Онлайн восьмого медального дня Олимпийских игр в Пхенчхане

Новости Календарь Об Олимпиаде Хроника Хоккей
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раздела Спорт
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Камиль Стох
3
Давид Кубаки
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
9:3
закончен
03:05
Канада Норвегия
6:9
закончен
03:05
Южная Корея Финляндия
9:4
закончен
03:05
Китай Швейцария
5:7
закончен
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:05
Финляндия Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
Южная Корея Китай
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:3
4:3
закончен
14:05
США Канада
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:6
4:6
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Сома Уно
2
Алексей Быченко
3
Патрик Чан
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Анди Нод
3
Морган Шилд
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Тарасова/Морозов
2
Дюамель/Рэдфорд
3
Савченко/Массо
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Александр Смышляев
3
Дмитрий Райхерд
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Закончен
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 3:8
3:8
закончен
02:35
США Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:9
4:9
закончен
02:35
Китай Канада
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:10
4:10
закончен
02:35
Россия Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 7:5
7:5
закончен
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 8:2
8:2
закончен
07:35
Китай Россия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
07:35
США Южная Корея
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 1:9
1:9
закончен
07:35
Швейцария Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:40
Закончен
1
Маркус Клевеланд
2
Карлос Гарсия Найт
3
Себастьен Тутан
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
Закончен
1
Шарлотт Калла
2
Марит Бьорген
3
Криста Пярмякоски
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Шандор Лю Шаолинь
2
Самуэль Жирар
3
Семен Елистратов
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Феликс Лох
3
Йоханнес Людвиг
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:44
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Яра ван Керкхоф
3
Бьянка Вальтер
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Карлейн Ахтеректе
2
Ирен Вюст
3
Антойнетте де Йонг
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Марте Олсбу
3
Вероника Виткова
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 14:21
Закончен
1
Семен Елистратов
2
Шарль Амьен
3
Си Юра
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 14:52
Закончен
1
Южная Корея
2
Канада
3
Венгрия
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 14:55
Закончен
1
Феликс Лох
2
Крис Мэздзер
3
Роман Репилов
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 15:22
Закончен
1
Лим Хе Джун
2
Шинки Кнегт
3
Семен Елистратов
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
03:05
Норвегия Финляндия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:2
7:2
закончен
03:05
Южная Корея Россия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:05
Россия Канада
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 2:8
2:8
закончен
14:05
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Норвегия США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 3:10
3:10
закончен
14:05
Финляндия Китай
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:10
5:10
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Япония Швеция
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 1:2
1:2
закончен
15:10
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 8:0
8:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
М.Сибутани/А.Сибутани
3
Боброва/Соловьёв
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Редмонд Джерард
2
Максенс Парро
3
Марк Макморрис
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Евгения Медведева
2
Каролина Костнер
3
Кейтлин Осмонд
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Юка Фудзимори
3
Зои Садовски-Синнотт
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 07:40
Закончен
1
Дюамель / Рэдфорд
2
Маркей / Готарек
3
Забияко / Энберт
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Симен Хегстад Крюгер
2
Мартин Йонсруд Сундбю
3
Ханс Кристер Холунд
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
Закончен
1
Свен Крамер
2
Тед-Ян Блумен
3
Сверре Лунде Педерсен
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Тесс Джонсон
2
Екатерина Столярова
3
Джакара Энтони
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:00
Закончен
1
Крис Мэздзер
2
Феликс Лох
3
Доминик Фишналлер
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Арнд Пайффер
2
Михал Крчмарж
3
Доминик Виндиш
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Жюстин Дюфур-Лапуант
2
Джелин Кауф
3
Китон Маккарго
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Анди Нод
2
Бриттени Кокс
3
Перрин Лаффон
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:45
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Крис Мэздзер
3
Йоханнес Людвиг
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Жюстин Дюфур-Лапуант
3
Юлия Галышева
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 3:9
3:9
закончен
03:05
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швейцария Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 9:8
9:8
закончен
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 8:3
8:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 1:3
1:3
закончен
15:10
Канада Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 5:0
5:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Патрик Чан
2
Михаил Коляда
3
Адам Риппон
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 05:10
Закончен
1
Алина Загитова
2
Мирай Нагасу
3
Габриэль Дэйлман
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 05:15
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Лори Блуин
3
Энни Рукаярви
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 06:20
Закончен
1
Вирту / Мойр
2
Сибутани / Сибутани
3
Боброва / Соловьев
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:06
Закончен
1
Канада
2
Россия
3
США
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Харуна Мацумото
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Анастасия Кузьмина
3
Анаис Бескон
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Чжэй Ву Чой
2
Виньяр Слоттен
3
Кэйси Андринга
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Алекс Гоф
3
Татьяна Хюфнер
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
Закончен
1
Мартен Фуркад
2
Себастиан Самуэльссон
3
Бенедикт Долль
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Сё Эндо
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:15
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
Закончен
1
Ирен Вюст
2
Михо Такаги
3
Маррит Ленстра
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Даити Хара
2
Микаэль Кингсбери
3
Кэйси Андринга
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
Закончен
1
Марен Лундбю
2
Катарина Альтаус
3
Сара Таканаси
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Канада Норвегия
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:4
8:4
закончен
14:05
Россия Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 3:1
3:1
закончен
15:10
Швеция Южная Корея
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:0
8:0
закончен
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Ариэл Голд
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Закончен
1
Томас Дрессен
2
Аксель Лунд Свиндаль
3
Маттиас Майер
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Закончен
1
Шон Уайт
2
Скотти Джеймс
3
Аюми Хирано
