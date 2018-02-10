Почему Елистратов посвятил медаль отстраненным россиянам‍

Бронзовый призер Игр-2018 по шорт-треку на дистанции 1500 метров россиянин Семен Елистратов был очень популярен среди иностранных журналистов. Ему задавали вопросы о допинге, российских цветах на трибунах и многом другом, наверняка очень неприятном для спортсмена. Тот терпеливо отвечал, не особо пытаясь уйти в сторону.

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— После финиша я еле сдерживал слезы, потому что для меня это очень тяжелая медаль. По-настоящему выстраданная. У меня было много взлетов и падений. Многие люди говорили: Семен, да какие тебе уже Олимпийские игры? Куда ты вообще едешь?..

А я взял и показал, что кое-что еще могу. Не отступил там, где другие отступали. И не сдался, когда другие сдались. Я безумно рад и горд.

Посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так подло и мерзко отстранили без объяснения причин. Ребята, это для вас! Не сдавайтесь и боритесь до конца.

— Кстати, отстраненные Виктор Ан и Владимир Григорьев вас как-то поддерживали?

— Да, просили идти вперед и до конца. Сказали: на твоем месте мы бы тоже решили поехать на Игры. Потому что буквально накануне вылета мне сказали: хорошенько подумай, стоит ли туда ехать. Однако я давно выбрал свой путь к мечте. Моя профессиональная карьера складывается очень непросто.

Начиная с 2004 года у нас поменялось очень много специалистов. Как таковой системы не было. Я знаю, что такое допинг в спорте.

А за несколько месяцев до Олимпиада у меня были серьезные проблемы со здоровьем, не мог показывать результат. Завоевание лицензии висело на грани. В декабре мы провели целый месяц на сборе в Корее. Тренировался вместе с новоиспеченным чемпионом Чжун Хьо Лимом. Счастлив, что конкурировал сейчас с такими сильными соперниками.

— Как складывался финал вашими глазами?

— Надо посмотреть видео, так сказать не могу. Какие-то ошибки, конечно, были. Повторюсь, что на фоне всего, что происходит вокруг нашего спорта, после всех моих проблем нынешняя награда не бронзовая или золотая, а платиновая.

— Формат финала выдался необычным: девять участников вместо восьми...

— Да, поэтому ни в коем случае нельзя было оттягиваться назад. Иначе шансы на пьедестал свелись бы к нулю. Пытался быть ближе к лидерам, держаться с ними. Что-то удалось, другое – не очень.

— Отмечать как-то будете?

— В кругу своей команды, когда закончатся Игры – 26 февраля.

Пока же мне предстоят еще две дистанции. И анализ для допинг-пробы сдать надо.

— Эмоции, наверное, просто зашкаливают?

— Еще не успел ничего почувствовать. Вообще. Поэтому и выгляжу спокойным. Надо прийти в себя. Проанализировать забеги. Пока ничего не успел, только звонки сбрасываю постоянно.

— Был ли шанс подняться на ступеньку, а то и две выше?

— Шорт-трек – такая штука, что, выходя на лед, невозможно предугадать, какая расстановка сложится после финиша. Вышел на старт и понял: а что мне, собственно, переживать? На что наработал, то и покажу. Бегал с абсолютно холодной головой. Больше всего мне понравился полуфинальный забег. Он прямо идеально получился, все как задумывал. А вот в финале чуть-чуть не пошло.

— Как вам нынешняя Олимпиада в целом?

— Благодарен людям, которые пришли за нас поболеть, нашли возможность сюда приехать. Организация мне тоже нравится. Все продумано, питание тоже не вызывает никаких претензий.

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