В США петиция за расследование оценок Трусовой собрала более 5 тысяч подписей

Американская предпринимательница российского происхождения Маргарита Робл-Масюкова создала петицию с призывом проверить оценки российской фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) на Гран-при ISU в США.

«Справедливое судейство имеет решающее значение для будущего фигурного катания. Мы призываем ISU продемонстрировать свою приверженность справедливости посредством прозрачного расследования и принятия соответствующих мер на основе имеющихся доказательств», — сказано в заявлении.

Трусова заняла второе место, по сумме двух прокатов получив 213,90 балла. Она исполнила в произвольной программе четверной лутц и набрала за прокат 139.66 балла. Победительницей стала японка Ами Накаи с 236,81 балла. Третье место заняла другая японка Рино Мацуикэ с 211,63 балла.

Для Трусовой этот этап стал вторым. По сумме двух прокатов фигуристка на этапе Гран-при Китая набрала 221.27 балла, исполнив четверной лутц в произвольной программе, и также выиграла серебро. Победительницей стала представительница Японии Монэ Тиба (224,48).

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с сезона-2026/27. Российские атлеты допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне могут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее Алексей Ягудин не увидел целенаправленного понижения баллов у Трусовой в США.