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Алексис Пинтюро
3
Виктор Мюффа-Жанде
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Криста Пярмякоски
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:05
Закончен
1
Ристоматти Хакола
2
Йоханнес Хесфлот Клебо
3
Александр Большунов
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Фань Кэсинь
3
Хань Юй Тун
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:26
Закончен
1
Самуэль Жирар
2
Семен Елистратов
3
Кейта Ватанабэ
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Татьяна Хюфнер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Хейди Венг
3
Сэйди Бьорнсен
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Кьелд Нёйс
2
Патрик Руст
3
Мин Сок Ким
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:11
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Арианна Фонтана
3
Софья Просвирнова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:31
Закончен
1
Александр Большунов
2
Ристоматти Хакола
3
Ийво Нисканен
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 14:32
Закончен
1
Южная Корея
2
Венгрия
3
США
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:00
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:01
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Джессика Диггинс
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 15:07
Закончен
1
Арианна Фонтана
2
Яра ван Керкхоф
3
Ким Бутен
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:12
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:25
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Юлия Белорукова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:38
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/13/a_11647711.shtml 8:4
8:4
закончен
Керлинг
Микст. Финал
14:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 10:3
10:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 4:1
4:1
закончен
15:10
США Россия
5:0
5:0
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Словакия Россия
3:2
закончен
закончен
США Словения
2:3 (ОТ)
закончен
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Суй/Цун
2
Тарасова/Морозов
3
Дюамель/Рэдфорд
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Закончен
1
Шон Уайт
2
Скотти Джеймс
3
Чейз Джоси
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:30
Закончен
1
Франц-Йозеф Рерль
2
Ярль Магнус Рийбер
3
Акито Ватабе
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 12:00
Закончен
1
Эрик Френцель
2
Акито Ватабе
3
Лукас Клапфер
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
Закончен
1
Йорин Тер Морс
2
Нао Кодайра
3
Михо Такаги
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Вендль / Арльт
2
Пенц / Фишлер
3
Эггерт / Бенекен
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Вендль / Арльт
2
Пенц / Фишлер
3
Эггерт / Бенекен
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:9
5:9
закончен
03:05
Канада Италия
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:3
5:3
закончен
03:05
Южная Корея США
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 7:11
7:11
закончен
03:05
Швейцария Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 10:5
10:5
закончен
08:05
Россия Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 3:10
3:10
закончен
08:05
Дания Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 3:9
3:9
закончен
08:05
Швейцария Китай
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 2:7
2:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Южная Корея Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 2:7
2:7
закончен
14:05
Швейцария Италия
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 4:7
4:7
закончен
14:05
Норвегия Япония
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 4:6
4:6
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 1:2
1:2
закончен
10:40
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 1:4
1:4
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Финляндия Германия
5:2
закончен
закончен
Норвегия Швеция
0:4
закончен
закончен
Чехия Южная Корея
2:1
закончен
закончен
Швейцария Канада
1:5
закончен
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Мануэла Мельгг
2
Микаэла Шиффрин
3
Федерика Бриньоне
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Никита Трегубов
3
Аксель Юнг
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
Закончен
1
Савченко/Массо
2
Суй/Цун
3
Дюамель/Рэдфорд
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
Закончен
1
Пьер Вольтье
2
Омар Визинтин
3
Рехино Эрнандес
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Закончен
1
Аксель Лунд Свиндаль
2
Кьетил Янсруд
3
Бит Фойц
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Мартинс Дукурс
3
Доминик Парсонс
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
Закончен
1
Николай Олюнин
2
Алекс Пуллин
3
Мишель Годино
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Закончен
1
Микаэла Шиффрин
2
Рагнхильд Мовинкель
3
Федерика Бриньоне
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
Закончен
1
Николай Олюнин
2
Алекс Пуллин
3
Кэмерон Болтон
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
Закончен
1
Алекс Пуллин
2
Джаррид Хьюз
3
Пьер Вольтье
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
Закончен
1
Пьер Вольтье
2
Джаррид Хьюз
3
Рехино Эрнандес
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
Закончен
1
Рагниль Хага
2
Шарлотт Калла
3
Марит Бьорген
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 11:15
Закончен
1
Ханна Эберг
2
Анастасия Кузьмина
3
Лаура Дальмайер
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Закончен
1
Александра Орлова
2
Анна Гуськова
3
Мэнтао Сюй
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Тед-Ян Блумен
2
Йоррит Бергсма
3
Никола Тумолеро
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:20
Закончен
1
Йоханнес Бё
2
Яков Фак
3
Доминик Ландертингер
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Закончен
1
Алла Цупер
2
Фаньюй Кун
3
Лора Пил
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
Закончен
1
Германия
2
Канада
3
Австрия
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:8
6:8
закончен
03:05
Дания Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:8
5:8
закончен
03:05
Китай Россия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Великобритания США
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 4:7
4:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 9:10
9:10
закончен
08:05
Норвегия Канада
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 4:7
4:7
закончен
08:05
Великобритания Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:5
6:5
закончен
08:05
Дания Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 7:9
7:9
закончен
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Канада Швеция
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
США Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:6
5:6
закончен
14:05
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 1:2
1:2
закончен
10:40
Россия Финляндия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 1:5
1:5
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
США Словакия
2:1
закончен
закончен
Россия Словения
8:2
закончен
закончен
Финляндия Норвегия
5:1
закончен
закончен
Швеция Германия
1:0
закончен
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Мартинс Дукурс
3
Доминик Парсонс
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Венди Холденер
2
Фрида Хансдоттер
3
Анна Свенн-Ларссон
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Юдзуру Ханю
2
Хавьер Фернандес
3
Сома Уно
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Зои Бергерманн
2
Кристина Пауль
3
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
Закончен
1
Маттиас Майер
2
Бит Фойц
3
Кьетил Янсруд
