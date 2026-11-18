Российский теннисист Даниил Медведев в ходе пресс-конференции на итоговом турнире ATP заявил, что для победы над третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом нужно идеально провести матч.

«Конечно, играть против Карлоса, когда он уверен в себе, непросто. Чтобы победить его, нужно провести идеальный или почти идеальный матч, а мне это не удалось. Против Алькараса надо играть мощно и агрессивно, потому что, когда у него начинают идти удары, то он может все перевернуть. Нужно быть агрессивным, что я и пытался делать сегодня, хотя чувствую, что в некоторых моментах матча мог бы сделать это намного лучше», — сказал Медведев.

18 ноября Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в матче итогового турнира АТР. Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счетом 2:6, 4:6. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В следующем матче группового этапа Медведев встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, а Алькарас сыграет с итальянцем Флавио Коболли, которого россиянин победил в своей стартовой встрече.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России.

Ранее чемпион Больших шлемов рассказал, когда Андреева может стать первой ракеткой мира.