее два израильтянина — Быченко (257,01) и Самохин (251,44).
Керри опустился на восьмое итоговое место — 233,81 балла.
Сравняли россиянки счет в керлинге — 6:6! Нас ждет экстра-энд.
Не получилась программа у австралийца. Мало чистых элементов у него было.
А тем временем в керлинге упорнейшая борьба. Идет десятый энд, 6:5 в пользу США, но у россиянок в последнем энде хаммер. Должны как минимум переводить матч в экстра-энд наши девушки.
Завершает вторую группу Брендан Керри из Австралии.
Личный рекорд устанавливает юный Ча — 165,16 баллов. И четвертая сумма у него — 248,59.
Допустил все-таки ошибку на четверном акселе Ча, но он уже прыгнул выше голову. Юному корейцу всего 16 лет — он родился в 2001 году.
Джун Хван Ча из Южной Кореи на льду.
У Мишы Ге четвертая сумма — 244,94 балла.
Без четверных откатал Ге. И ошибок не избежал.
Миша Ге из Узбекистана на льду.
Поразительно! 215,08 за произвольную программу — личный рекорд. Общая сумма — 297,35. Это уверенное первое место. Как же жаль, что он провалил короткую программу. А так боролся бы за медали.
ШЕСТЬ! Ровно столько четверных прыжков исполнил Чен в программе. ПЯТЬ! Ровно столько четверных ЧИСТО исполнил Натан! На шестом было приземление с касанием двух рук.
Ну сейчас если все получится, будет настоящая феерия. Натан Чен на льду.
И Самохин устанавливает личный рекорд — 170,75 балла. Вторая сумма у него — 251,44.
А в керлинге настоящая битва. За два энда до конца счет 5:5 в матче Россия — США.
И еще один израильский фигурист Даниэль Самохин на льду.
Другой уровень совершенно! 172,88 за программу, и первая сумма — 257,01. Это его личный рекорд.
Но судьи придерутся. Тройной аксель на пересмотре — тяжелое приземление было.
Здорово! Четверной тулуп и каскад 4-3 получились у Быченко!
Серебряный медалист чемпионата Европы Алексей Быченко открывает вторую группу под арию из оперы Леонкавалло «Паяцы».
А после первой группы тройка выглядит следующим образом: Танака, Васильев, Риццо.
Начинается разминка второй группы. Алексей Быченко и Даниэль Самохин из Израиля, Натан Чен (США), Миша Ге (Узбекистан), Джун Хван Ча (Южная Корея), Брендан Керри (Австралия). Один из претендентов на медали Натан Чен провалил свою короткую программу и оказался во второй группе. Выбираться отсюда ему трудно.
204,57 и последнее место у Квителашвили.
Ничего не получается у Мориса. Уже три падения.
И завершает первую группу Морис Квителашвили из Грузии.
Танака тем временем выходит в лидеры — 244,83 балла. Не без ошибок, но лучше, чем в командных соревнованиях.
А наши девушки сравняли счет с американками. ошиблась скип Нина Рот (не Нино Рота) в последнем броске.
Кейдзи Танака будет кататься под музыки Нино Роты.
Почти ничего не получилось у Яня. Последний результат — 213,01 балла. А ведь в 2012 году был чемпионом мира среди юниоров. Но во взрослых пока не оправдывает надежды.
Китаец Хань Янь на льду.
Последний результат у Фентца — 214,55.
Наошибался немец. Степ-аут был, приземление на две ноги было, и в конце одинарный аксель получился всего лишь.
Не очень хороши что-то дела у наших девушек в керлинге. 3:4 проигрывают россиянки после пяти эндов, а в шестом у американок хаммер.
Пауль Фентц из Германии выступает под музыку из сериала «Игра престолов».
Общая сумма у Риццо - 232,41 и это худе, чем у Васильева, хотя произвольную программу он выиграл.
Молодец итальянец! Не заявлял четверные, зато исполнил чисто прокат уже в четвертый раз на Играх — он участвовал в командных соревнованиях.
Итальянец Маттео Риццо на льду.
Всего 155,06 за программу получает подопечный Стефана Ламбьеля, и общая сумма составила 234,58 балла.
И испортил тройной аксель — сделал двойной и умудрился упасть.
Пока все неплохо у Дениса. Но не исполнил он четверной тулуп — единственный четверной прыжок в программе. Получился вместо него тройной.
Представляют первую группу участников. Денис Васильев (Латвия), Маттео Риццо (Италия), Пауль Фентц (Германия), Хань Янь (Китай), Кейлзи Танака (Япония), Морис Квителашвили (Грузия).
Закончилась разминка, и Денис Васильев открывает соревнования.
Всего 24 спортсмена выступят сегодня. Они поделены на четыре группы по шесть человек. Дмитрий Алиев с пятым результатом попал в группу сильнейших, а Михаил Коляда с восьмым — в предпоследнюю разминку.
А мы перемещаемся на ледовую арену «Каннын», где уже с минуты на минуту начнется произвольная программа у фигуристов.
Не получилось отзащищаться у наших девушек, и проиграли они два камня в энде. 3:2 счет в матче в пользу США.
В керлинге у американок преимущество в доме составляет три камня. Но все они расположены близко друг к другу и мощным броском их можно разбросать.
Продолжим знакомиться с расписанием дня. В 5 утра по Москве начнется супер-гигант у женщин, и и внимание всего мира будет обращено на великую американку Линдси Вонн — олимпийскую чемпионку, чемпионку мира и победительницу 81 этапа Кубка мира. Россиянки в Super-G стартовать не будут.
Так и есть! Россия выигрывает два камня и ведет в матче со счетом 2:1.
Во втором энде в керлинге дело может прийти к »+2» в пользу российской команды.
В то же время стартует квалификация по фристайлу в дисциплине слоупстайл. И там выйдут на старте две российские спортсменки Лана Прусакова и Анастасия Таталина. Финал слоупстайла начнется в 7.00 мск.
Пока девушки толко начинают второй энд в своем матче, познакомимся с ближайшими планами восьмого олимпийского дня. В 4.00 мск начнется произвольная программа у мужчин в фигурном катании. После первого дня лидирует японец Юдзуру Ханю, на втором месте испанец Хавьер Фернандес, второй представитель Японии Сема Уно замыкает тройку сильнейших. Россиянин Дмитрий Алиев располагается на пятой позиции, установив прекрасный личный рекорд — 98,98 балла.
Завершился энд победой США в один камень, но теперь последний камень во втором энде будет у россиянок.
Долго обе команды занимались тейк-аутами чужих камней, пока нашим девушкам не удалось завести свой за гард, на что американски ответили постановочным броском прямо в «кнопку».
Положение в турнире двух команд одинаковое после трех матчей — по два поражения и одной победе. Однако наши девушки сыграли почти со всеми сильнейшими сборными, уступив британкам и шведкам, а американки проиграли, например, не самой сильной команде Японии. Поэтому под конец россиянки должны накатить. И в этом матче они рассматриваются в качестве фаворитов.
И у нас нет времени брать разгон, потому что в эти самые мгновения уже начинается матч группового турнира по керлингу Россия — США.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции восьмого дня Олимпиады-2018.