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:15
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Никита Трегубов
3
Доминик Парсонс
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
Закончен
1
Хлоэ Треспёш
2
Кристина Пауль
3
Раффаэлла Брутто
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
Закончен
1
Микела Мойоли
2
Хлоэ Треспёш
3
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
Закончен
1
Микела Мойоли
2
Жулия Перейра де Соуза Мабило
3
Ева Самкова
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:15
Закончен
1
Фрида Хансдоттер
2
Венди Холденер
3
Катарина Галльхубер
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
Закончен
1
Дарио Колонья
2
Симен Хегстад Крюгер
3
Денис Спицов
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Закончен
1
Анна Гуськова
2
Мэнтао Сюй
3
Алла Цупер
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Эсме Виссер
2
Мартина Сабликова
3
Наталья Воронина
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Элизабет Ярнолд
2
Жаклин Леллинг
3
Янина Флок
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Закончен
1
Фаньюй Кун
2
Синь Чжан
3
Лора Пил
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:52
Закончен
1
Анна Гуськова
2
Синь Чжан
3
Фаньюй Кун
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Жаклин Леллинг
2
Янина Флок
3
Элизабет Ярнолд
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Роберт Юханссон
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Рею Кобаяси
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 4:6
4:6
закончен
03:05
Норвегия Южная Корея
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швеция США
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 10:4
10:4
закончен
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 9:8
9:8
закончен
08:05
Южная Корея Швейцария
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:5
7:5
закончен
08:05
Швеция Россия
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:4
5:4
закончен
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:6
5:6
закончен
14:05
Швеция Великобритания
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 8:6
8:6
закончен
14:05
Дания США
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:9
5:9
закончен
14:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:6
7:6
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Канада Чехия
2:3 (Б)
закончен
10:40
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
15:10
Россия США
–:–
скоро
15:10
Словения Словакия
–:–
скоро
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Юдзуру Ханю
2
Сома Уно
3
Хавьер Фернандес
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Эмма Дальстрём
2
Тириль Шостад Кристиансен
3
Юханне Килли
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
Закончен
1
Эстер Ледецка
2
Анна Файт
3
Тина Вайратер
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Закончен
1
Сара Хеффлин
2
Матильда Гремо
3
Изабель Аткин
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Скоро
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Скоро
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
Скоро
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:8
7:8
закончен
03:05
Россия США
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Япония Китай
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Дания Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml —:—
—:—
online
08:05
Швейцария Норвегия
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml —:—
—:—
online
08:05
Канада Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml —:—
—:—
online
08:05
Япония Италия
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml —:—
—:—
online
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
–:–
скоро
14:05
Китай Дания
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Великобритания
–:–
скоро
14:05
США Канада
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Россия Швейцария
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:2
6:2
закончен
10:40
Финляндия Швеция
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
Германия Норвегия
–:–
скоро
10:40
Чехия Швейцария
–:–
скоро
15:10
Канада Южная Корея
–:–
скоро
15:10
Швеция Финляндия
–:–
скоро
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
Скоро
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
Скоро
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
–:–
скоро
03:05
США Япония
–:–
скоро
03:05
Швейцария Канада
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
–:–
скоро
08:05
Канада Швейцария
–:–
скоро
08:05
Китай Южная Корея
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
–:–
скоро
14:05
Дания Южная Корея
–:–
скоро
14:05
Италия Великобритания
–:–
скоро
14:05
США Норвегия
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
скоро
10:40
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
скоро
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
–:–
скоро
03:05
Япония Канада
–:–
скоро
03:05
Швеция Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Россия Швейцария
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
12:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
–:–
скоро
08:05
Швеция Швейцария
–:–
скоро
08:05
США Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания Дания
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
–:–
скоро
14:05
Дания Россия
–:–
скоро
14:05
Китай США
–:–
скоро
14:05
Япония Швеция
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
QP1 | Квалификация
–:–
скоро
10:40
QP2 | Квалификация
–:–
скоро
15:10
QP3 | Квалификация
–:–
скоро
15:10
QP4 | Квалификация
–:–
скоро
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Скоро
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
Скоро
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
Скоро
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
–:–
скоро
03:05
Япония Канада
–:–
скоро
03:05
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
03:05
Италия Швеция
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
–:–
скоро
08:05
США Южная Корея
–:–
скоро
08:05
Великобритания Япония
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
–:–
скоро
14:05
Норвегия Италия
–:–
скоро
14:05
Япония Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 7-е место
–:–
скоро
10:40
Женщины. Матч за 5-е место
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
QF1 | 1/4 финала
–:–
скоро
10:40
QF2 | 1/4 финала
–:–
скоро
15:10
QF3 | 1/4 финала
–:–
скоро
15:10
QF4 | 1/4 финала
–:–
скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
–:–
скоро
03:05
Швеция Китай
–:–
скоро
03:05
Швейцария Дания
–:–
скоро
03:05
Канада Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания США
–:–
скоро
08:05
Швеция Норвегия
–:–
скоро
08:05
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
–:–
скоро
14:05
Швейцария Япония
–:–
скоро
14:05
Россия Канада
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Женщины. Матч за 3-е место
–:–
скоро
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:27
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
Скоро
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Женщины. Финал
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
10:40
SF1 | 1/2 финала
–:–
скоро
15:10
SF2 | 1/2 финала
–:–
скоро
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
скоро
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
15:10
F3 | За 3-е место
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 06:58
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 07:04
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
07:10
F1 | Финал
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
Скоро
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Скоро
Хоккей
Женщины
03:05
Женщины. Финал
–:–
скоро
Полное расписание

