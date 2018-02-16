Онлайн восьмого медального дня Олимпийских игр в Пхенчхане

Тренер мужской сборной России по хоккею Харийс Витолиньш поделился ожиданиями перед матчем с США.

«Спецбригады для игры в большинстве начнут в таком же составе — если что-то не получается, можно будет передернуть. Сегодня у нас хороший тест, и надо посмотреть, как это схема будет действовать против сильного соперника: если она будет показывать результат, значит, мы угадали с составом», — цитирует специалиста ТАСС.

То есть, после трех лет подготовки к ОИ и создания двух базовых клубов состав сборной так и не успели протестировать. Приходится делать это на Олимпиаде...