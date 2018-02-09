Почему юрист посчитал незаконным решение CAS по россиянам

Двукратные олимпийские чемпионы Сочи-2014 по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые прибыли на Игры в роли зрителей. Оба уже завершили спортивную карьеру, но по-прежнему любят свой вид спорта и выступают как профессионалы на коммерческих состязаниях. Во время мероприятий, приуроченных к открытию в Канныне российского Дома спорта, к супругам то и дело подходили благодарные болельщики.

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«Знаете, наша дочка так впечатлилась вашим прокатом, что попросилась в секцию фигурного катания», — говорили одни. «И наш сын тоже!» — подтверждали другие. Волосожар и Траньков радовались. А когда людской поток немного иссяк, ответили на вопросы «Газеты.Ru».

— На Олимпиаде вы ровно сутки. Успели уже набраться впечатлений?

М. Т.: Во-первых, не считаю географический фактор нынешних Игр чем-то особенным. Этот континент частенько принимает и еще будет принимать летние Олимпиады. Мировой спорт все больше концентрируется именно здесь. Да и Россия тоже скорее Азия...

В Корее все компактно и удобно. Совсем не надоедает постоянно проходить досмотр, прочие виды контроля. Служба безопасности весьма деликатная, не доставляет ни малейших неудобств. Плюс хорошая погода влияет на настроение, конечно. Заряжает позитивом.

Когда солнце светит и даже греет, как в прибрежном кластере, тогда и на душе легко. В общем, лично у меня первые ощущения самые позитивные.

Теперь очень хочется посмотреть интересные соревнования...

— Татьяна, вы впервые на Олимпиаде не как действующий спортсмен, а в качестве почетного гостя. Раньше многие бытовые мелочи за вас решали, теперь многое приходится делать самим. Это проблема?

Т. В.: Я и раньше сама выстраивала себе все маршруты. Думаю, новая роль – отличный шанс посмотреть на Игры с другой стороны. Раньше я едва ли пришла бы на открытие Русского дома (официальное название в 2018 году – Дом спорта. — «Газета.Ru»). Да и состязания, кроме своих собственных, разумеется, по большей части пролетали мимо.

Не было на них уже ни времени, ни сил. А теперь можно просто прийти на трибуну и посмотреть.

Так что в каждой ситуации есть свои плюсы и минусы. Считаю данный опыт весьма полезным. Кто знает, что будет дальше. Для меня все это ново и оттого особенно интересно.

— Однако теперь вы, так сказать, ближе к народу. И пользуетесь повышенным вниманием со стороны простых болельщиков. Это вам в тягость?

— Абсолютно нет. Все позитивно и здорово. Внимание, популярность — хорошо, почему нет. А если еще и удается послужить примером подрастающему поколению... Наверное, мы все-таки приехали на Игры за атмосферой. Это настоящий праздник, который случается крайне редко — лишь раз в четыре года.

— А на церемонию открытия собираетесь?

— Да, вот после интервью и поедем.

— Перейдем к более драматичному вопросу. Что думаете о решении Спортивного арбитражного суда все-таки отклонить апелляцию большой группы российских олимпийцев?

М. Т.: Надо относиться к этому философски. Такая у нас страна: мы давно привыкли к испытаниям, нас все время бьют, а мы крепчаем. Нас пытаются сбить, а мы все равно летим... Думаю, случившееся — это еще одно испытание, через которое надо пройти с высоко поднятой головой.

Желаю этого и нашим олимпийским чемпионам, мировым рекордсменам, и молодым ребятам, которые мечтали приехать в первый раз, но не получили приглашения.

Нелепо и смешно, что такие люди не украшают праздник спорта. Надеюсь и верю, ситуация вскоре изменится. И на следующих Играх никто и слова не сможет сказать против нас, а каждая победа будет неоспоримой.

Ребятам, которые все же здесь, придется выступать за себя и за того парня. И держать в голове, что мы не мальчики для битья, а представители великой державы. С этими чувствами небходимо выходить на каждый старт.

Уверен, так нужно мыслить для победы. С моей стороны это не слова поддержки даже, а попытка философии...

Т. В.: Полностью согласна с Максимом по всем позициям и присоединяюсь к его словам!

Напомним, что ранее спортивный юрист Михаил Прокопец назвал решение CAS о недопуске россиян на Олимпийские игры-2018 незаконным.

«Решение CAS стало для меня неприятной неожиданностью, я ожидал, что апелляции не будут отклонены. К сожалению, спортсмены потеряли последний шанс на участие в Олимпиаде, они не смогли запрыгнуть на подножку уходящего поезда. На мой взгляд это незаконное решение, как минимум один пункт уже был рассмотрен ранее — речь о пункте двойного наказания — нельзя дважды наказывать за допинг», — передает слова юриста ТАСС.

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