Пхенчхан-2018. Россия в полуфинале хоккейного турнира! LIVE

Онлайн восьмого медального дня Олимпийских игр в Пхенчхане

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Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда стали седьмым и восьмым в соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2018, а женская сборная России по хоккею вышла в полуфинал, разгромив швейцарскую команду. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию восьмого дня Олимпийских игр в Пхенчхане.
Трансляция
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09:34

На 15:09 запланирован женский финал у конькобежек на 1500 метров, на 21:24 – мужской на 1000 метров. Россию представят Семен Елистатов, Екатерина Ефременкова и Софья Просвирнова. Правда, все троим нужно пройти две стадии, только чтобы добраться до финала.

Российский шорт-трекист Семен Елистратов, 10 февраля 2018 года

09:32

15:10. Главное события дня. Россия – США в мужском хоккее! Напомним, американцы лидируют в группе с четырьмя очками, россияне — пока третьи с тремя баллами. «Звездно-полосатым» победа обеспечит первое место и прямой выход в четвертьфинал, нам победа обеспечит разве что моральное удовлетворение, в турнирном же плане многое будет зависеть от игры словаков со словенцами.

Во время матча группового этапа на XXIII зимних Олимпийских играх по хоккею: Словакия — Россия, 14 февраля 2018 года

09:31

Затем женский масс-старт в биатлоне. Он запланирован на 14:15. Здесь традиционно стартуют наши единственные биатлонистки на Играх Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева на индивидуальной гонке Игр-2018

09:29

В 14:05 – важнейший матч в женском керлинге. Россия против Японии, и нашим проигрывать уже нельзя.

09:28

А дальше у нас много интересного. В 12:30 стартует лыжная эстафета у женщин 4 по 5 километров, где сборная России (Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская) попытается зацепиться за медали.

09:27

Медальные соревнования сейчас прерываются на довольно долгое время, так что мы можем спокойно посмотреть, что у нас дальше.

09:17

Завершились последние тренировки у бобслеистов в двойках. Экипаж Алексея Стульнева показал девятое и восьмое время, двойка Максима Андрианова оба раза была за пределами двадцатки.

09:11

Фигурист Дмитрий Алиев, упавший в произвольной программе, но в целом показавший достойное выступление, заявил, что катался через боль.

«При первом падении почувствовал боль, но сейчас все уже хорошо. В голове промелькнуло: что делать? Спустя две секунды понял, что надо докатывать программу. Не важно, что что-то болит. Не сказал бы, что переволновался. Просто был немножко потерян — в себе и атмосфере. Сегодня арена не прижилась так, как вчера», — передает слова Алиева наш корреспондент.

Российский фигурист Дмитрий Алиев

09:04

Тренер мужской сборной России по хоккею Харийс Витолиньш поделился ожиданиями перед матчем с США.

«Спецбригады для игры в большинстве начнут в таком же составе — если что-то не получается, можно будет передернуть. Сегодня у нас хороший тест, и надо посмотреть, как это схема будет действовать против сильного соперника: если она будет показывать результат, значит, мы угадали с составом», — цитирует специалиста ТАСС.

То есть, после трех лет подготовки к ОИ и создания двух базовых клубов состав сборной так и не успели протестировать. Приходится делать это на Олимпиаде...

Старший тренер ХК "Динамо" Харийс Витолиньш и главный тренер ХК "Динамо" Олег Знарок

08:57

Продолжаются неожиданные результаты в хоккее (впрочем, неожиданными они были бы в нормальном олимпийском турнире с энхаэловцами, а в этом все топ-команды, кроме России, примерно равны по составам). Сборная Канады в группе А уступила Чехии по буллитам — 2:3.

08:54

В Пхенчхане никак не разберутся с эпидемией норовируса. Число заболевших уже увеличилось до 261, а оргкомитет вынужден был отменить предматчевые рукопожатия в хоккее.

08:51

Фигурное катание. К слову, шесть четверных от Патрика Чена — это рекорд. Никто до этого не прыгал больше пяти. Чен исполнил два флипа (один — в каскаде), два тулупа (один — в каскаде), лутц и сальхов.

Нэйтан Чен

08:48

И еще один керлинговый комментарий. Галина Арсенькина после поражения от американок сказала, что команде не стоит обращать внимание на турнирное положение (напомним, у России пока одна победа и три фиаско).

«Нам не стоит думать о трех поражениях в четырех матчах, если мы будем тревожиться, то вряд ли процент выполнения бросков станет лучше. Нужно выкладываться в каждой игре», — цитирует россиянку ТАСС.

08:45

Продолжаются разыгрываться олимпийские медали без нас. Швейцарская фристайлистка Сара Хеффлин стала чемпионкой Игр в слоупстайле. Серебро получила ее соотечественница Матильда Гремо. Бронза у Изабель Аткин из Великобритании.

Россиянка Анастасия Таталина показала 12-й результат.

08:42

Тем временем постоянно падающий фигурист Коляда назвал свое выступление «началом долгого пути».

«Не все получилось, но это был полезный опыт. Пускай пока такое начало, но это начало длинного и интересного пути. После командных соревнований чувствовал себя как обычно, немного отдохнул. Через день приступил работать с новыми силами, вперед и с песней», — заявил спортсмен.

Фигурист Михаил Коляда

08:39

Теперь к керлингу. Скип женской команды Виктория Моисеева прокомментировала поражение от американок. По ее словам, больше проигрывать россиянка нельзя.

«Меня в принципе не тревожит турнирная ситуация, потому что если будет иначе, то мы выйдем на следующую игру и ничего не сделаем. Нам необходимо выигрывать матчи, в этом плане ничего не меняется. Да, к сожалению, у нас закончился лимит поражений, но от этого наша игра не поменяется — мы всегда стараемся действовать лучше, чем мы можем», — цитирует Моисееву ТАСС.

Она также отметила, что американки победили заслуженно, выступив в некоторых моментах лучше россиянок.

08:22

Чешская сноубордистка Эстер Ледецка стала олимпийской чемпионкой, вырвав победу у австрийки Анны Файт с преимуществом 0,01 секунды. Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Лихтенштейна Тина Вайратер, принеся своей стране первую олимпийскую награду за 30 лет.

08:36

В полуфинале россиянкам, по всей видимости, будет противостоять команда США, которой они уступили на групповом этапе со счетом 0:5.

08:27

События разворачивались следующим образом. Анна Шохина открыла счет на восьмой минуте, однако к середине второго отрезка швейцарки не только сравняли счет, но и вышли вперед усилиями Алины Мюллер и Лары Сталдер. Правда, лидировали они лишь две минуты. Еще до конца периода Виктория Кулишова и Лиана Ганеева склонили чашу весов в сторону России, а в заключительной трети Елена Дергачева, Анна Шохина и Ольга Сосина довели дело до разгрома.

08:23

ВОТ ЭТО ДА! Российские хоккеистки, проигравшие три матча группового этапа с общей разницей 1:15, разгромили Швейцарию в четвертьфинале олимпийского турнира — 6:2.

08:20

Итоги в турнире мужчин в фигурном катании: Золото — Юдзуру Ханю (Япония); серебро — Сому Уно (Япония); бронза — Хавьер Фернадес (Испания). Россияне Дмитрий Алиев и Михаил Коляда остались седьмым и восьмым.

08:15

202,73 за произвольную и 306,90 в сумме. Уно занимает третье место в произвольной и общее второе!

08:10

Просто потрясающий прокат от Сомы Уно! Пять четверных прыжков, мягкие, четкие элементы. Один только прыжок не выполнил, но по технике получил больше Ханю даже!

08:02

И последний участник — японец Сема Уно!

08:00

Фернандес — второй! Это медаль Испании в фигурном катании. Фантастика! 305,24 сумма у Фернандеса.

07:58

Нигде не ошибся Хавьер, но исполнил только два четверных, а Ханю — четыре. Интрига!

07:54

Человек, который может огорчить Ханю — Хавьер Фернандес на льду!

07:52

Выходит в лидеры Ханю — 317,85 балла. Но произвольная программа оценена в 206,17.

06:09

Завершился матч по керлингу Россия — США. И американки все-таки одержали победу в экстра-энде со счетом 7:6. Надо собираться нашим девушкам — так можно и до плей-офф не дойти. Три поражения в четырех матчах у россиянок.

07:50

Всего за две недели до Игр залечил травму Ханю, и такие два проката. Настоящий гений!

07:49

Не железный Ханю — два степ-аута сделал. Ждем оценок!

07:45

Лидер на льду — великий и ужасный Юдзуру Ханю.

07:44

На шестое место опустился Чан по сумме баллов — 263,43 балла.

07:42

Это может быть последний прокат трехкратного чемпиона мира в карьере. Он заявлял, что после Олимпиады собирался завершать карьеру. Великий фигурист, который, наконец, стал в этом году олимпийским чемпионом в составе сборной.

07:40

Не хватило канадского ветерана на четыре проката. Две ошибки допустил Патрик сегодня.

07:38

Сделал каскад 4-3, но упал с четверного тулупа Чан.

07:35

Канадец Патрик Чан выступает.

07:34

Все исполнил идеально кроме одного четверного тулупа. 194,45 получает за программу Боян. Но он опережает Чена по сумме всего на 0,42 балла — 297,77 балла.

07:30

Четыре четверных прыгал Боян, с одного упал — с четверного тулупа.

07:27

Цзынь Боян на льду. Четвертый после короткой программы.

07:26

Расстроен Дмитрий. Но какие его годы — 18 лет всего! 267,51 сумма у Алиева, и он опережает Коляду в борьбе за третье место.

07:22

Эх, не выдержали нервы у Алиева. Два падения случилось. А ведь начал здорово с каскада 4-3, но упал с четверного тулупа и было заметно, что очень больно упал.

07:17

Дмитрий Алиев! Лидер российской команды в 18 лет. Болеем!

07:11

Натан Чен продолжает лидировать после двух прокатов, и уже в шаге от шестерки сильнейших. Винсент Чжоу — второй, Коляда — третий.

07:10

Представляем группу сильнейших. Дмитрий Алиев (Россия), Цзынь Боян (Китай), Патрик Чан (Канада), Юдзуру Ханю (Япония), Хавьер Фернандес (Испания), Сема Уно (Япония).

07:09

Четвертая сумма у 28-летнего ветерана — 259,36 балла.

07:06

Без четверных выступил Риппон. Зато красиво.

07:02

Американец Адам Риппон завершает третью группу.

07:01

246,07 получает в сумме Бржезина. Это девятый результат.

06:58

Расстроен Бржезина. Обидное падение допустил в конце программы, а заявлен был всего один четверной.

06:54

Михал Бржезина из Чехии на льду.

06:53

За счет компонентов получает 177,56 за программу Коляда, общая сумма — 264,25. Треть место.

06:51

Совершенно не готов в Олимпиаде Коляда. Куча, ошибок, два падения, степ-ауты.

06:46

И внимание! Михаил Коляда!

06:45

Да уж! ЗАмечательные оценки. 192,16 за программу, и сумма — 276,69. Второе место!

06:42

Шикарно прокатал программу Чжоу! Два четверных лутца 17-летний американец сделал. Были помарки — степ-аут, недокрут. Но все равно блестяще. Вот это поколение у американцев — 18-летний Чен и 17-летний Чжоу.

06:41

Эшли Вагнер шутит над своим соотечественником: «Просто случайный четверной».

06:38

Винсент Чжоу из США. Первый в истории фигурист, исполнивший на Олимпиаде четверной лутц.

06:37

А Мессинг смог показать третью сумму баллов — 255,43.

06:33

Падений не было у Мессинга, но он не выполнил много заявленных элементов. Тольо один четверной в каскаде 4-2 прыгнул.

06:29

Канадец Киган Мессинг а образе Чарли Чаплина выступает.

06:28

Четвертая сумма у Хенжрикса — 248,95 балла.

06:25

Молодец Хендрикс. Не стал исполнять четверные прыжки, зато избежал ошибок и произвел приятное впечатление.

06:19

Завершилась разминка, и бельгиец Хендрикс на льду.

06:14

Уверен на сто процентов, что Натан Чен останется лидером после этой группы.

06:12

Возвращаемся на каток. Идет представление третьй группы. Йорик Хендрик (Бельгия), Киган Мессинг (Канада), Винсент Чжоу (США), Михаил Коляда (Россия), Михал Бржезина (Чехия), Адам Риппон (США).

06:04

Завершилась квалификация у фристайлисток в слоупстайле, и Анастасия Таталина прошла в основные соревнования с восьмым результатом. Лана Прусакова не пробилась в 12 сильнейших, показав 14-ю сумму баллов.

06:00

Наступил перерыв на 15 минут у фигуристов на заливку льда.

05:57

После 12 участников лидирует Натан Чен с суммой 297,35. Далее два израильтянина — Быченко (257,01) и Самохин (251,44).

05:56

Керри опустился на восьмое итоговое место — 233,81 балла.

05:55

Сравняли россиянки счет в керлинге — 6:6! Нас ждет экстра-энд.

05:54

Не получилась программа у австралийца. Мало чистых элементов у него было.

05:50

А тем временем в керлинге упорнейшая борьба. Идет десятый энд, 6:5 в пользу США, но у россиянок в последнем энде хаммер. Должны как минимум переводить матч в экстра-энд наши девушки.

05:49

Завершает вторую группу Брендан Керри из Австралии.

05:48

Личный рекорд устанавливает юный Ча — 165,16 баллов. И четвертая сумма у него — 248,59.

05:45

Допустил все-таки ошибку на четверном акселе Ча, но он уже прыгнул выше голову. Юному корейцу всего 16 лет — он родился в 2001 году.

05:41

Джун Хван Ча из Южной Кореи на льду.

05:40

У Мишы Ге четвертая сумма — 244,94 балла.

05:37

Без четверных откатал Ге. И ошибок не избежал.

05:32

Миша Ге из Узбекистана на льду.

05:31

Поразительно! 215,08 за произвольную программу — личный рекорд. Общая сумма — 297,35. Это уверенное первое место. Как же жаль, что он провалил короткую программу. А так боролся бы за медали.

05:28

ШЕСТЬ! Ровно столько четверных прыжков исполнил Чен в программе. ПЯТЬ! Ровно столько четверных ЧИСТО исполнил Натан! На шестом было приземление с касанием двух рук.

05:24

Ну сейчас если все получится, будет настоящая феерия. Натан Чен на льду.

05:23

И Самохин устанавливает личный рекорд — 170,75 балла. Вторая сумма у него — 251,44.

05:19

А в керлинге настоящая битва. За два энда до конца счет 5:5 в матче Россия — США.

05:16

И еще один израильский фигурист Даниэль Самохин на льду.

05:15

Другой уровень совершенно! 172,88 за программу, и первая сумма — 257,01. Это его личный рекорд.

05:14

Но судьи придерутся. Тройной аксель на пересмотре — тяжелое приземление было.

05:11

Здорово! Четверной тулуп и каскад 4-3 получились у Быченко!

05:07

Серебряный медалист чемпионата Европы Алексей Быченко открывает вторую группу под арию из оперы Леонкавалло «Паяцы».

05:06

А после первой группы тройка выглядит следующим образом: Танака, Васильев, Риццо.

05:00

Начинается разминка второй группы. Алексей Быченко и Даниэль Самохин из Израиля, Натан Чен (США), Миша Ге (Узбекистан), Джун Хван Ча (Южная Корея), Брендан Керри (Австралия). Один из претендентов на медали Натан Чен провалил свою короткую программу и оказался во второй группе. Выбираться отсюда ему трудно.

04:58

204,57 и последнее место у Квителашвили.

04:54

Ничего не получается у Мориса. Уже три падения.

04:51

И завершает первую группу Морис Квителашвили из Грузии.

04:50

Танака тем временем выходит в лидеры — 244,83 балла. Не без ошибок, но лучше, чем в командных соревнованиях.

04:46

А наши девушки сравняли счет с американками. ошиблась скип Нина Рот (не Нино Рота) в последнем броске.

04:43

Кейдзи Танака будет кататься под музыки Нино Роты.

04:42

Почти ничего не получилось у Яня. Последний результат — 213,01 балла. А ведь в 2012 году был чемпионом мира среди юниоров. Но во взрослых пока не оправдывает надежды.

04:35

Китаец Хань Янь на льду.

04:33

Последний результат у Фентца — 214,55.

04:31

Наошибался немец. Степ-аут был, приземление на две ноги было, и в конце одинарный аксель получился всего лишь.

04:29

Не очень хороши что-то дела у наших девушек в керлинге. 3:4 проигрывают россиянки после пяти эндов, а в шестом у американок хаммер.

04:27

Пауль Фентц из Германии выступает под музыку из сериала «Игра престолов».

04:26

Общая сумма у Риццо - 232,41 и это худе, чем у Васильева, хотя произвольную программу он выиграл.

04:22

Молодец итальянец! Не заявлял четверные, зато исполнил чисто прокат уже в четвертый раз на Играх — он участвовал в командных соревнованиях.

04:18

Итальянец Маттео Риццо на льду.

04:17

Всего 155,06 за программу получает подопечный Стефана Ламбьеля, и общая сумма составила 234,58 балла.

04:13

И испортил тройной аксель — сделал двойной и умудрился упасть.

04:12

Пока все неплохо у Дениса. Но не исполнил он четверной тулуп — единственный четверной прыжок в программе. Получился вместо него тройной.

04:03

Представляют первую группу участников. Денис Васильев (Латвия), Маттео Риццо (Италия), Пауль Фентц (Германия), Хань Янь (Китай), Кейлзи Танака (Япония), Морис Квителашвили (Грузия).

04:09

Закончилась разминка, и Денис Васильев открывает соревнования.

04:00

Всего 24 спортсмена выступят сегодня. Они поделены на четыре группы по шесть человек. Дмитрий Алиев с пятым результатом попал в группу сильнейших, а Михаил Коляда с восьмым — в предпоследнюю разминку.

03:58

А мы перемещаемся на ледовую арену «Каннын», где уже с минуты на минуту начнется произвольная программа у фигуристов.

03:56

Не получилось отзащищаться у наших девушек, и проиграли они два камня в энде. 3:2 счет в матче в пользу США.

03:49

В керлинге у американок преимущество в доме составляет три камня. Но все они расположены близко друг к другу и мощным броском их можно разбросать.

03:45

Продолжим знакомиться с расписанием дня. В 5 утра по Москве начнется супер-гигант у женщин, и и внимание всего мира будет обращено на великую американку Линдси Вонн — олимпийскую чемпионку, чемпионку мира и победительницу 81 этапа Кубка мира. Россиянки в Super-G стартовать не будут.

03:37

Так и есть! Россия выигрывает два камня и ведет в матче со счетом 2:1.

03:33

Во втором энде в керлинге дело может прийти к »+2» в пользу российской команды.

03:30

В то же время стартует квалификация по фристайлу в дисциплине слоупстайл. И там выйдут на старте две российские спортсменки Лана Прусакова и Анастасия Таталина. Финал слоупстайла начнется в 7.00 мск.

03:25

Пока девушки толко начинают второй энд в своем матче, познакомимся с ближайшими планами восьмого олимпийского дня. В 4.00 мск начнется произвольная программа у мужчин в фигурном катании. После первого дня лидирует японец Юдзуру Ханю, на втором месте испанец Хавьер Фернандес, второй представитель Японии Сема Уно замыкает тройку сильнейших. Россиянин Дмитрий Алиев располагается на пятой позиции, установив прекрасный личный рекорд — 98,98 балла.

03:20

Завершился энд победой США в один камень, но теперь последний камень во втором энде будет у россиянок.

03:14

Долго обе команды занимались тейк-аутами чужих камней, пока нашим девушкам не удалось завести свой за гард, на что американски ответили постановочным броском прямо в «кнопку».

03:10

Положение в турнире двух команд одинаковое после трех матчей — по два поражения и одной победе. Однако наши девушки сыграли почти со всеми сильнейшими сборными, уступив британкам и шведкам, а американки проиграли, например, не самой сильной команде Японии. Поэтому под конец россиянки должны накатить. И в этом матче они рассматриваются в качестве фаворитов.

03:05

И у нас нет времени брать разгон, потому что в эти самые мгновения уже начинается матч группового турнира по керлингу Россия — США.

03:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции восьмого дня Олимпиады-2018.

Санкции против России
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